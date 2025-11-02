ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Minutes Networ είναι 0.1502 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MNTX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MNTX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Minutes Networ είναι 0.1502 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MNTX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MNTX εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Minutes Networ(MNTX)

Live Τιμή 1 MNTX σε USD

$0.1502
-11.64%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:20:39 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1502
Κατώτ. 24H
$ 0.1702
Υψηλ. 24H

$ 0.1502
$ 0.1702
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
-6.13%

-11.64%

-16.70%

-16.70%

Minutes Networ (MNTX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.1502. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MNTX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1502 και ενός υψηλού $ 0.1702, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MNTX είναι $ 0.5035847309180984, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.12356632139260672.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MNTX έχει αλλάξει κατά -6.13% την τελευταία ώρα, -11.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Minutes Networ (MNTX) Πληροφορίες αγοράς

No.1051

$ 11.67M
$ 6.19K
$ 75.10M
77.67M
500,000,000
79,743,075.02592564
15.53%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Minutes Networ είναι $ 11.67M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 6.19K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MNTX είναι 77.67M, με συνολική προσφορά 79743075.02592564. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 75.10M

Minutes Networ (MNTX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Minutes Networ για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.019786-11.64%
30 ημέρες$ -0.0949-38.72%
60 Ημέρες$ -0.1781-54.25%
90 Ημέρες$ -0.2239-59.86%
Minutes Networ Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MNTX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.019786 (-11.64%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Minutes Networ Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0949 (-38.72%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Minutes Networ Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MNTX άλλαξε κατά $ -0.1781 (-54.25%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Minutes Networ Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.2239 (-59.86%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Minutes Networ (MNTX);

Ελέγξτε τώρα τη Minutes Networ σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Minutes Networεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMNTX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMinutes Networ ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Minutes Networ ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Minutes Networ Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Minutes Networ (MNTX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Minutes Networ (MNTX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Minutes Networ.

Ελέγξτε την Minutes Networ πρόβλεψη τιμής τώρα!

