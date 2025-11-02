ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή LINEA είναι 0.01409 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LINEA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LINEA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή LINEA είναι 0.01409 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LINEA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LINEA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LINEA

Πληροφορίες Τιμής LINEA

Τι είναι το LINEA

Whitepaper LINEA

Επίσημος Ιστότοπος LINEA

Tokenomics LINEA

Προβλέψεις Τιμών LINEA

Ιστορικό LINEA

Οδηγός Αγοράς LINEA

Μετατροπέας νομίσματος LINEA-σε-Fiat

Spot LINEA

LINEA Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

LINEA Λογότ.

Τιμή LINEA(LINEA)

Live Τιμή 1 LINEA σε USD

$0.01409
$0.01409$0.01409
-0.28%1D
USD
LINEA (LINEA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:14:25 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01361
$ 0.01361$ 0.01361
Κατώτ. 24H
$ 0.01515
$ 0.01515$ 0.01515
Υψηλ. 24H

$ 0.01361
$ 0.01361$ 0.01361

$ 0.01515
$ 0.01515$ 0.01515

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

+1.36%

-0.27%

-8.33%

-8.33%

LINEA (LINEA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01409. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LINEA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01361 και ενός υψηλού $ 0.01515, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LINEA είναι $ 0.04657278430753583, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.007196492054667389.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LINEA έχει αλλάξει κατά +1.36% την τελευταία ώρα, -0.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

LINEA (LINEA) Πληροφορίες αγοράς

No.174

$ 218.14M
$ 218.14M$ 218.14M

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του LINEA είναι $ 218.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 2.37M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LINEA είναι 15.48B, με συνολική προσφορά 72009990000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.01B

LINEA (LINEA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών LINEA για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000396-0.27%
30 ημέρες$ -0.01175-45.48%
60 Ημέρες$ +0.00909+181.80%
90 Ημέρες$ +0.00909+181.80%
LINEA Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το LINEA κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000396 (-0.27%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

LINEA Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01175 (-45.48%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

LINEA Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το LINEA άλλαξε κατά $ +0.00909 (+181.80%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

LINEA Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00909 (+181.80%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του LINEA (LINEA);

Ελέγξτε τώρα τη LINEA σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των LINEAεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεLINEA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοLINEA ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας LINEA ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

LINEA Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το LINEA (LINEA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία LINEA (LINEA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το LINEA.

Ελέγξτε την LINEA πρόβλεψη τιμής τώρα!

LINEA (LINEA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του LINEA (LINEA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LINEA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε LINEA (LINEA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε LINEA? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα LINEA στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

