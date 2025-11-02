ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Black Mirror είναι 0.00881 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MIRROR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MIRROR εύκολα στη MEXC τώρα.

Black Mirror Λογότ.

Τιμή Black Mirror(MIRROR)

Live Τιμή 1 MIRROR σε USD

$0.008807
$0.008807
-5.77%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:19:00 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.008387
$ 0.008387
Κατώτ. 24H
$ 0.009572
$ 0.009572
Υψηλ. 24H

$ 0.008387
$ 0.008387

$ 0.009572
$ 0.009572

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388

$ 0.007964296563875654
$ 0.007964296563875654

-1.83%

-5.77%

-25.86%

-25.86%

Black Mirror (MIRROR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00881. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MIRROR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.008387 και ενός υψηλού $ 0.009572, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MIRROR είναι $ 0.08619121021102388, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.007964296563875654.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MIRROR έχει αλλάξει κατά -1.83% την τελευταία ώρα, -5.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Black Mirror (MIRROR) Πληροφορίες αγοράς

No.2240

$ 845.56K
$ 845.56K

$ 89.30K
$ 89.30K

$ 8.81M
$ 8.81M

95.98M
95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

9.59%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Black Mirror είναι $ 845.56K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 89.30K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MIRROR είναι 95.98M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.81M

Black Mirror (MIRROR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Black Mirror για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00053928-5.77%
30 ημέρες$ -0.01261-58.88%
60 Ημέρες$ -0.01119-55.95%
90 Ημέρες$ -0.01119-55.95%
Black Mirror Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MIRROR κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00053928 (-5.77%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Black Mirror Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01261 (-58.88%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Black Mirror Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MIRROR άλλαξε κατά $ -0.01119 (-55.95%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Black Mirror Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.01119 (-55.95%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Black Mirror (MIRROR);

Ελέγξτε τώρα τη Black Mirror σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Black Mirrorεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMIRROR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBlack Mirror ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Black Mirror ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Black Mirror Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Black Mirror (MIRROR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Black Mirror (MIRROR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Black Mirror.

Ελέγξτε την Black Mirror πρόβλεψη τιμής τώρα!

Black Mirror (MIRROR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Black Mirror (MIRROR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MIRROR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Black Mirror (MIRROR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Black Mirror? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Black Mirror στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MIRROR σε Τοπικά Νομίσματα

