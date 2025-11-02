ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarn
Η σημερινή ζωντανή τιμή Microsoft είναι 518.79 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MSFTON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MSFTON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MSFTON

Πληροφορίες Τιμής MSFTON

Τι είναι το MSFTON

Επίσημος Ιστότοπος MSFTON

Tokenomics MSFTON

Προβλέψεις Τιμών MSFTON

Ιστορικό MSFTON

Οδηγός Αγοράς MSFTON

Μετατροπέας νομίσματος MSFTON-σε-Fiat

Spot MSFTON

Microsoft Λογότ.

Τιμή Microsoft(MSFTON)

Live Τιμή 1 MSFTON σε USD

$518.79
-0.03%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:22:19 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 516.87
Κατώτ. 24H
$ 519.31
Υψηλ. 24H

$ 516.87
$ 519.31
$ 554.1140723930895
$ 492.8458515171225
+0.32%

-0.03%

-1.46%

-1.46%

Microsoft (MSFTON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 518.79. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSFTON μεταξύ ενός χαμηλού $ 516.87 και ενός υψηλού $ 519.31, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSFTON είναι $ 554.1140723930895, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 492.8458515171225.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSFTON έχει αλλάξει κατά +0.32% την τελευταία ώρα, -0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Microsoft (MSFTON) Πληροφορίες αγοράς

No.1736

$ 2.49M
$ 57.74K
$ 2.49M
4.81K
4,805.72162626
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Microsoft είναι $ 2.49M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.74K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSFTON είναι 4.81K, με συνολική προσφορά 4805.72162626. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.49M

Microsoft (MSFTON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Microsoft για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.1557-0.03%
30 ημέρες$ +2.11+0.40%
60 Ημέρες$ +68.79+15.28%
90 Ημέρες$ +68.79+15.28%
Microsoft Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MSFTON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.1557 (-0.03%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Microsoft Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +2.11 (+0.40%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Microsoft Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MSFTON άλλαξε κατά $ +68.79 (+15.28%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Microsoft Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +68.79 (+15.28%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Microsoft (MSFTON);

Ελέγξτε τώρα τη Microsoft σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Microsoftεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMSFTON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMicrosoft ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Microsoft ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Microsoft Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Microsoft (MSFTON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Microsoft (MSFTON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Microsoft.

Ελέγξτε την Microsoft πρόβλεψη τιμής τώρα!