LINEA σε Τοπικά Νομίσματα

1 LINEA(LINEA) σε VND
370.77835
1 LINEA(LINEA) σε AUD
A$0.0214168
1 LINEA(LINEA) σε GBP
0.0107084
1 LINEA(LINEA) σε EUR
0.0121174
1 LINEA(LINEA) σε USD
$0.01409
1 LINEA(LINEA) σε MYR
RM0.0590371
1 LINEA(LINEA) σε TRY
0.59178
1 LINEA(LINEA) σε JPY
¥2.15577
1 LINEA(LINEA) σε ARS
ARS$20.2152048
1 LINEA(LINEA) σε RUB
1.1326951
1 LINEA(LINEA) σε INR
1.2507693
1 LINEA(LINEA) σε IDR
Rp234.8332394
1 LINEA(LINEA) σε PHP
0.8269421
1 LINEA(LINEA) σε EGP
￡E.0.66223
1 LINEA(LINEA) σε BRL
R$0.0756633
1 LINEA(LINEA) σε CAD
C$0.019726
1 LINEA(LINEA) σε BDT
1.7170074
1 LINEA(LINEA) σε NGN
20.3611772
1 LINEA(LINEA) σε COP
$54.1922535
1 LINEA(LINEA) σε ZAR
R.0.2447433
1 LINEA(LINEA) σε UAH
0.5888211
1 LINEA(LINEA) σε TZS
T.Sh.34.5343082
1 LINEA(LINEA) σε VES
Bs3.11389
1 LINEA(LINEA) σε CLP
$13.2446
1 LINEA(LINEA) σε PKR
Rs3.979016
1 LINEA(LINEA) σε KZT
7.4392382
1 LINEA(LINEA) σε THB
฿0.4539798
1 LINEA(LINEA) σε TWD
NT$0.4338311
1 LINEA(LINEA) σε AED
د.إ0.0517103
1 LINEA(LINEA) σε CHF
Fr0.011272
1 LINEA(LINEA) σε HKD
HK$0.1094793
1 LINEA(LINEA) σε AMD
֏5.3736442
1 LINEA(LINEA) σε MAD
.د.م0.1300507
1 LINEA(LINEA) σε MXN
$0.2615104
1 LINEA(LINEA) σε SAR
ريال0.0528375
1 LINEA(LINEA) σε ETB
Br2.1646467
1 LINEA(LINEA) σε KES
KSh1.8153556
1 LINEA(LINEA) σε JOD
د.أ0.00998981
1 LINEA(LINEA) σε PLN
0.0518512
1 LINEA(LINEA) σε RON
лв0.0621369
1 LINEA(LINEA) σε SEK
kr0.1337141
1 LINEA(LINEA) σε BGN
лв0.0238121
1 LINEA(LINEA) σε HUF
Ft4.7091598
1 LINEA(LINEA) σε CZK
0.2971581
1 LINEA(LINEA) σε KWD
د.ك0.00429745
1 LINEA(LINEA) σε ILS
0.0457925
1 LINEA(LINEA) σε BOB
Bs0.0970801
1 LINEA(LINEA) σε AZN
0.023953
1 LINEA(LINEA) σε TJS
SM0.1293462
1 LINEA(LINEA) σε GEL
0.0381839
1 LINEA(LINEA) σε AOA
Kz12.9147531
1 LINEA(LINEA) σε BHD
.د.ب0.00528375
1 LINEA(LINEA) σε BMD
$0.01409
1 LINEA(LINEA) σε DKK
kr0.0911623
1 LINEA(LINEA) σε HNL
L0.3694398
1 LINEA(LINEA) σε MUR
0.6444766
1 LINEA(LINEA) σε NAD
$0.2436161
1 LINEA(LINEA) σε NOK
kr0.1425908
1 LINEA(LINEA) σε NZD
$0.0245166
1 LINEA(LINEA) σε PAB
B/.0.01409
1 LINEA(LINEA) σε PGK
K0.059178
1 LINEA(LINEA) σε QAR
ر.ق0.0511467
1 LINEA(LINEA) σε RSD
дин.1.4239354
1 LINEA(LINEA) σε UZS
soʻm167.7380684
1 LINEA(LINEA) σε ALL
L1.1763741
1 LINEA(LINEA) σε ANG
ƒ0.0252211
1 LINEA(LINEA) σε AWG
ƒ0.0252211
1 LINEA(LINEA) σε BBD
$0.02818
1 LINEA(LINEA) σε BAM
KM0.0236712
1 LINEA(LINEA) σε BIF
Fr41.18507
1 LINEA(LINEA) σε BND
$0.0181761
1 LINEA(LINEA) σε BSD
$0.01409
1 LINEA(LINEA) σε JMD
$2.2551045
1 LINEA(LINEA) σε KHR
56.36
1 LINEA(LINEA) σε KMF
Fr6.00234
1 LINEA(LINEA) σε LAK
306.3043417
1 LINEA(LINEA) σε LKR
රු4.2774422
1 LINEA(LINEA) σε MDL
L0.2391073
1 LINEA(LINEA) σε MGA
Ar63.183787
1 LINEA(LINEA) σε MOP
P0.1124382
1 LINEA(LINEA) σε MVR
0.215577
1 LINEA(LINEA) σε MWK
MK24.377109
1 LINEA(LINEA) σε MZN
MT0.900351
1 LINEA(LINEA) σε NPR
रु1.9928896
1 LINEA(LINEA) σε PYG
99.22178
1 LINEA(LINEA) σε RWF
Fr20.41641
1 LINEA(LINEA) σε SBD
$0.1159607
1 LINEA(LINEA) σε SCR
0.2062776
1 LINEA(LINEA) σε SRD
$0.542465
1 LINEA(LINEA) σε SVC
$0.1228648
1 LINEA(LINEA) σε SZL
L0.2436161
1 LINEA(LINEA) σε TMT
m0.049315
1 LINEA(LINEA) σε TND
د.ت0.04148096
1 LINEA(LINEA) σε TTD
$0.0951075
1 LINEA(LINEA) σε UGX
Sh48.92048
1 LINEA(LINEA) σε XAF
Fr7.96085
1 LINEA(LINEA) σε XCD
$0.038043
1 LINEA(LINEA) σε XOF
Fr7.96085
1 LINEA(LINEA) σε XPF
Fr1.43718
1 LINEA(LINEA) σε BWP
P0.1886651
1 LINEA(LINEA) σε BZD
$0.02818
1 LINEA(LINEA) σε CVE
$1.3392545
1 LINEA(LINEA) σε DJF
Fr2.49393
1 LINEA(LINEA) σε DOP
$0.9026054
1 LINEA(LINEA) σε DZD
د.ج1.8312773
1 LINEA(LINEA) σε FJD
$0.0322661
1 LINEA(LINEA) σε GNF
Fr121.4558
1 LINEA(LINEA) σε GTQ
Q0.1076476
1 LINEA(LINEA) σε GYD
$2.9395967
1 LINEA(LINEA) σε ISK
kr1.74716

LINEA Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του LINEA, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος LINEA
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με LINEA

Πόσο αξίζει το LINEA (LINEA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LINEA στο USD είναι 0.01409 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LINEA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LINEA σε USD είναι $ 0.01409. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του LINEA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LINEA είναι $ 218.14M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LINEA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LINEA είναι 15.48B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LINEA;
Το LINEA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.04657278430753583 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LINEA;
Το LINEA είχε τιμή ATL ύψους 0.007196492054667389 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LINEA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LINEA είναι $ 2.37M USD.
Θα ανέβει το LINEA υψηλότερα φέτος;
Το LINEA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LINEA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:14:25 (UTC+8)

LINEA (LINEA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής LINEA-σε-USD

Ποσό

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01409 USD

Συναλλαγή LINEA

LINEA/USDC
$0.01407
$0.01407$0.01407
-0.42%
LINEA/USDT
$0.01409
$0.01409$0.01409
-0.27%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,635.01
$110,635.01$110,635.01

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.73
$3,868.73$3,868.73

-0.68%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03136
$0.03136$0.03136

+4.35%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,635.01
$110,635.01$110,635.01

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.73
$3,868.73$3,868.73

-0.68%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.00
$92.00$92.00

+29.74%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5137
$2.5137$2.5137

+0.51%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6650
$0.6650$0.6650

+1,230.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05553
$0.05553$0.05553

+177.65%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07748
$0.07748$0.07748

-8.14%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6650
$0.6650$0.6650

+1,230.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041897
$0.0041897$0.0041897

+105.40%

DramaBits Λογότ.

DramaBits

DRAMA

$0.000256
$0.000256$0.000256

+49.70%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009365
$0.0009365$0.0009365

+61.68%