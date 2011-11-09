Litecoin (LTC) Tokenomics
Πληροφορίες Litecoin (LTC)
Το Litecoin είναι μια ψηφιακή νομισματική μονάδα ίσων τώρα κόστους που επιτρέπει άμεσες πληρωμές σε οποιονδήποτε στον κόσμο. Το Litecoin είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών ανοιχτού κώδικα που είναι πλήρως αποκεντρωμένο χωρίς κεντρικές αρχές.
Litecoin (LTC) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Litecoin (LTC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Litecoin (LTC)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token LTC. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
|Aspect
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
|Block Reward
|New LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
|Initial Reward
|50 LTC per block at launch
|Halving Schedule
|Block reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
|Current Reward
|25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
|Next Halving
|Expected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
|Max Supply
|84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
- The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
- The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.
Allocation Mechanism
|Aspect
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no team or foundation allocation
|Distribution
|All LTC is distributed to miners as block rewards
|Concentration
|As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
|Network Privileges
|No superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
- There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
- All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.
Usage and Incentive Mechanism
|Aspect
|Details
|Primary Use
|Peer-to-peer payments, value storage, and settlement
|Incentives
|Miners are incentivized via block rewards and transaction fees
|User Acquisition
|Users acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
|Network Security
|Incentivized miners secure the network and validate transactions
- LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
- Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
- There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.
Locking Mechanism and Unlocking Time
|Aspect
|Details
|Locking
|No protocol-enforced token locking or vesting
|Unlocking
|Not applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
|Token Unlocks
|No scheduled unlocks; supply increases only via mining
- There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
- All LTC is freely transferable upon mining.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|PoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
|Allocation
|100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
|Usage/Incentives
|Peer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
|Locking/Unlocking
|None; all LTC is liquid upon issuance
Additional Insights
- Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
- Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
- No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.
Conclusion
Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.
Tokenomics Litecoin (LTC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Litecoin (LTC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός LTC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα LTC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LTC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LTC token!
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LTC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής LTC
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LTC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LTC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
