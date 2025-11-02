Τι είναι MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MULTIVERSE MONKEY Πόσο αξίζει το MULTIVERSE MONKEY (MMON) σήμερα; Η ζωντανή τιμή MMON στο USD είναι 0.00406 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MMON σε USD; $ 0.00406 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του MMON σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MULTIVERSE MONKEY; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MMON είναι $ 0.00 USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MMON; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MMON είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MMON; Το MMON πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.042695293829316555 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MMON; Το MMON είχε τιμή ATL ύψους 0.001606689268571319 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MMON; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MMON είναι $ 99.65K USD . Θα ανέβει το MMON υψηλότερα φέτος; Το MMON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MMON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 11-02 15:42:00 Ενημερώσεις κλάδου The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Ενημερώσεις κλάδου Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Ενημερώσεις κλάδου $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

