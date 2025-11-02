ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Meta Platforms είναι 648.18 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο METAON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής METAON εύκολα στη MEXC τώρα.

Live Τιμή 1 METAON σε USD

$648.18
$648.18$648.18
-1.30%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Meta Platforms (METAON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 641.56
$ 641.56$ 641.56
Κατώτ. 24H
$ 660.72
$ 660.72$ 660.72
Υψηλ. 24H

$ 641.56
$ 641.56$ 641.56

$ 660.72
$ 660.72$ 660.72

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 646.5504387192022
$ 646.5504387192022$ 646.5504387192022

-1.66%

-1.30%

-13.58%

-13.58%

Meta Platforms (METAON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 648.18. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές METAON μεταξύ ενός χαμηλού $ 641.56 και ενός υψηλού $ 660.72, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του METAON είναι $ 783.5142352704004, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 646.5504387192022.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το METAON έχει αλλάξει κατά -1.66% την τελευταία ώρα, -1.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Meta Platforms (METAON) Πληροφορίες αγοράς

No.1892

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 56.85K
$ 56.85K$ 56.85K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

2.68K
2.68K 2.68K

2,676.33068038
2,676.33068038 2,676.33068038

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Meta Platforms είναι $ 1.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 56.85K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του METAON είναι 2.68K, με συνολική προσφορά 2676.33068038. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.73M

Meta Platforms (METAON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Meta Platforms για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -8.5373-1.30%
30 ημέρες$ -82.57-11.30%
60 Ημέρες$ -31.82-4.68%
90 Ημέρες$ -31.82-4.68%
Meta Platforms Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το METAON κατέγραψε μια αλλαγή $ -8.5373 (-1.30%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Meta Platforms Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -82.57 (-11.30%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Meta Platforms Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το METAON άλλαξε κατά $ -31.82 (-4.68%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Meta Platforms Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -31.82 (-4.68%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Meta Platforms (METAON);

Ελέγξτε τώρα τη Meta Platforms σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Meta Platforms (METAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Meta Platformsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMETAON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMeta Platforms ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Meta Platforms ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Meta Platforms Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Meta Platforms (METAON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Meta Platforms (METAON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Meta Platforms.

Ελέγξτε την Meta Platforms πρόβλεψη τιμής τώρα!

Meta Platforms (METAON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Meta Platforms (METAON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του METAON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Meta Platforms (METAON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Meta Platforms? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Meta Platforms στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

