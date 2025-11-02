ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Eli Lilly είναι 865.99 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LLYON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LLYON εύκολα στη MEXC τώρα.

Eli Lilly Λογότ.

Τιμή Eli Lilly(LLYON)

Live Τιμή 1 LLYON σε USD

$865.99
+0.03%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:15:02 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 855.55
Κατώτ. 24H
$ 866.08
Υψηλ. 24H

$ 855.55
$ 866.08
$ 868.2113662566151
$ 712.8133541417105
+1.17%

+0.03%

+3.86%

+3.86%

Eli Lilly (LLYON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 865.99. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LLYON μεταξύ ενός χαμηλού $ 855.55 και ενός υψηλού $ 866.08, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LLYON είναι $ 868.2113662566151, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 712.8133541417105.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LLYON έχει αλλάξει κατά +1.17% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Eli Lilly (LLYON) Πληροφορίες αγοράς

No.1601

$ 3.46M
$ 57.31K
$ 3.46M
4.00K
3,998.30295471
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Eli Lilly είναι $ 3.46M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.31K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LLYON είναι 4.00K, με συνολική προσφορά 3998.30295471. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.46M

Eli Lilly (LLYON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Eli Lilly για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.2597+0.03%
30 ημέρες$ +43.64+5.30%
60 Ημέρες$ +185.99+27.35%
90 Ημέρες$ +185.99+27.35%
Eli Lilly Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LLYON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.2597 (+0.03%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Eli Lilly Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +43.64 (+5.30%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Eli Lilly Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LLYON άλλαξε κατά $ +185.99 (+27.35%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Eli Lilly Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +185.99 (+27.35%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Eli Lilly (LLYON);

Ελέγξτε τώρα τη Eli Lilly σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Eli Lillyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLLYON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοEli Lilly ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Eli Lilly ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Eli Lilly Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Eli Lilly (LLYON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Eli Lilly (LLYON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Eli Lilly.

Ελέγξτε την Eli Lilly πρόβλεψη τιμής τώρα!

