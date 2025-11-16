Εξερευνήστε τα tokenomics MEAL (MEALOLD) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MEALOLD, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics MEAL (MEALOLD) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MEALOLD, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!