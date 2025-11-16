Εξερευνήστε τα tokenomics MBC (MBC) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MBC, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics MBC (MBC) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token MBC, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!