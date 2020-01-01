Maverick Protocol (MAV) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Maverick Protocol (MAV), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Maverick Protocol (MAV) Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.mav.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bit.ly/MavWhitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7448c7456a97769F6cD04F1E83A4a23cCdC46aBD Αγοράστε MAV τώρα!

Maverick Protocol (MAV) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Maverick Protocol (MAV), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 35.56M $ 35.56M $ 35.56M Συνολική προμήθεια: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 689.55M $ 689.55M $ 689.55M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 103.14M $ 103.14M $ 103.14M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.8194 $ 0.8194 $ 0.8194 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 $ 0.0375479861422633 Τρέχουσα τιμή: $ 0.05157 $ 0.05157 $ 0.05157 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Maverick Protocol (MAV)

Tokenomics Maverick Protocol (MAV): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Maverick Protocol (MAV) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MAV token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MAV token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MAV, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MAV token!

Maverick Protocol (MAV) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών MAV βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών MAV τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής MAV Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MAV; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MAV συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MAV Token τώρα!

