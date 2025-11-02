ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή MULTIVERSE MONKEY είναι 0.00406 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MMON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MMON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MMON

Πληροφορίες Τιμής MMON

Τι είναι το MMON

Whitepaper MMON

Επίσημος Ιστότοπος MMON

Tokenomics MMON

Προβλέψεις Τιμών MMON

Ιστορικό MMON

Οδηγός Αγοράς MMON

Μετατροπέας νομίσματος MMON-σε-Fiat

Spot MMON

MULTIVERSE MONKEY Λογότ.

Τιμή MULTIVERSE MONKEY(MMON)

Live Τιμή 1 MMON σε USD

$0.00407
$0.00407
-4.46%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:20:19 (UTC+8)

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.004
$ 0.004
Κατώτ. 24H
$ 0.0049
$ 0.0049
Υψηλ. 24H

$ 0.004
$ 0.004

$ 0.0049
$ 0.0049

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319

-3.34%

-4.46%

-50.00%

-50.00%

MULTIVERSE MONKEY (MMON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00406. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MMON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.004 και ενός υψηλού $ 0.0049, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MMON είναι $ 0.042695293829316555, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.001606689268571319.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MMON έχει αλλάξει κατά -3.34% την τελευταία ώρα, -4.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -50.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Πληροφορίες αγοράς

No.4161

$ 0.00
$ 0.00

$ 99.65K
$ 99.65K

$ 24.36M
$ 24.36M

0.00
0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MULTIVERSE MONKEY είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 99.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MMON είναι 0.00, με συνολική προσφορά 5999999999.5. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 24.36M

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών MULTIVERSE MONKEY για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00019-4.46%
30 ημέρες$ -0.00737-64.48%
60 Ημέρες$ -0.0142-77.77%
90 Ημέρες$ -0.01394-77.45%
MULTIVERSE MONKEY Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MMON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00019 (-4.46%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

MULTIVERSE MONKEY Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00737 (-64.48%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

MULTIVERSE MONKEY Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MMON άλλαξε κατά $ -0.0142 (-77.77%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

MULTIVERSE MONKEY Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.01394 (-77.45%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του MULTIVERSE MONKEY (MMON);

Ελέγξτε τώρα τη MULTIVERSE MONKEY σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των MULTIVERSE MONKEYεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMMON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMULTIVERSE MONKEY ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας MULTIVERSE MONKEY ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

MULTIVERSE MONKEY Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MULTIVERSE MONKEY (MMON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MULTIVERSE MONKEY (MMON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MULTIVERSE MONKEY.

Ελέγξτε την MULTIVERSE MONKEY πρόβλεψη τιμής τώρα!

MULTIVERSE MONKEY (MMON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MULTIVERSE MONKEY (MMON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MMON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε MULTIVERSE MONKEY? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα MULTIVERSE MONKEY στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MMON σε Τοπικά Νομίσματα

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε VND
106.8389
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε AUD
A$0.0061712
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε GBP
0.0030856
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε EUR
0.0034916
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε USD
$0.00406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MYR
RM0.0170114
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TRY
0.17052
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε JPY
¥0.62118
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ARS
ARS$5.8249632
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε RUB
0.3263834
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε INR
0.3604062
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε IDR
Rp67.6666396
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε PHP
0.2382814
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε EGP
￡E.0.19082
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BRL
R$0.0218022
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε CAD
C$0.005684
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BDT
0.4947516
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε NGN
5.8670248
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε COP
$15.615369
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ZAR
R.0.0705222
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε UAH
0.1696674
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TZS
T.Sh.9.9509788
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε VES
Bs0.89726
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε CLP
$3.8164
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε PKR
Rs1.146544
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε KZT
2.1435988
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε THB
฿0.1308132
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TWD
NT$0.1250074
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε AED
د.إ0.0149002
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε CHF
Fr0.003248
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε HKD
HK$0.0315462
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε AMD
֏1.5484028
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MAD
.د.م0.0374738
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MXN
$0.0753536
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SAR
ريال0.015225
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ETB
Br0.6237378
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε KES
KSh0.5230904
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε JOD
د.أ0.00287854
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε PLN
0.0149408
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε RON
лв0.0179046
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SEK
kr0.0385294
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BGN
лв0.0068614
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε HUF
Ft1.3569332
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε CZK
0.0856254
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε KWD
د.ك0.0012383
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ILS
0.013195
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BOB
Bs0.0279734
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε AZN
0.006902
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TJS
SM0.0372708
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε GEL
0.0110026
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε AOA
Kz3.7213554
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BHD
.د.ب0.0015225
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BMD
$0.00406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε DKK
kr0.0262682
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε HNL
L0.1064532
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MUR
0.1857044
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε NAD
$0.0701974
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε NOK
kr0.0410872
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε NZD
$0.0070644
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε PAB
B/.0.00406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε PGK
K0.017052
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε QAR
ر.ق0.0147378
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε RSD
дин.0.4103036
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε UZS
soʻm48.3333256
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ALL
L0.3389694
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ANG
ƒ0.0072674
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε AWG
ƒ0.0072674
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BBD
$0.00812
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BAM
KM0.0068208
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BIF
Fr11.86738
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BND
$0.0052374
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BSD
$0.00406
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε JMD
$0.649803
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε KHR
16.24
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε KMF
Fr1.72956
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε LAK
88.2608678
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε LKR
රු1.2325348
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MDL
L0.0688982
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MGA
Ar18.206258
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MOP
P0.0323988
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MVR
0.062118
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MWK
MK7.024206
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε MZN
MT0.259434
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε NPR
रु0.5742464
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε PYG
28.59052
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε RWF
Fr5.88294
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SBD
$0.0334138
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SCR
0.0594384
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SRD
$0.15631
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SVC
$0.0354032
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε SZL
L0.0701974
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TMT
m0.01421
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TND
د.ت0.01195264
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε TTD
$0.027405
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε UGX
Sh14.09632
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε XAF
Fr2.2939
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε XCD
$0.010962
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε XOF
Fr2.2939
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε XPF
Fr0.41412
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BWP
P0.0543634
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε BZD
$0.00812
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε CVE
$0.385903
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε DJF
Fr0.71862
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε DOP
$0.2600836
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε DZD
د.ج0.5276782
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε FJD
$0.0092974
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε GNF
Fr34.9972
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε GTQ
Q0.0310184
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε GYD
$0.8470378
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) σε ISK
kr0.50344

MULTIVERSE MONKEY Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του MULTIVERSE MONKEY, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος MULTIVERSE MONKEY
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με MULTIVERSE MONKEY

Πόσο αξίζει το MULTIVERSE MONKEY (MMON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MMON στο USD είναι 0.00406 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MMON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MMON σε USD είναι $ 0.00406. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MULTIVERSE MONKEY;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MMON είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MMON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MMON είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MMON;
Το MMON πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.042695293829316555 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MMON;
Το MMON είχε τιμή ATL ύψους 0.001606689268571319 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MMON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MMON είναι $ 99.65K USD.
Θα ανέβει το MMON υψηλότερα φέτος;
Το MMON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MMON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$0.00407
ΔΗΜ.