Minutes Networ (MNTX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Minutes Networ (MNTX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MNTX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Minutes Networ (MNTX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Minutes Networ? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Minutes Networ στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MNTX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Minutes Networ(MNTX) σε VND
3,952.513
1 Minutes Networ(MNTX) σε AUD
A$0.228304
1 Minutes Networ(MNTX) σε GBP
0.114152
1 Minutes Networ(MNTX) σε EUR
0.129172
1 Minutes Networ(MNTX) σε USD
$0.1502
1 Minutes Networ(MNTX) σε MYR
RM0.629338
1 Minutes Networ(MNTX) σε TRY
6.3084
1 Minutes Networ(MNTX) σε JPY
¥22.9806
1 Minutes Networ(MNTX) σε ARS
ARS$215.494944
1 Minutes Networ(MNTX) σε RUB
12.074578
1 Minutes Networ(MNTX) σε INR
13.333254
1 Minutes Networ(MNTX) σε IDR
Rp2,503.332332
1 Minutes Networ(MNTX) σε PHP
8.815238
1 Minutes Networ(MNTX) σε EGP
￡E.7.0594
1 Minutes Networ(MNTX) σε BRL
R$0.806574
1 Minutes Networ(MNTX) σε CAD
C$0.21028
1 Minutes Networ(MNTX) σε BDT
18.303372
1 Minutes Networ(MNTX) σε NGN
217.051016
1 Minutes Networ(MNTX) σε COP
$577.69173
1 Minutes Networ(MNTX) σε ZAR
R.2.608974
1 Minutes Networ(MNTX) σε UAH
6.276858
1 Minutes Networ(MNTX) σε TZS
T.Sh.368.137196
1 Minutes Networ(MNTX) σε VES
Bs33.1942
1 Minutes Networ(MNTX) σε CLP
$141.188
1 Minutes Networ(MNTX) σε PKR
Rs42.41648
1 Minutes Networ(MNTX) σε KZT
79.302596
1 Minutes Networ(MNTX) σε THB
฿4.839444
1 Minutes Networ(MNTX) σε TWD
NT$4.624658
1 Minutes Networ(MNTX) σε AED
د.إ0.551234
1 Minutes Networ(MNTX) σε CHF
Fr0.12016
1 Minutes Networ(MNTX) σε HKD
HK$1.167054
1 Minutes Networ(MNTX) σε AMD
֏57.283276
1 Minutes Networ(MNTX) σε MAD
.د.م1.386346
1 Minutes Networ(MNTX) σε MXN
$2.787712
1 Minutes Networ(MNTX) σε SAR
ريال0.56325
1 Minutes Networ(MNTX) σε ETB
Br23.075226
1 Minutes Networ(MNTX) σε KES
KSh19.351768
1 Minutes Networ(MNTX) σε JOD
د.أ0.1064918
1 Minutes Networ(MNTX) σε PLN
0.552736
1 Minutes Networ(MNTX) σε RON
лв0.662382
1 Minutes Networ(MNTX) σε SEK
kr1.425398
1 Minutes Networ(MNTX) σε BGN
лв0.253838
1 Minutes Networ(MNTX) σε HUF
Ft50.199844
1 Minutes Networ(MNTX) σε CZK
3.167718
1 Minutes Networ(MNTX) σε KWD
د.ك0.045811
1 Minutes Networ(MNTX) σε ILS
0.48815
1 Minutes Networ(MNTX) σε BOB
Bs1.034878
1 Minutes Networ(MNTX) σε AZN
0.25534
1 Minutes Networ(MNTX) σε TJS
SM1.378836
1 Minutes Networ(MNTX) σε GEL
0.407042
1 Minutes Networ(MNTX) σε AOA
Kz137.671818
1 Minutes Networ(MNTX) σε BHD
.د.ب0.056325
1 Minutes Networ(MNTX) σε BMD
$0.1502
1 Minutes Networ(MNTX) σε DKK
kr0.971794
1 Minutes Networ(MNTX) σε HNL
L3.938244
1 Minutes Networ(MNTX) σε MUR
6.870148
1 Minutes Networ(MNTX) σε NAD
$2.596958
1 Minutes Networ(MNTX) σε NOK
kr1.520024
1 Minutes Networ(MNTX) σε NZD
$0.261348
1 Minutes Networ(MNTX) σε PAB
B/.0.1502
1 Minutes Networ(MNTX) σε PGK
K0.63084
1 Minutes Networ(MNTX) σε QAR
ر.ق0.545226
1 Minutes Networ(MNTX) σε RSD
дин.15.179212
1 Minutes Networ(MNTX) σε UZS
soʻm1,788.094952
1 Minutes Networ(MNTX) σε ALL
L12.540198
1 Minutes Networ(MNTX) σε ANG
ƒ0.268858
1 Minutes Networ(MNTX) σε AWG
ƒ0.268858
1 Minutes Networ(MNTX) σε BBD
$0.3004
1 Minutes Networ(MNTX) σε BAM
KM0.252336
1 Minutes Networ(MNTX) σε BIF
Fr439.0346
1 Minutes Networ(MNTX) σε BND
$0.193758
1 Minutes Networ(MNTX) σε BSD
$0.1502
1 Minutes Networ(MNTX) σε JMD
$24.03951
1 Minutes Networ(MNTX) σε KHR
600.8
1 Minutes Networ(MNTX) σε KMF
Fr63.9852
1 Minutes Networ(MNTX) σε LAK
3,265.217326
1 Minutes Networ(MNTX) σε LKR
රු45.597716
1 Minutes Networ(MNTX) σε MDL
L2.548894
1 Minutes Networ(MNTX) σε MGA
Ar673.54186
1 Minutes Networ(MNTX) σε MOP
P1.198596
1 Minutes Networ(MNTX) σε MVR
2.29806
1 Minutes Networ(MNTX) σε MWK
MK259.86102
1 Minutes Networ(MNTX) σε MZN
MT9.59778
1 Minutes Networ(MNTX) σε NPR
रु21.244288
1 Minutes Networ(MNTX) σε PYG
1,057.7084
1 Minutes Networ(MNTX) σε RWF
Fr217.6398
1 Minutes Networ(MNTX) σε SBD
$1.236146
1 Minutes Networ(MNTX) σε SCR
2.198928
1 Minutes Networ(MNTX) σε SRD
$5.7827
1 Minutes Networ(MNTX) σε SVC
$1.309744
1 Minutes Networ(MNTX) σε SZL
L2.596958
1 Minutes Networ(MNTX) σε TMT
m0.5257
1 Minutes Networ(MNTX) σε TND
د.ت0.4421888
1 Minutes Networ(MNTX) σε TTD
$1.01385
1 Minutes Networ(MNTX) σε UGX
Sh521.4944
1 Minutes Networ(MNTX) σε XAF
Fr84.863
1 Minutes Networ(MNTX) σε XCD
$0.40554
1 Minutes Networ(MNTX) σε XOF
Fr84.863
1 Minutes Networ(MNTX) σε XPF
Fr15.3204
1 Minutes Networ(MNTX) σε BWP
P2.011178
1 Minutes Networ(MNTX) σε BZD
$0.3004
1 Minutes Networ(MNTX) σε CVE
$14.27651
1 Minutes Networ(MNTX) σε DJF
Fr26.5854
1 Minutes Networ(MNTX) σε DOP
$9.621812
1 Minutes Networ(MNTX) σε DZD
د.ج19.521494
1 Minutes Networ(MNTX) σε FJD
$0.343958
1 Minutes Networ(MNTX) σε GNF
Fr1,294.724
1 Minutes Networ(MNTX) σε GTQ
Q1.147528
1 Minutes Networ(MNTX) σε GYD
$31.336226
1 Minutes Networ(MNTX) σε ISK
kr18.6248

Minutes Networ Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Minutes Networ, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Minutes Networ
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Minutes Networ

Πόσο αξίζει το Minutes Networ (MNTX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MNTX στο USD είναι 0.1502 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MNTX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MNTX σε USD είναι $ 0.1502. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Minutes Networ;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MNTX είναι $ 11.67M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MNTX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MNTX είναι 77.67M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MNTX;
Το MNTX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.5035847309180984 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MNTX;
Το MNTX είχε τιμή ATL ύψους 0.12356632139260672 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MNTX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MNTX είναι $ 6.19K USD.
Θα ανέβει το MNTX υψηλότερα φέτος;
Το MNTX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MNTX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:20:39 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