METAON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Meta Platforms(METAON) σε VND
17,056,856.7
1 Meta Platforms(METAON) σε AUD
A$985.2336
1 Meta Platforms(METAON) σε GBP
492.6168
1 Meta Platforms(METAON) σε EUR
557.4348
1 Meta Platforms(METAON) σε USD
$648.18
1 Meta Platforms(METAON) σε MYR
RM2,715.8742
1 Meta Platforms(METAON) σε TRY
27,223.56
1 Meta Platforms(METAON) σε JPY
¥99,171.54
1 Meta Platforms(METAON) σε ARS
ARS$929,956.8096
1 Meta Platforms(METAON) σε RUB
52,107.1902
1 Meta Platforms(METAON) σε INR
57,538.9386
1 Meta Platforms(METAON) σε IDR
Rp10,802,995.6788
1 Meta Platforms(METAON) σε PHP
38,041.6842
1 Meta Platforms(METAON) σε EGP
￡E.30,464.46
1 Meta Platforms(METAON) σε BRL
R$3,480.7266
1 Meta Platforms(METAON) σε CAD
C$907.452
1 Meta Platforms(METAON) σε BDT
78,987.2148
1 Meta Platforms(METAON) σε NGN
936,671.9544
1 Meta Platforms(METAON) σε COP
$2,492,997.507
1 Meta Platforms(METAON) σε ZAR
R.11,258.8866
1 Meta Platforms(METAON) σε UAH
27,087.4422
1 Meta Platforms(METAON) σε TZS
T.Sh.1,588,676.2164
1 Meta Platforms(METAON) σε VES
Bs143,247.78
1 Meta Platforms(METAON) σε CLP
$609,289.2
1 Meta Platforms(METAON) σε PKR
Rs183,046.032
1 Meta Platforms(METAON) σε KZT
342,226.0764
1 Meta Platforms(METAON) σε THB
฿20,884.3596
1 Meta Platforms(METAON) σε TWD
NT$19,957.4622
1 Meta Platforms(METAON) σε AED
د.إ2,378.8206
1 Meta Platforms(METAON) σε CHF
Fr518.544
1 Meta Platforms(METAON) σε HKD
HK$5,036.3586
1 Meta Platforms(METAON) σε AMD
֏247,202.8884
1 Meta Platforms(METAON) σε MAD
.د.م5,982.7014
1 Meta Platforms(METAON) σε MXN
$12,030.2208
1 Meta Platforms(METAON) σε SAR
ريال2,430.675
1 Meta Platforms(METAON) σε ETB
Br99,579.8934
1 Meta Platforms(METAON) σε KES
KSh83,511.5112
1 Meta Platforms(METAON) σε JOD
د.أ459.55962
1 Meta Platforms(METAON) σε PLN
2,385.3024
1 Meta Platforms(METAON) σε RON
лв2,858.4738
1 Meta Platforms(METAON) σε SEK
kr6,151.2282
1 Meta Platforms(METAON) σε BGN
лв1,095.4242
1 Meta Platforms(METAON) σε HUF
Ft216,634.7196
1 Meta Platforms(METAON) σε CZK
13,670.1162
1 Meta Platforms(METAON) σε KWD
د.ك197.6949
1 Meta Platforms(METAON) σε ILS
2,106.585
1 Meta Platforms(METAON) σε BOB
Bs4,465.9602
1 Meta Platforms(METAON) σε AZN
1,101.906
1 Meta Platforms(METAON) σε TJS
SM5,950.2924
1 Meta Platforms(METAON) σε GEL
1,756.5678
1 Meta Platforms(METAON) σε AOA
Kz594,115.3062
1 Meta Platforms(METAON) σε BHD
.د.ب243.0675
1 Meta Platforms(METAON) σε BMD
$648.18
1 Meta Platforms(METAON) σε DKK
kr4,193.7246
1 Meta Platforms(METAON) σε HNL
L16,995.2796
1 Meta Platforms(METAON) σε MUR
29,647.7532
1 Meta Platforms(METAON) σε NAD
$11,207.0322
1 Meta Platforms(METAON) σε NOK
kr6,559.5816
1 Meta Platforms(METAON) σε NZD
$1,127.8332
1 Meta Platforms(METAON) σε PAB
B/.648.18
1 Meta Platforms(METAON) σε PGK
K2,722.356
1 Meta Platforms(METAON) σε QAR
ر.ق2,352.8934
1 Meta Platforms(METAON) σε RSD
дин.65,505.0708
1 Meta Platforms(METAON) σε UZS
soʻm7,716,427.3368
1 Meta Platforms(METAON) σε ALL
L54,116.5482
1 Meta Platforms(METAON) σε ANG
ƒ1,160.2422
1 Meta Platforms(METAON) σε AWG
ƒ1,160.2422
1 Meta Platforms(METAON) σε BBD
$1,296.36
1 Meta Platforms(METAON) σε BAM
KM1,088.9424
1 Meta Platforms(METAON) σε BIF
Fr1,894,630.14
1 Meta Platforms(METAON) σε BND
$836.1522
1 Meta Platforms(METAON) σε BSD
$648.18
1 Meta Platforms(METAON) σε JMD
$103,741.209
1 Meta Platforms(METAON) σε KHR
2,592,720
1 Meta Platforms(METAON) σε KMF
Fr276,124.68
1 Meta Platforms(METAON) σε LAK
14,090,869.2834
1 Meta Platforms(METAON) σε LKR
රු196,774.4844
1 Meta Platforms(METAON) σε MDL
L10,999.6146
1 Meta Platforms(METAON) σε MGA
Ar2,906,633.574
1 Meta Platforms(METAON) σε MOP
P5,172.4764
1 Meta Platforms(METAON) σε MVR
9,917.154
1 Meta Platforms(METAON) σε MWK
MK1,121,416.218
1 Meta Platforms(METAON) σε MZN
MT41,418.702
1 Meta Platforms(METAON) σε NPR
रु91,678.5792
1 Meta Platforms(METAON) σε PYG
4,564,483.56
1 Meta Platforms(METAON) σε RWF
Fr939,212.82
1 Meta Platforms(METAON) σε SBD
$5,334.5214
1 Meta Platforms(METAON) σε SCR
9,489.3552
1 Meta Platforms(METAON) σε SRD
$24,954.93
1 Meta Platforms(METAON) σε SVC
$5,652.1296
1 Meta Platforms(METAON) σε SZL
L11,207.0322
1 Meta Platforms(METAON) σε TMT
m2,268.63
1 Meta Platforms(METAON) σε TND
د.ت1,908.24192
1 Meta Platforms(METAON) σε TTD
$4,375.215
1 Meta Platforms(METAON) σε UGX
Sh2,250,480.96
1 Meta Platforms(METAON) σε XAF
Fr366,221.7
1 Meta Platforms(METAON) σε XCD
$1,750.086
1 Meta Platforms(METAON) σε XOF
Fr366,221.7
1 Meta Platforms(METAON) σε XPF
Fr66,114.36
1 Meta Platforms(METAON) σε BWP
P8,679.1302
1 Meta Platforms(METAON) σε BZD
$1,296.36
1 Meta Platforms(METAON) σε CVE
$61,609.509
1 Meta Platforms(METAON) σε DJF
Fr114,727.86
1 Meta Platforms(METAON) σε DOP
$41,522.4108
1 Meta Platforms(METAON) σε DZD
د.ج84,243.9546
1 Meta Platforms(METAON) σε FJD
$1,484.3322
1 Meta Platforms(METAON) σε GNF
Fr5,587,311.6
1 Meta Platforms(METAON) σε GTQ
Q4,952.0952
1 Meta Platforms(METAON) σε GYD
$135,229.7934
1 Meta Platforms(METAON) σε ISK
kr80,374.32

Meta Platforms Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Meta Platforms, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Meta Platforms
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Meta Platforms

Πόσο αξίζει το Meta Platforms (METAON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή METAON στο USD είναι 648.18 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή METAON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του METAON σε USD είναι $ 648.18. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Meta Platforms;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το METAON είναι $ 1.73M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του METAON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του METAON είναι 2.68K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του METAON;
Το METAON πέτυχε τιμή ATH ύψους 783.5142352704004 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του METAON;
Το METAON είχε τιμή ATL ύψους 646.5504387192022 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του METAON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το METAON είναι $ 56.85K USD.
Θα ανέβει το METAON υψηλότερα φέτος;
Το METAON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την METAON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:18:24 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