Microsoft (MSFTON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Microsoft (MSFTON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MSFTON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Microsoft (MSFTON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Microsoft? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Microsoft στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MSFTON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Microsoft(MSFTON) σε VND
13,651,958.85
1 Microsoft(MSFTON) σε AUD
A$788.5608
1 Microsoft(MSFTON) σε GBP
394.2804
1 Microsoft(MSFTON) σε EUR
446.1594
1 Microsoft(MSFTON) σε USD
$518.79
1 Microsoft(MSFTON) σε MYR
RM2,173.7301
1 Microsoft(MSFTON) σε TRY
21,789.18
1 Microsoft(MSFTON) σε JPY
¥79,374.87
1 Microsoft(MSFTON) σε ARS
ARS$744,318.3888
1 Microsoft(MSFTON) σε RUB
41,705.5281
1 Microsoft(MSFTON) σε INR
46,052.9883
1 Microsoft(MSFTON) σε IDR
Rp8,646,496.5414
1 Microsoft(MSFTON) σε PHP
30,447.7851
1 Microsoft(MSFTON) σε EGP
￡E.24,383.13
1 Microsoft(MSFTON) σε BRL
R$2,785.9023
1 Microsoft(MSFTON) σε CAD
C$726.306
1 Microsoft(MSFTON) σε BDT
63,219.7494
1 Microsoft(MSFTON) σε NGN
749,693.0532
1 Microsoft(MSFTON) σε COP
$1,995,344.1585
1 Microsoft(MSFTON) σε ZAR
R.9,011.3823
1 Microsoft(MSFTON) σε UAH
21,680.2341
1 Microsoft(MSFTON) σε TZS
T.Sh.1,271,543.9142
1 Microsoft(MSFTON) σε VES
Bs114,652.59
1 Microsoft(MSFTON) σε CLP
$487,662.6
1 Microsoft(MSFTON) σε PKR
Rs146,506.296
1 Microsoft(MSFTON) σε KZT
273,910.7442
1 Microsoft(MSFTON) σε THB
฿16,715.4138
1 Microsoft(MSFTON) σε TWD
NT$15,973.5441
1 Microsoft(MSFTON) σε AED
د.إ1,903.9593
1 Microsoft(MSFTON) σε CHF
Fr415.032
1 Microsoft(MSFTON) σε HKD
HK$4,030.9983
1 Microsoft(MSFTON) σε AMD
֏197,856.1302
1 Microsoft(MSFTON) σε MAD
.د.م4,788.4317
1 Microsoft(MSFTON) σε MXN
$9,628.7424
1 Microsoft(MSFTON) σε SAR
ريال1,945.4625
1 Microsoft(MSFTON) σε ETB
Br79,701.7077
1 Microsoft(MSFTON) σε KES
KSh66,840.9036
1 Microsoft(MSFTON) σε JOD
د.أ367.82211
1 Microsoft(MSFTON) σε PLN
1,909.1472
1 Microsoft(MSFTON) σε RON
лв2,287.8639
1 Microsoft(MSFTON) σε SEK
kr4,923.3171
1 Microsoft(MSFTON) σε BGN
лв876.7551
1 Microsoft(MSFTON) σε HUF
Ft173,389.9938
1 Microsoft(MSFTON) σε CZK
10,941.2811
1 Microsoft(MSFTON) σε KWD
د.ك158.23095
1 Microsoft(MSFTON) σε ILS
1,686.0675
1 Microsoft(MSFTON) σε BOB
Bs3,574.4631
1 Microsoft(MSFTON) σε AZN
881.943
1 Microsoft(MSFTON) σε TJS
SM4,762.4922
1 Microsoft(MSFTON) σε GEL
1,405.9209
1 Microsoft(MSFTON) σε AOA
Kz475,517.7261
1 Microsoft(MSFTON) σε BHD
.د.ب194.54625
1 Microsoft(MSFTON) σε BMD
$518.79
1 Microsoft(MSFTON) σε DKK
kr3,356.5713
1 Microsoft(MSFTON) σε HNL
L13,602.6738
1 Microsoft(MSFTON) σε MUR
23,729.4546
1 Microsoft(MSFTON) σε NAD
$8,969.8791
1 Microsoft(MSFTON) σε NOK
kr5,250.1548
1 Microsoft(MSFTON) σε NZD
$902.6946
1 Microsoft(MSFTON) σε PAB
B/.518.79
1 Microsoft(MSFTON) σε PGK
K2,178.918
1 Microsoft(MSFTON) σε QAR
ر.ق1,883.2077
1 Microsoft(MSFTON) σε RSD
дин.52,428.9174
1 Microsoft(MSFTON) σε UZS
soʻm6,176,070.4404
1 Microsoft(MSFTON) σε ALL
L43,313.7771
1 Microsoft(MSFTON) σε ANG
ƒ928.6341
1 Microsoft(MSFTON) σε AWG
ƒ928.6341
1 Microsoft(MSFTON) σε BBD
$1,037.58
1 Microsoft(MSFTON) σε BAM
KM871.5672
1 Microsoft(MSFTON) σε BIF
Fr1,516,423.17
1 Microsoft(MSFTON) σε BND
$669.2391
1 Microsoft(MSFTON) σε BSD
$518.79
1 Microsoft(MSFTON) σε JMD
$83,032.3395
1 Microsoft(MSFTON) σε KHR
2,075,160
1 Microsoft(MSFTON) σε KMF
Fr221,004.54
1 Microsoft(MSFTON) σε LAK
11,278,043.2527
1 Microsoft(MSFTON) σε LKR
රු157,494.2682
1 Microsoft(MSFTON) σε MDL
L8,803.8663
1 Microsoft(MSFTON) σε MGA
Ar2,326,409.997
1 Microsoft(MSFTON) σε MOP
P4,139.9442
1 Microsoft(MSFTON) σε MVR
7,937.487
1 Microsoft(MSFTON) σε MWK
MK897,558.579
1 Microsoft(MSFTON) σε MZN
MT33,150.681
1 Microsoft(MSFTON) σε NPR
रु73,377.6576
1 Microsoft(MSFTON) σε PYG
3,653,319.18
1 Microsoft(MSFTON) σε RWF
Fr751,726.71
1 Microsoft(MSFTON) σε SBD
$4,269.6417
1 Microsoft(MSFTON) σε SCR
7,595.0856
1 Microsoft(MSFTON) σε SRD
$19,973.415
1 Microsoft(MSFTON) σε SVC
$4,523.8488
1 Microsoft(MSFTON) σε SZL
L8,969.8791
1 Microsoft(MSFTON) σε TMT
m1,815.765
1 Microsoft(MSFTON) σε TND
د.ت1,527.31776
1 Microsoft(MSFTON) σε TTD
$3,501.8325
1 Microsoft(MSFTON) σε UGX
Sh1,801,238.88
1 Microsoft(MSFTON) σε XAF
Fr293,116.35
1 Microsoft(MSFTON) σε XCD
$1,400.733
1 Microsoft(MSFTON) σε XOF
Fr293,116.35
1 Microsoft(MSFTON) σε XPF
Fr52,916.58
1 Microsoft(MSFTON) σε BWP
P6,946.5981
1 Microsoft(MSFTON) σε BZD
$1,037.58
1 Microsoft(MSFTON) σε CVE
$49,310.9895
1 Microsoft(MSFTON) σε DJF
Fr91,825.83
1 Microsoft(MSFTON) σε DOP
$33,233.6874
1 Microsoft(MSFTON) σε DZD
د.ج67,427.1363
1 Microsoft(MSFTON) σε FJD
$1,188.0291
1 Microsoft(MSFTON) σε GNF
Fr4,471,969.8
1 Microsoft(MSFTON) σε GTQ
Q3,963.5556
1 Microsoft(MSFTON) σε GYD
$108,235.1577
1 Microsoft(MSFTON) σε ISK
kr64,329.96

Microsoft Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Microsoft, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Microsoft
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Microsoft

Πόσο αξίζει το Microsoft (MSFTON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MSFTON στο USD είναι 518.79 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MSFTON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MSFTON σε USD είναι $ 518.79. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Microsoft;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MSFTON είναι $ 2.49M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MSFTON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MSFTON είναι 4.81K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MSFTON;
Το MSFTON πέτυχε τιμή ATH ύψους 554.1140723930895 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MSFTON;
Το MSFTON είχε τιμή ATL ύψους 492.8458515171225 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MSFTON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MSFTON είναι $ 57.74K USD.
Θα ανέβει το MSFTON υψηλότερα φέτος;
Το MSFTON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MSFTON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Microsoft (MSFTON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MSFTON-σε-USD

Ποσό

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 518.79 USD

Συναλλαγή MSFTON

MSFTON/USDT
$518.79
-0.02%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

