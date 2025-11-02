ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή MicroStrategy είναι 274.17 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MSTRON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MSTRON εύκολα στη MEXC τώρα.

$274.17
+0.84%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 264.03
Κατώτ. 24H
$ 281.64
Υψηλ. 24H

$ 264.03
$ 281.64
$ 363.23027862767054
$ 253.26355947540102
+0.09%

+0.84%

-5.87%

-5.87%

MicroStrategy (MSTRON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 274.17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSTRON μεταξύ ενός χαμηλού $ 264.03 και ενός υψηλού $ 281.64, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSTRON είναι $ 363.23027862767054, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 253.26355947540102.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSTRON έχει αλλάξει κατά +0.09% την τελευταία ώρα, +0.84% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.87% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MicroStrategy (MSTRON) Πληροφορίες αγοράς

No.2610

$ 416.79K
$ 56.05K
$ 416.79K
1.52K
1,520.19708973
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MicroStrategy είναι $ 416.79K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.05K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSTRON είναι 1.52K, με συνολική προσφορά 1520.19708973. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 416.79K

MicroStrategy (MSTRON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MicroStrategy για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +2.2838+0.84%
30 ημέρες$ -78.06-22.17%
60 Ημέρες$ -5.83-2.09%
90 Ημέρες$ -5.83-2.09%
MicroStrategy Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MSTRON κατέγραψε μια αλλαγή $ +2.2838 (+0.84%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MicroStrategy Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -78.06 (-22.17%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MicroStrategy Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MSTRON άλλαξε κατά $ -5.83 (-2.09%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MicroStrategy Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -5.83 (-2.09%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MicroStrategy (MSTRON);

Ελέγξτε τώρα τη MicroStrategy σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MicroStrategyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMSTRON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMicroStrategy ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MicroStrategy ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MicroStrategy Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MicroStrategy (MSTRON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MicroStrategy (MSTRON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MicroStrategy.

Ελέγξτε την MicroStrategy πρόβλεψη τιμής τώρα!

MicroStrategy (MSTRON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MicroStrategy (MSTRON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MSTRON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MicroStrategy (MSTRON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MicroStrategy? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MicroStrategy στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MSTRON σε Τοπικά Νομίσματα

