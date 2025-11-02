ΑνταλλαγήDEX+
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή MON Protocol είναι 0.01791 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MONPRO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MONPRO εύκολα στη MEXC τώρα.

MON Protocol Λογότ.

Τιμή MON Protocol(MONPRO)

Live Τιμή 1 MONPRO σε USD

$0.01791
$0.01791$0.01791
-10.00%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:21:21 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179
Κατώτ. 24H
$ 0.02083
$ 0.02083$ 0.02083
Υψηλ. 24H

$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179

$ 0.02083
$ 0.02083$ 0.02083

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

-0.28%

-10.00%

-0.17%

-0.17%

MON Protocol (MONPRO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01791. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MONPRO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0179 και ενός υψηλού $ 0.02083, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MONPRO είναι $ 0.9595624143978051, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.014962049622685736.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MONPRO έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, -10.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MON Protocol (MONPRO) Πληροφορίες αγοράς

No.1106

$ 10.63M
$ 10.63M$ 10.63M

$ 55.14K
$ 55.14K$ 55.14K

$ 17.90M
$ 17.90M$ 17.90M

593.46M
593.46M 593.46M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MON Protocol είναι $ 10.63M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.14K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MONPRO είναι 593.46M, με συνολική προσφορά 999517431. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 17.90M

MON Protocol (MONPRO) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MON Protocol για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00199-10.00%
30 ημέρες$ +0.00051+2.93%
60 Ημέρες$ +0.00071+4.12%
90 Ημέρες$ -0.00169-8.63%
MON Protocol Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MONPRO κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00199 (-10.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MON Protocol Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.00051 (+2.93%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MON Protocol Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MONPRO άλλαξε κατά $ +0.00071 (+4.12%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MON Protocol Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00169 (-8.63%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MON Protocol (MONPRO);

Ελέγξτε τώρα τη MON Protocol σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MON Protocolεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMONPRO τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMON Protocol ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MON Protocol ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MON Protocol Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MON Protocol (MONPRO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MON Protocol (MONPRO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MON Protocol.

Ελέγξτε την MON Protocol πρόβλεψη τιμής τώρα!

MON Protocol (MONPRO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MON Protocol (MONPRO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MONPRO token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MON Protocol (MONPRO)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MON Protocol? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MON Protocol στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MONPRO σε Τοπικά Νομίσματα

