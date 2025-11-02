ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή McDonalds είναι 297.69 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MCDON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MCDON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MCDON

Πληροφορίες Τιμής MCDON

Τι είναι το MCDON

Επίσημος Ιστότοπος MCDON

Tokenomics MCDON

Προβλέψεις Τιμών MCDON

Ιστορικό MCDON

Οδηγός Αγοράς MCDON

Μετατροπέας νομίσματος MCDON-σε-Fiat

McDonalds Λογότ.

Τιμή McDonalds(MCDON)

Live Τιμή 1 MCDON σε USD

$297.65
$297.65$297.65
+0.06%1D
USD
McDonalds (MCDON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:17:28 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 297.36
$ 297.36$ 297.36
Κατώτ. 24H
$ 300.84
$ 300.84$ 300.84
Υψηλ. 24H

$ 297.36
$ 297.36$ 297.36

$ 300.84
$ 300.84$ 300.84

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

-0.32%

+0.06%

-3.36%

-3.36%

McDonalds (MCDON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 297.69. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCDON μεταξύ ενός χαμηλού $ 297.36 και ενός υψηλού $ 300.84, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCDON είναι $ 323.00794651626467, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 290.77283731780426.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCDON έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, +0.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

McDonalds (MCDON) Πληροφορίες αγοράς

No.1711

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

8.76K
8.76K 8.76K

8,759.7422125
8,759.7422125 8,759.7422125

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του McDonalds είναι $ 2.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.11K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCDON είναι 8.76K, με συνολική προσφορά 8759.7422125. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.61M

McDonalds (MCDON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών McDonalds για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.1785+0.06%
30 ημέρες$ -4.33-1.44%
60 Ημέρες$ +17.69+6.31%
90 Ημέρες$ +17.69+6.31%
McDonalds Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το MCDON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.1785 (+0.06%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

McDonalds Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -4.33 (-1.44%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

McDonalds Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το MCDON άλλαξε κατά $ +17.69 (+6.31%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

McDonalds Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +17.69 (+6.31%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του McDonalds (MCDON);

Ελέγξτε τώρα τη McDonalds σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των McDonaldsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεMCDON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοMcDonalds ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας McDonalds ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

McDonalds Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το McDonalds (MCDON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία McDonalds (MCDON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το McDonalds.

Ελέγξτε την McDonalds πρόβλεψη τιμής τώρα!

McDonalds (MCDON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του McDonalds (MCDON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MCDON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε McDonalds (MCDON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε McDonalds? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα McDonalds στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