Eli Lilly (LLYON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Eli Lilly (LLYON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LLYON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Eli Lilly (LLYON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Eli Lilly? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Eli Lilly στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LLYON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Eli Lilly(LLYON) σε VND
22,788,526.85
1 Eli Lilly(LLYON) σε AUD
A$1,316.3048
1 Eli Lilly(LLYON) σε GBP
658.1524
1 Eli Lilly(LLYON) σε EUR
744.7514
1 Eli Lilly(LLYON) σε USD
$865.99
1 Eli Lilly(LLYON) σε MYR
RM3,628.4981
1 Eli Lilly(LLYON) σε TRY
36,371.58
1 Eli Lilly(LLYON) σε JPY
¥132,496.47
1 Eli Lilly(LLYON) σε ARS
ARS$1,242,453.1728
1 Eli Lilly(LLYON) σε RUB
69,616.9361
1 Eli Lilly(LLYON) σε INR
76,873.9323
1 Eli Lilly(LLYON) σε IDR
Rp14,433,160.8934
1 Eli Lilly(LLYON) σε PHP
50,824.9531
1 Eli Lilly(LLYON) σε EGP
￡E.40,701.53
1 Eli Lilly(LLYON) σε BRL
R$4,650.3663
1 Eli Lilly(LLYON) σε CAD
C$1,212.386
1 Eli Lilly(LLYON) σε BDT
105,529.5414
1 Eli Lilly(LLYON) σε NGN
1,251,424.8292
1 Eli Lilly(LLYON) σε COP
$3,330,727.4385
1 Eli Lilly(LLYON) σε ZAR
R.15,042.2463
1 Eli Lilly(LLYON) σε UAH
36,189.7221
1 Eli Lilly(LLYON) σε TZS
T.Sh.2,122,524.1702
1 Eli Lilly(LLYON) σε VES
Bs191,383.79
1 Eli Lilly(LLYON) σε CLP
$814,030.6
1 Eli Lilly(LLYON) σε PKR
Rs244,555.576
1 Eli Lilly(LLYON) σε KZT
457,225.4002
1 Eli Lilly(LLYON) σε THB
฿27,902.1978
1 Eli Lilly(LLYON) σε TWD
NT$26,663.8321
1 Eli Lilly(LLYON) σε AED
د.إ3,178.1833
1 Eli Lilly(LLYON) σε CHF
Fr692.792
1 Eli Lilly(LLYON) σε HKD
HK$6,728.7423
1 Eli Lilly(LLYON) σε AMD
֏330,271.2662
1 Eli Lilly(LLYON) σε MAD
.د.م7,993.0877
1 Eli Lilly(LLYON) σε MXN
$16,072.7744
1 Eli Lilly(LLYON) σε SAR
ريال3,247.4625
1 Eli Lilly(LLYON) σε ETB
Br133,042.0437
1 Eli Lilly(LLYON) σε KES
KSh111,574.1516
1 Eli Lilly(LLYON) σε JOD
د.أ613.98691
1 Eli Lilly(LLYON) σε PLN
3,186.8432
1 Eli Lilly(LLYON) σε RON
лв3,819.0159
1 Eli Lilly(LLYON) σε SEK
kr8,218.2451
1 Eli Lilly(LLYON) σε BGN
лв1,463.5231
1 Eli Lilly(LLYON) σε HUF
Ft289,431.1778
1 Eli Lilly(LLYON) σε CZK
18,263.7291
1 Eli Lilly(LLYON) σε KWD
د.ك264.12695
1 Eli Lilly(LLYON) σε ILS
2,814.4675
1 Eli Lilly(LLYON) σε BOB
Bs5,966.6711
1 Eli Lilly(LLYON) σε AZN
1,472.183
1 Eli Lilly(LLYON) σε TJS
SM7,949.7882
1 Eli Lilly(LLYON) σε GEL
2,346.8329
1 Eli Lilly(LLYON) σε AOA
Kz793,757.7741
1 Eli Lilly(LLYON) σε BHD
.د.ب324.74625
1 Eli Lilly(LLYON) σε BMD
$865.99
1 Eli Lilly(LLYON) σε DKK
kr5,602.9553
1 Eli Lilly(LLYON) σε HNL
L22,706.2578
1 Eli Lilly(LLYON) σε MUR
39,610.3826
1 Eli Lilly(LLYON) σε NAD
$14,972.9671
1 Eli Lilly(LLYON) σε NOK
kr8,763.8188
1 Eli Lilly(LLYON) σε NZD
$1,506.8226
1 Eli Lilly(LLYON) σε PAB
B/.865.99
1 Eli Lilly(LLYON) σε PGK
K3,637.158
1 Eli Lilly(LLYON) σε QAR
ر.ق3,143.5437
1 Eli Lilly(LLYON) σε RSD
дин.87,516.9494
1 Eli Lilly(LLYON) σε UZS
soʻm10,309,403.1124
1 Eli Lilly(LLYON) σε ALL
L72,301.5051
1 Eli Lilly(LLYON) σε ANG
ƒ1,550.1221
1 Eli Lilly(LLYON) σε AWG
ƒ1,550.1221
1 Eli Lilly(LLYON) σε BBD
$1,731.98
1 Eli Lilly(LLYON) σε BAM
KM1,454.8632
1 Eli Lilly(LLYON) σε BIF
Fr2,531,288.77
1 Eli Lilly(LLYON) σε BND
$1,117.1271
1 Eli Lilly(LLYON) σε BSD
$865.99
1 Eli Lilly(LLYON) σε JMD
$138,601.6995
1 Eli Lilly(LLYON) σε KHR
3,463,960
1 Eli Lilly(LLYON) σε KMF
Fr368,911.74
1 Eli Lilly(LLYON) σε LAK
18,825,869.1887
1 Eli Lilly(LLYON) σε LKR
රු262,897.2442
1 Eli Lilly(LLYON) σε MDL
L14,695.8503
1 Eli Lilly(LLYON) σε MGA
Ar3,883,358.957
1 Eli Lilly(LLYON) σε MOP
P6,910.6002
1 Eli Lilly(LLYON) σε MVR
13,249.647
1 Eli Lilly(LLYON) σε MWK
MK1,498,249.299
1 Eli Lilly(LLYON) σε MZN
MT55,336.761
1 Eli Lilly(LLYON) σε NPR
रु122,485.6256
1 Eli Lilly(LLYON) σε PYG
6,098,301.58
1 Eli Lilly(LLYON) σε RWF
Fr1,254,819.51
1 Eli Lilly(LLYON) σε SBD
$7,127.0977
1 Eli Lilly(LLYON) σε SCR
12,678.0936
1 Eli Lilly(LLYON) σε SRD
$33,340.615
1 Eli Lilly(LLYON) σε SVC
$7,551.4328
1 Eli Lilly(LLYON) σε SZL
L14,972.9671
1 Eli Lilly(LLYON) σε TMT
m3,030.965
1 Eli Lilly(LLYON) σε TND
د.ت2,549.47456
1 Eli Lilly(LLYON) σε TTD
$5,845.4325
1 Eli Lilly(LLYON) σε UGX
Sh3,006,717.28
1 Eli Lilly(LLYON) σε XAF
Fr489,284.35
1 Eli Lilly(LLYON) σε XCD
$2,338.173
1 Eli Lilly(LLYON) σε XOF
Fr489,284.35
1 Eli Lilly(LLYON) σε XPF
Fr88,330.98
1 Eli Lilly(LLYON) σε BWP
P11,595.6061
1 Eli Lilly(LLYON) σε BZD
$1,731.98
1 Eli Lilly(LLYON) σε CVE
$82,312.3495
1 Eli Lilly(LLYON) σε DJF
Fr153,280.23
1 Eli Lilly(LLYON) σε DOP
$55,475.3194
1 Eli Lilly(LLYON) σε DZD
د.ج112,552.7203
1 Eli Lilly(LLYON) σε FJD
$1,983.1171
1 Eli Lilly(LLYON) σε GNF
Fr7,464,833.8
1 Eli Lilly(LLYON) σε GTQ
Q6,616.1636
1 Eli Lilly(LLYON) σε GYD
$180,671.4937
1 Eli Lilly(LLYON) σε ISK
kr107,382.76

Eli Lilly Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Eli Lilly, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Eli Lilly
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Eli Lilly

Πόσο αξίζει το Eli Lilly (LLYON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LLYON στο USD είναι 865.99 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LLYON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LLYON σε USD είναι $ 865.99. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Eli Lilly;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LLYON είναι $ 3.46M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LLYON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LLYON είναι 4.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LLYON;
Το LLYON πέτυχε τιμή ATH ύψους 868.2113662566151 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LLYON;
Το LLYON είχε τιμή ATL ύψους 712.8133541417105 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LLYON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LLYON είναι $ 57.31K USD.
Θα ανέβει το LLYON υψηλότερα φέτος;
Το LLYON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LLYON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:15:02 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