1 MON Protocol(MONPRO) σε VND
471.30165
1 MON Protocol(MONPRO) σε AUD
A$0.0272232
1 MON Protocol(MONPRO) σε GBP
0.0136116
1 MON Protocol(MONPRO) σε EUR
0.0154026
1 MON Protocol(MONPRO) σε USD
$0.01791
1 MON Protocol(MONPRO) σε MYR
RM0.0750429
1 MON Protocol(MONPRO) σε TRY
0.75222
1 MON Protocol(MONPRO) σε JPY
¥2.74023
1 MON Protocol(MONPRO) σε ARS
ARS$25.6958352
1 MON Protocol(MONPRO) σε RUB
1.4397849
1 MON Protocol(MONPRO) σε INR
1.5898707
1 MON Protocol(MONPRO) σε IDR
Rp298.4998806
1 MON Protocol(MONPRO) σε PHP
1.0511379
1 MON Protocol(MONPRO) σε EGP
￡E.0.84177
1 MON Protocol(MONPRO) σε BRL
R$0.0961767
1 MON Protocol(MONPRO) σε CAD
C$0.025074
1 MON Protocol(MONPRO) σε BDT
2.1825126
1 MON Protocol(MONPRO) σε NGN
25.8813828
1 MON Protocol(MONPRO) σε COP
$68.8845465
1 MON Protocol(MONPRO) σε ZAR
R.0.3110967
1 MON Protocol(MONPRO) σε UAH
0.7484589
1 MON Protocol(MONPRO) σε TZS
T.Sh.43.8970518
1 MON Protocol(MONPRO) σε VES
Bs3.95811
1 MON Protocol(MONPRO) σε CLP
$16.8354
1 MON Protocol(MONPRO) σε PKR
Rs5.057784
1 MON Protocol(MONPRO) σε KZT
9.4561218
1 MON Protocol(MONPRO) σε THB
฿0.5770602
1 MON Protocol(MONPRO) σε TWD
NT$0.5514489
1 MON Protocol(MONPRO) σε AED
د.إ0.0657297
1 MON Protocol(MONPRO) σε CHF
Fr0.014328
1 MON Protocol(MONPRO) σε HKD
HK$0.1391607
1 MON Protocol(MONPRO) σε AMD
֏6.8305158
1 MON Protocol(MONPRO) σε MAD
.د.م0.1653093
1 MON Protocol(MONPRO) σε MXN
$0.3324096
1 MON Protocol(MONPRO) σε SAR
ريال0.0671625
1 MON Protocol(MONPRO) σε ETB
Br2.7515133
1 MON Protocol(MONPRO) σε KES
KSh2.3075244
1 MON Protocol(MONPRO) σε JOD
د.أ0.01269819
1 MON Protocol(MONPRO) σε PLN
0.0659088
1 MON Protocol(MONPRO) σε RON
лв0.0789831
1 MON Protocol(MONPRO) σε SEK
kr0.1699659
1 MON Protocol(MONPRO) σε BGN
лв0.0302679
1 MON Protocol(MONPRO) σε HUF
Ft5.9858802
1 MON Protocol(MONPRO) σε CZK
0.3777219
1 MON Protocol(MONPRO) σε KWD
د.ك0.00546255
1 MON Protocol(MONPRO) σε ILS
0.0582075
1 MON Protocol(MONPRO) σε BOB
Bs0.1233999
1 MON Protocol(MONPRO) σε AZN
0.030447
1 MON Protocol(MONPRO) σε TJS
SM0.1644138
1 MON Protocol(MONPRO) σε GEL
0.0485361
1 MON Protocol(MONPRO) σε AOA
Kz16.4161269
1 MON Protocol(MONPRO) σε BHD
.د.ب0.00671625
1 MON Protocol(MONPRO) σε BMD
$0.01791
1 MON Protocol(MONPRO) σε DKK
kr0.1158777
1 MON Protocol(MONPRO) σε HNL
L0.4696002
1 MON Protocol(MONPRO) σε MUR
0.8192034
1 MON Protocol(MONPRO) σε NAD
$0.3096639
1 MON Protocol(MONPRO) σε NOK
kr0.1812492
1 MON Protocol(MONPRO) σε NZD
$0.0311634
1 MON Protocol(MONPRO) σε PAB
B/.0.01791
1 MON Protocol(MONPRO) σε PGK
K0.075222
1 MON Protocol(MONPRO) σε QAR
ر.ق0.0650133
1 MON Protocol(MONPRO) σε RSD
дин.1.8099846
1 MON Protocol(MONPRO) σε UZS
soʻm213.2142516
1 MON Protocol(MONPRO) σε ALL
L1.4953059
1 MON Protocol(MONPRO) σε ANG
ƒ0.0320589
1 MON Protocol(MONPRO) σε AWG
ƒ0.0320589
1 MON Protocol(MONPRO) σε BBD
$0.03582
1 MON Protocol(MONPRO) σε BAM
KM0.0300888
1 MON Protocol(MONPRO) σε BIF
Fr52.35093
1 MON Protocol(MONPRO) σε BND
$0.0231039
1 MON Protocol(MONPRO) σε BSD
$0.01791
1 MON Protocol(MONPRO) σε JMD
$2.8664955
1 MON Protocol(MONPRO) σε KHR
71.64
1 MON Protocol(MONPRO) σε KMF
Fr7.62966
1 MON Protocol(MONPRO) σε LAK
389.3478183
1 MON Protocol(MONPRO) σε LKR
රු5.4371178
1 MON Protocol(MONPRO) σε MDL
L0.3039327
1 MON Protocol(MONPRO) σε MGA
Ar80.313813
1 MON Protocol(MONPRO) σε MOP
P0.1429218
1 MON Protocol(MONPRO) σε MVR
0.274023
1 MON Protocol(MONPRO) σε MWK
MK30.986091
1 MON Protocol(MONPRO) σε MZN
MT1.144449
1 MON Protocol(MONPRO) σε NPR
रु2.5331904
1 MON Protocol(MONPRO) σε PYG
126.12222
1 MON Protocol(MONPRO) σε RWF
Fr25.95159
1 MON Protocol(MONPRO) σε SBD
$0.1473993
1 MON Protocol(MONPRO) σε SCR
0.2622024
1 MON Protocol(MONPRO) σε SRD
$0.689535
1 MON Protocol(MONPRO) σε SVC
$0.1561752
1 MON Protocol(MONPRO) σε SZL
L0.3096639
1 MON Protocol(MONPRO) σε TMT
m0.062685
1 MON Protocol(MONPRO) σε TND
د.ت0.05272704
1 MON Protocol(MONPRO) σε TTD
$0.1208925
1 MON Protocol(MONPRO) σε UGX
Sh62.18352
1 MON Protocol(MONPRO) σε XAF
Fr10.11915
1 MON Protocol(MONPRO) σε XCD
$0.048357
1 MON Protocol(MONPRO) σε XOF
Fr10.11915
1 MON Protocol(MONPRO) σε XPF
Fr1.82682
1 MON Protocol(MONPRO) σε BWP
P0.2398149
1 MON Protocol(MONPRO) σε BZD
$0.03582
1 MON Protocol(MONPRO) σε CVE
$1.7023455
1 MON Protocol(MONPRO) σε DJF
Fr3.17007
1 MON Protocol(MONPRO) σε DOP
$1.1473146
1 MON Protocol(MONPRO) σε DZD
د.ج2.3277627
1 MON Protocol(MONPRO) σε FJD
$0.0410139
1 MON Protocol(MONPRO) σε GNF
Fr154.3842
1 MON Protocol(MONPRO) σε GTQ
Q0.1368324
1 MON Protocol(MONPRO) σε GYD
$3.7365633
1 MON Protocol(MONPRO) σε ISK
kr2.22084

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του MON Protocol, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος MON Protocol
Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MON Protocol

Πόσο αξίζει το MON Protocol (MONPRO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MONPRO στο USD είναι 0.01791 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MONPRO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MONPRO σε USD είναι $ 0.01791. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MON Protocol;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MONPRO είναι $ 10.63M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MONPRO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MONPRO είναι 593.46M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MONPRO;
Το MONPRO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.9595624143978051 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MONPRO;
Το MONPRO είχε τιμή ATL ύψους 0.014962049622685736 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MONPRO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MONPRO είναι $ 55.14K USD.
Θα ανέβει το MONPRO υψηλότερα φέτος;
Το MONPRO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MONPRO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:21:21 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