MCDON σε Τοπικά Νομίσματα

1 McDonalds(MCDON) σε VND
7,833,712.35
1 McDonalds(MCDON) σε AUD
A$452.4888
1 McDonalds(MCDON) σε GBP
226.2444
1 McDonalds(MCDON) σε EUR
256.0134
1 McDonalds(MCDON) σε USD
$297.69
1 McDonalds(MCDON) σε MYR
RM1,247.3211
1 McDonalds(MCDON) σε TRY
12,502.98
1 McDonalds(MCDON) σε JPY
¥45,546.57
1 McDonalds(MCDON) σε ARS
ARS$427,101.7968
1 McDonalds(MCDON) σε RUB
23,931.2991
1 McDonalds(MCDON) σε INR
26,425.9413
1 McDonalds(MCDON) σε IDR
Rp4,961,498.0154
1 McDonalds(MCDON) σε PHP
17,471.4261
1 McDonalds(MCDON) σε EGP
￡E.13,991.43
1 McDonalds(MCDON) σε BRL
R$1,598.5953
1 McDonalds(MCDON) σε CAD
C$416.766
1 McDonalds(MCDON) σε BDT
36,276.5034
1 McDonalds(MCDON) σε NGN
430,185.8652
1 McDonalds(MCDON) σε COP
$1,144,960.3935
1 McDonalds(MCDON) σε ZAR
R.5,170.8753
1 McDonalds(MCDON) σε UAH
12,440.4651
1 McDonalds(MCDON) σε TZS
T.Sh.729,632.2362
1 McDonalds(MCDON) σε VES
Bs65,789.49
1 McDonalds(MCDON) σε CLP
$279,828.6
1 McDonalds(MCDON) σε PKR
Rs84,067.656
1 McDonalds(MCDON) σε KZT
157,174.3662
1 McDonalds(MCDON) σε THB
฿9,591.5718
1 McDonalds(MCDON) σε TWD
NT$9,165.8751
1 McDonalds(MCDON) σε AED
د.إ1,092.5223
1 McDonalds(MCDON) σε CHF
Fr238.152
1 McDonalds(MCDON) σε HKD
HK$2,313.0513
1 McDonalds(MCDON) σε AMD
֏113,533.0122
1 McDonalds(MCDON) σε MAD
.د.م2,747.6787
1 McDonalds(MCDON) σε MXN
$5,525.1264
1 McDonalds(MCDON) σε SAR
ريال1,116.3375
1 McDonalds(MCDON) σε ETB
Br45,734.1147
1 McDonalds(MCDON) σε KES
KSh38,354.3796
1 McDonalds(MCDON) σε JOD
د.أ211.06221
1 McDonalds(MCDON) σε PLN
1,095.4992
1 McDonalds(MCDON) σε RON
лв1,312.8129
1 McDonalds(MCDON) σε SEK
kr2,825.0781
1 McDonalds(MCDON) σε BGN
лв503.0961
1 McDonalds(MCDON) σε HUF
Ft99,493.9518
1 McDonalds(MCDON) σε CZK
6,278.2821
1 McDonalds(MCDON) σε KWD
د.ك90.79545
1 McDonalds(MCDON) σε ILS
967.4925
1 McDonalds(MCDON) σε BOB
Bs2,051.0841
1 McDonalds(MCDON) σε AZN
506.073
1 McDonalds(MCDON) σε TJS
SM2,732.7942
1 McDonalds(MCDON) σε GEL
806.7399
1 McDonalds(MCDON) σε AOA
Kz272,859.6771
1 McDonalds(MCDON) σε BHD
.د.ب111.63375
1 McDonalds(MCDON) σε BMD
$297.69
1 McDonalds(MCDON) σε DKK
kr1,926.0543
1 McDonalds(MCDON) σε HNL
L7,805.4318
1 McDonalds(MCDON) σε MUR
13,616.3406
1 McDonalds(MCDON) σε NAD
$5,147.0601
1 McDonalds(MCDON) σε NOK
kr3,012.6228
1 McDonalds(MCDON) σε NZD
$517.9806
1 McDonalds(MCDON) σε PAB
B/.297.69
1 McDonalds(MCDON) σε PGK
K1,250.298
1 McDonalds(MCDON) σε QAR
ر.ق1,080.6147
1 McDonalds(MCDON) σε RSD
дин.30,084.5514
1 McDonalds(MCDON) σε UZS
soʻm3,543,928.0044
1 McDonalds(MCDON) σε ALL
L24,854.1381
1 McDonalds(MCDON) σε ANG
ƒ532.8651
1 McDonalds(MCDON) σε AWG
ƒ532.8651
1 McDonalds(MCDON) σε BBD
$595.38
1 McDonalds(MCDON) σε BAM
KM500.1192
1 McDonalds(MCDON) σε BIF
Fr870,147.87
1 McDonalds(MCDON) σε BND
$384.0201
1 McDonalds(MCDON) σε BSD
$297.69
1 McDonalds(MCDON) σε JMD
$47,645.2845
1 McDonalds(MCDON) σε KHR
1,190,760
1 McDonalds(MCDON) σε KMF
Fr126,815.94
1 McDonalds(MCDON) σε LAK
6,471,521.6097
1 McDonalds(MCDON) σε LKR
රු90,372.7302
1 McDonalds(MCDON) σε MDL
L5,051.7993
1 McDonalds(MCDON) σε MGA
Ar1,334,931.267
1 McDonalds(MCDON) σε MOP
P2,375.5662
1 McDonalds(MCDON) σε MVR
4,554.657
1 McDonalds(MCDON) σε MWK
MK515,033.469
1 McDonalds(MCDON) σε MZN
MT19,022.391
1 McDonalds(MCDON) σε NPR
रु42,105.2736
1 McDonalds(MCDON) σε PYG
2,096,332.98
1 McDonalds(MCDON) σε RWF
Fr431,352.81
1 McDonalds(MCDON) σε SBD
$2,449.9887
1 McDonalds(MCDON) σε SCR
4,358.1816
1 McDonalds(MCDON) σε SRD
$11,461.065
1 McDonalds(MCDON) σε SVC
$2,595.8568
1 McDonalds(MCDON) σε SZL
L5,147.0601
1 McDonalds(MCDON) σε TMT
m1,041.915
1 McDonalds(MCDON) σε TND
د.ت876.39936
1 McDonalds(MCDON) σε TTD
$2,009.4075
1 McDonalds(MCDON) σε UGX
Sh1,033,579.68
1 McDonalds(MCDON) σε XAF
Fr168,194.85
1 McDonalds(MCDON) σε XCD
$803.763
1 McDonalds(MCDON) σε XOF
Fr168,194.85
1 McDonalds(MCDON) σε XPF
Fr30,364.38
1 McDonalds(MCDON) σε BWP
P3,986.0691
1 McDonalds(MCDON) σε BZD
$595.38
1 McDonalds(MCDON) σε CVE
$28,295.4345
1 McDonalds(MCDON) σε DJF
Fr52,691.13
1 McDonalds(MCDON) σε DOP
$19,070.0214
1 McDonalds(MCDON) σε DZD
د.ج38,690.7693
1 McDonalds(MCDON) σε FJD
$681.7101
1 McDonalds(MCDON) σε GNF
Fr2,566,087.8
1 McDonalds(MCDON) σε GTQ
Q2,274.3516
1 McDonalds(MCDON) σε GYD
$62,107.0647
1 McDonalds(MCDON) σε ISK
kr36,913.56

McDonalds Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του McDonalds, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος McDonalds
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με McDonalds

Πόσο αξίζει το McDonalds (MCDON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MCDON στο USD είναι 297.69 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MCDON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MCDON σε USD είναι $ 297.69. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του McDonalds;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MCDON είναι $ 2.61M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MCDON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MCDON είναι 8.76K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MCDON;
Το MCDON πέτυχε τιμή ATH ύψους 323.00794651626467 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MCDON;
Το MCDON είχε τιμή ATL ύψους 290.77283731780426 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MCDON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MCDON είναι $ 55.11K USD.
Θα ανέβει το MCDON υψηλότερα φέτος;
Το MCDON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MCDON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:17:28 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής MCDON-σε-USD

Ποσό

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 297.69 USD

Συναλλαγή MCDON

MCDON/USDT
$297.65
$297.65$297.65
+0.03%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

