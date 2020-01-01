Mina Protocol (MINA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mina Protocol (MINA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mina Protocol (MINA) Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://minaprotocol.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://minaprotocol.com/docs Block Explorer: https://minaexplorer.com/ Αγοράστε MINA τώρα!

Mina Protocol (MINA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mina Protocol (MINA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 238.19M $ 238.19M $ 238.19M Συνολική προμήθεια: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 238.19M $ 238.19M $ 238.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Τρέχουσα τιμή: $ 0.191 $ 0.191 $ 0.191 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mina Protocol (MINA)

Tokenomics Mina Protocol (MINA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mina Protocol (MINA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MINA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MINA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MINA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MINA token!

Πώς να Αγοράσετε MINA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Mina Protocol (MINA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς MINA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε MINA στη MEXC τώρα!

Mina Protocol (MINA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MINA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MINA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MINA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MINA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MINA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MINA Token τώρα!