1 MicroStrategy(MSTRON) σε VND
7,214,783.55
1 MicroStrategy(MSTRON) σε AUD
A$416.7384
1 MicroStrategy(MSTRON) σε GBP
208.3692
1 MicroStrategy(MSTRON) σε EUR
235.7862
1 MicroStrategy(MSTRON) σε USD
$274.17
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MYR
RM1,148.7723
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TRY
11,515.14
1 MicroStrategy(MSTRON) σε JPY
¥41,948.01
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ARS
ARS$393,357.1824
1 MicroStrategy(MSTRON) σε RUB
22,040.5263
1 MicroStrategy(MSTRON) σε INR
24,338.0709
1 MicroStrategy(MSTRON) σε IDR
Rp4,569,498.1722
1 MicroStrategy(MSTRON) σε PHP
16,091.0373
1 MicroStrategy(MSTRON) σε EGP
￡E.12,885.99
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BRL
R$1,472.2929
1 MicroStrategy(MSTRON) σε CAD
C$383.838
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BDT
33,410.3562
1 MicroStrategy(MSTRON) σε NGN
396,197.5836
1 MicroStrategy(MSTRON) σε COP
$1,054,498.9455
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ZAR
R.4,762.3329
1 MicroStrategy(MSTRON) σε UAH
11,457.5643
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TZS
T.Sh.671,985.1866
1 MicroStrategy(MSTRON) σε VES
Bs60,591.57
1 MicroStrategy(MSTRON) σε CLP
$257,719.8
1 MicroStrategy(MSTRON) σε PKR
Rs77,425.608
1 MicroStrategy(MSTRON) σε KZT
144,756.2766
1 MicroStrategy(MSTRON) σε THB
฿8,833.7574
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TWD
NT$8,441.6943
1 MicroStrategy(MSTRON) σε AED
د.إ1,006.2039
1 MicroStrategy(MSTRON) σε CHF
Fr219.336
1 MicroStrategy(MSTRON) σε HKD
HK$2,130.3009
1 MicroStrategy(MSTRON) σε AMD
֏104,562.9546
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MAD
.د.م2,530.5891
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MXN
$5,088.5952
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SAR
ريال1,028.1375
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ETB
Br42,120.7371
1 MicroStrategy(MSTRON) σε KES
KSh35,324.0628
1 MicroStrategy(MSTRON) σε JOD
د.أ194.38653
1 MicroStrategy(MSTRON) σε PLN
1,008.9456
1 MicroStrategy(MSTRON) σε RON
лв1,209.0897
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SEK
kr2,601.8733
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BGN
лв463.3473
1 MicroStrategy(MSTRON) σε HUF
Ft91,633.0974
1 MicroStrategy(MSTRON) σε CZK
5,782.2453
1 MicroStrategy(MSTRON) σε KWD
د.ك83.62185
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ILS
891.0525
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BOB
Bs1,889.0313
1 MicroStrategy(MSTRON) σε AZN
466.089
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TJS
SM2,516.8806
1 MicroStrategy(MSTRON) σε GEL
743.0007
1 MicroStrategy(MSTRON) σε AOA
Kz251,301.4803
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BHD
.د.ب102.81375
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BMD
$274.17
1 MicroStrategy(MSTRON) σε DKK
kr1,773.8799
1 MicroStrategy(MSTRON) σε HNL
L7,188.7374
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MUR
12,540.5358
1 MicroStrategy(MSTRON) σε NAD
$4,740.3993
1 MicroStrategy(MSTRON) σε NOK
kr2,774.6004
1 MicroStrategy(MSTRON) σε NZD
$477.0558
1 MicroStrategy(MSTRON) σε PAB
B/.274.17
1 MicroStrategy(MSTRON) σε PGK
K1,151.514
1 MicroStrategy(MSTRON) σε QAR
ر.ق995.2371
1 MicroStrategy(MSTRON) σε RSD
дин.27,707.6202
1 MicroStrategy(MSTRON) σε UZS
soʻm3,263,928.0492
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ALL
L22,890.4533
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ANG
ƒ490.7643
1 MicroStrategy(MSTRON) σε AWG
ƒ490.7643
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BBD
$548.34
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BAM
KM460.6056
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BIF
Fr801,398.91
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BND
$353.6793
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BSD
$274.17
1 MicroStrategy(MSTRON) σε JMD
$43,880.9085
1 MicroStrategy(MSTRON) σε KHR
1,096,680
1 MicroStrategy(MSTRON) σε KMF
Fr116,796.42
1 MicroStrategy(MSTRON) σε LAK
5,960,217.2721
1 MicroStrategy(MSTRON) σε LKR
රු83,232.5286
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MDL
L4,652.6649
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MGA
Ar1,229,460.531
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MOP
P2,187.8766
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MVR
4,194.801
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MWK
MK474,341.517
1 MicroStrategy(MSTRON) σε MZN
MT17,519.463
1 MicroStrategy(MSTRON) σε NPR
रु38,778.6048
1 MicroStrategy(MSTRON) σε PYG
1,930,705.14
1 MicroStrategy(MSTRON) σε RWF
Fr397,272.33
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SBD
$2,256.4191
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SCR
4,013.8488
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SRD
$10,555.545
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SVC
$2,390.7624
1 MicroStrategy(MSTRON) σε SZL
L4,740.3993
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TMT
m959.595
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TND
د.ت807.15648
1 MicroStrategy(MSTRON) σε TTD
$1,850.6475
1 MicroStrategy(MSTRON) σε UGX
Sh951,918.24
1 MicroStrategy(MSTRON) σε XAF
Fr154,906.05
1 MicroStrategy(MSTRON) σε XCD
$740.259
1 MicroStrategy(MSTRON) σε XOF
Fr154,906.05
1 MicroStrategy(MSTRON) σε XPF
Fr27,965.34
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BWP
P3,671.1363
1 MicroStrategy(MSTRON) σε BZD
$548.34
1 MicroStrategy(MSTRON) σε CVE
$26,059.8585
1 MicroStrategy(MSTRON) σε DJF
Fr48,528.09
1 MicroStrategy(MSTRON) σε DOP
$17,563.3302
1 MicroStrategy(MSTRON) σε DZD
د.ج35,633.8749
1 MicroStrategy(MSTRON) σε FJD
$627.8493
1 MicroStrategy(MSTRON) σε GNF
Fr2,363,345.4
1 MicroStrategy(MSTRON) σε GTQ
Q2,094.6588
1 MicroStrategy(MSTRON) σε GYD
$57,200.0871
1 MicroStrategy(MSTRON) σε ISK
kr33,997.08

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MicroStrategy

Πόσο αξίζει το MicroStrategy (MSTRON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MSTRON στο USD είναι 274.17 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MSTRON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MSTRON σε USD είναι $ 274.17. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MicroStrategy;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MSTRON είναι $ 416.79K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MSTRON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MSTRON είναι 1.52K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MSTRON;
Το MSTRON πέτυχε τιμή ATH ύψους 363.23027862767054 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MSTRON;
Το MSTRON είχε τιμή ATL ύψους 253.26355947540102 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MSTRON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MSTRON είναι $ 56.05K USD.
Θα ανέβει το MSTRON υψηλότερα φέτος;
Το MSTRON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MSTRON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
MicroStrategy (MSTRON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