1 Black Mirror(MIRROR) σε VND
231.83515
1 Black Mirror(MIRROR) σε AUD
A$0.0133912
1 Black Mirror(MIRROR) σε GBP
0.0066956
1 Black Mirror(MIRROR) σε EUR
0.0075766
1 Black Mirror(MIRROR) σε USD
$0.00881
1 Black Mirror(MIRROR) σε MYR
RM0.0369139
1 Black Mirror(MIRROR) σε TRY
0.37002
1 Black Mirror(MIRROR) σε JPY
¥1.34793
1 Black Mirror(MIRROR) σε ARS
ARS$12.6398832
1 Black Mirror(MIRROR) σε RUB
0.7082359
1 Black Mirror(MIRROR) σε INR
0.7820637
1 Black Mirror(MIRROR) σε IDR
Rp146.8332746
1 Black Mirror(MIRROR) σε PHP
0.5170589
1 Black Mirror(MIRROR) σε EGP
￡E.0.41407
1 Black Mirror(MIRROR) σε BRL
R$0.0473097
1 Black Mirror(MIRROR) σε CAD
C$0.012334
1 Black Mirror(MIRROR) σε BDT
1.0735866
1 Black Mirror(MIRROR) σε NGN
12.7311548
1 Black Mirror(MIRROR) σε COP
$33.8845815
1 Black Mirror(MIRROR) σε ZAR
R.0.1530297
1 Black Mirror(MIRROR) σε UAH
0.3681699
1 Black Mirror(MIRROR) σε TZS
T.Sh.21.5931338
1 Black Mirror(MIRROR) σε VES
Bs1.94701
1 Black Mirror(MIRROR) σε CLP
$8.2814
1 Black Mirror(MIRROR) σε PKR
Rs2.487944
1 Black Mirror(MIRROR) σε KZT
4.6515038
1 Black Mirror(MIRROR) σε THB
฿0.2838582
1 Black Mirror(MIRROR) σε TWD
NT$0.2712599
1 Black Mirror(MIRROR) σε AED
د.إ0.0323327
1 Black Mirror(MIRROR) σε CHF
Fr0.007048
1 Black Mirror(MIRROR) σε HKD
HK$0.0684537
1 Black Mirror(MIRROR) σε AMD
֏3.3599578
1 Black Mirror(MIRROR) σε MAD
.د.م0.0813163
1 Black Mirror(MIRROR) σε MXN
$0.1635136
1 Black Mirror(MIRROR) σε SAR
ريال0.0330375
1 Black Mirror(MIRROR) σε ETB
Br1.3534803
1 Black Mirror(MIRROR) σε KES
KSh1.1350804
1 Black Mirror(MIRROR) σε JOD
د.أ0.00624629
1 Black Mirror(MIRROR) σε PLN
0.0324208
1 Black Mirror(MIRROR) σε RON
лв0.0388521
1 Black Mirror(MIRROR) σε SEK
kr0.0836069
1 Black Mirror(MIRROR) σε BGN
лв0.0148889
1 Black Mirror(MIRROR) σε HUF
Ft2.9444782
1 Black Mirror(MIRROR) σε CZK
0.1858029
1 Black Mirror(MIRROR) σε KWD
د.ك0.00268705
1 Black Mirror(MIRROR) σε ILS
0.0286325
1 Black Mirror(MIRROR) σε BOB
Bs0.0607009
1 Black Mirror(MIRROR) σε AZN
0.014977
1 Black Mirror(MIRROR) σε TJS
SM0.0808758
1 Black Mirror(MIRROR) σε GEL
0.0238751
1 Black Mirror(MIRROR) σε AOA
Kz8.0751579
1 Black Mirror(MIRROR) σε BHD
.د.ب0.00330375
1 Black Mirror(MIRROR) σε BMD
$0.00881
1 Black Mirror(MIRROR) σε DKK
kr0.0570007
1 Black Mirror(MIRROR) σε HNL
L0.2309982
1 Black Mirror(MIRROR) σε MUR
0.4029694
1 Black Mirror(MIRROR) σε NAD
$0.1523249
1 Black Mirror(MIRROR) σε NOK
kr0.0891572
1 Black Mirror(MIRROR) σε NZD
$0.0153294
1 Black Mirror(MIRROR) σε PAB
B/.0.00881
1 Black Mirror(MIRROR) σε PGK
K0.037002
1 Black Mirror(MIRROR) σε QAR
ر.ق0.0319803
1 Black Mirror(MIRROR) σε RSD
дин.0.8903386
1 Black Mirror(MIRROR) σε UZS
soʻm104.8809356
1 Black Mirror(MIRROR) σε ALL
L0.7355469
1 Black Mirror(MIRROR) σε ANG
ƒ0.0157699
1 Black Mirror(MIRROR) σε AWG
ƒ0.0157699
1 Black Mirror(MIRROR) σε BBD
$0.01762
1 Black Mirror(MIRROR) σε BAM
KM0.0148008
1 Black Mirror(MIRROR) σε BIF
Fr25.75163
1 Black Mirror(MIRROR) σε BND
$0.0113649
1 Black Mirror(MIRROR) σε BSD
$0.00881
1 Black Mirror(MIRROR) σε JMD
$1.4100405
1 Black Mirror(MIRROR) σε KHR
35.24
1 Black Mirror(MIRROR) σε KMF
Fr3.75306
1 Black Mirror(MIRROR) σε LAK
191.5217353
1 Black Mirror(MIRROR) σε LKR
රු2.6745398
1 Black Mirror(MIRROR) σε MDL
L0.1495057
1 Black Mirror(MIRROR) σε MGA
Ar39.506683
1 Black Mirror(MIRROR) σε MOP
P0.0703038
1 Black Mirror(MIRROR) σε MVR
0.134793
1 Black Mirror(MIRROR) σε MWK
MK15.242181
1 Black Mirror(MIRROR) σε MZN
MT0.562959
1 Black Mirror(MIRROR) σε NPR
रु1.2460864
1 Black Mirror(MIRROR) σε PYG
62.04002
1 Black Mirror(MIRROR) σε RWF
Fr12.76569
1 Black Mirror(MIRROR) σε SBD
$0.0725063
1 Black Mirror(MIRROR) σε SCR
0.1289784
1 Black Mirror(MIRROR) σε SRD
$0.339185
1 Black Mirror(MIRROR) σε SVC
$0.0768232
1 Black Mirror(MIRROR) σε SZL
L0.1523249
1 Black Mirror(MIRROR) σε TMT
m0.030835
1 Black Mirror(MIRROR) σε TND
د.ت0.02593664
1 Black Mirror(MIRROR) σε TTD
$0.0594675
1 Black Mirror(MIRROR) σε UGX
Sh30.58832
1 Black Mirror(MIRROR) σε XAF
Fr4.97765
1 Black Mirror(MIRROR) σε XCD
$0.023787
1 Black Mirror(MIRROR) σε XOF
Fr4.97765
1 Black Mirror(MIRROR) σε XPF
Fr0.89862
1 Black Mirror(MIRROR) σε BWP
P0.1179659
1 Black Mirror(MIRROR) σε BZD
$0.01762
1 Black Mirror(MIRROR) σε CVE
$0.8373905
1 Black Mirror(MIRROR) σε DJF
Fr1.55937
1 Black Mirror(MIRROR) σε DOP
$0.5643686
1 Black Mirror(MIRROR) σε DZD
د.ج1.1450357
1 Black Mirror(MIRROR) σε FJD
$0.0201749
1 Black Mirror(MIRROR) σε GNF
Fr75.9422
1 Black Mirror(MIRROR) σε GTQ
Q0.0673084
1 Black Mirror(MIRROR) σε GYD
$1.8380303
1 Black Mirror(MIRROR) σε ISK
kr1.09244

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Black Mirror, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Black Mirror
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Black Mirror

Πόσο αξίζει το Black Mirror (MIRROR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MIRROR στο USD είναι 0.00881 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MIRROR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MIRROR σε USD είναι $ 0.00881. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Black Mirror;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MIRROR είναι $ 845.56K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MIRROR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MIRROR είναι 95.98M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MIRROR;
Το MIRROR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.08619121021102388 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MIRROR;
Το MIRROR είχε τιμή ATL ύψους 0.007964296563875654 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MIRROR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MIRROR είναι $ 89.30K USD.
Θα ανέβει το MIRROR υψηλότερα φέτος;
Το MIRROR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MIRROR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:19:00 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Ποσό

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.00881 USD

MIRROR/USDT
$0.008807
$0.008807
-5.77%

