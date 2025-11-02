ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή John Tsubasa Rivals είναι 0.01384 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JOHN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JOHN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή John Tsubasa Rivals είναι 0.01384 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JOHN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JOHN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το JOHN

Πληροφορίες Τιμής JOHN

Τι είναι το JOHN

Whitepaper JOHN

Επίσημος Ιστότοπος JOHN

Tokenomics JOHN

Προβλέψεις Τιμών JOHN

Ιστορικό JOHN

Οδηγός Αγοράς JOHN

Μετατροπέας νομίσματος JOHN-σε-Fiat

Spot JOHN

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

John Tsubasa Rivals Λογότ.

Τιμή John Tsubasa Rivals(JOHN)

Live Τιμή 1 JOHN σε USD

$0.01386
$0.01386$0.01386
-1.35%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:11:28 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362
Κατώτ. 24H
$ 0.01461
$ 0.01461$ 0.01461
Υψηλ. 24H

$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362

$ 0.01461
$ 0.01461$ 0.01461

--
----

--
----

-0.44%

-1.35%

-6.62%

-6.62%

John Tsubasa Rivals (JOHN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01384. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOHN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01362 και ενός υψηλού $ 0.01461, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOHN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOHN έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, -1.35% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 57.03K
$ 57.03K$ 57.03K

$ 13.84M
$ 13.84M$ 13.84M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του John Tsubasa Rivals είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.03K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOHN είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.84M

John Tsubasa Rivals (JOHN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών John Tsubasa Rivals για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0001897-1.35%
30 ημέρες$ -0.00178-11.40%
60 Ημέρες$ -0.00346-20.00%
90 Ημέρες$ -0.00459-24.91%
John Tsubasa Rivals Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το JOHN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0001897 (-1.35%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

John Tsubasa Rivals Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00178 (-11.40%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

John Tsubasa Rivals Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το JOHN άλλαξε κατά $ -0.00346 (-20.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

John Tsubasa Rivals Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00459 (-24.91%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του John Tsubasa Rivals (JOHN);

Ελέγξτε τώρα τη John Tsubasa Rivals σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των John Tsubasa Rivalsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεJOHN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοJohn Tsubasa Rivals ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας John Tsubasa Rivals ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

John Tsubasa Rivals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το John Tsubasa Rivals (JOHN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία John Tsubasa Rivals (JOHN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το John Tsubasa Rivals.

Ελέγξτε την John Tsubasa Rivals πρόβλεψη τιμής τώρα!

John Tsubasa Rivals (JOHN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του John Tsubasa Rivals (JOHN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JOHN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε John Tsubasa Rivals (JOHN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε John Tsubasa Rivals? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα John Tsubasa Rivals στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

JOHN σε Τοπικά Νομίσματα

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε VND
364.1996
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε AUD
A$0.0210368
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε GBP
0.0105184
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε EUR
0.0119024
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε USD
$0.01384
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MYR
RM0.0579896
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TRY
0.58128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε JPY
¥2.11752
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ARS
ARS$19.8565248
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε RUB
1.1125976
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε INR
1.2285768
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε IDR
Rp230.6665744
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε PHP
0.8122696
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε EGP
￡E.0.65048
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BRL
R$0.0743208
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε CAD
C$0.019376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BDT
1.6865424
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε NGN
19.9999072
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε COP
$53.230716
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ZAR
R.0.2404008
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε UAH
0.5783736
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TZS
T.Sh.33.9215632
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε VES
Bs3.05864
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε CLP
$13.0096
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε PKR
Rs3.908416
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε KZT
7.3072432
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε THB
฿0.4459248
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TWD
NT$0.4261336
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε AED
د.إ0.0507928
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε CHF
Fr0.011072
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε HKD
HK$0.1075368
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε AMD
֏5.2782992
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MAD
.د.م0.1277432
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MXN
$0.2568704
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SAR
ريال0.0519
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ETB
Br2.1262392
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε KES
KSh1.7831456
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε JOD
د.أ0.00981256
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε PLN
0.0509312
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε RON
лв0.0610344
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SEK
kr0.1313416
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BGN
лв0.0233896
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε HUF
Ft4.6256048
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε CZK
0.2918856
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε KWD
د.ك0.0042212
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ILS
0.04498
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BOB
Bs0.0953576
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε AZN
0.023528
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TJS
SM0.1270512
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε GEL
0.0375064
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε AOA
Kz12.6856056
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BHD
.د.ب0.00519
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BMD
$0.01384
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε DKK
kr0.0895448
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε HNL
L0.3628848
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MUR
0.6330416
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε NAD
$0.2392936
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε NOK
kr0.1400608
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε NZD
$0.0240816
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε PAB
B/.0.01384
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε PGK
K0.058128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε QAR
ر.ق0.0502392
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε RSD
дин.1.3986704
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε UZS
soʻm164.7618784
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ALL
L1.1555016
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ANG
ƒ0.0247736
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε AWG
ƒ0.0247736
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BBD
$0.02768
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BAM
KM0.0232512
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BIF
Fr40.45432
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BND
$0.0178536
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BSD
$0.01384
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε JMD
$2.215092
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε KHR
55.36
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε KMF
Fr5.89584
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε LAK
300.8695592
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε LKR
රු4.2015472
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MDL
L0.2348648
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MGA
Ar62.062712
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MOP
P0.1104432
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MVR
0.211752
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MWK
MK23.944584
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε MZN
MT0.884376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε NPR
रु1.9575296
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε PYG
97.46128
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε RWF
Fr20.05416
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SBD
$0.1139032
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SCR
0.2026176
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SRD
$0.53284
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SVC
$0.1206848
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε SZL
L0.2392936
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TMT
m0.04844
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TND
د.ت0.04074496
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε TTD
$0.09342
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε UGX
Sh48.05248
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε XAF
Fr7.8196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε XCD
$0.037368
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε XOF
Fr7.8196
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε XPF
Fr1.41168
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BWP
P0.1853176
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε BZD
$0.02768
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε CVE
$1.315492
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε DJF
Fr2.44968
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε DOP
$0.8865904
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε DZD
د.ج1.7987848
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε FJD
$0.0316936
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε GNF
Fr119.3008
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε GTQ
Q0.1057376
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε GYD
$2.8874392
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) σε ISK
kr1.71616

John Tsubasa Rivals Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του John Tsubasa Rivals, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος John Tsubasa Rivals
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με John Tsubasa Rivals

Πόσο αξίζει το John Tsubasa Rivals (JOHN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JOHN στο USD είναι 0.01384 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JOHN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JOHN σε USD είναι $ 0.01384. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του John Tsubasa Rivals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JOHN είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JOHN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JOHN είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JOHN;
Το JOHN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JOHN;
Το JOHN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JOHN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JOHN είναι $ 57.03K USD.
Θα ανέβει το JOHN υψηλότερα φέτος;
Το JOHN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JOHN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:11:28 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής JOHN-σε-USD

Ποσό

JOHN
JOHN
USD
USD

1 JOHN = 0.01384 USD

Συναλλαγή JOHN

JOHN/USDT
$0.01386
$0.01386$0.01386
-1.35%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,639.70
$110,639.70$110,639.70

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.23
$3,868.23$3,868.23

-0.70%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03124
$0.03124$0.03124

+3.96%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.29
$185.29$185.29

-0.60%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,639.70
$110,639.70$110,639.70

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.23
$3,868.23$3,868.23

-0.70%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.10
$93.10$93.10

+31.29%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.29
$185.29$185.29

-0.60%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5144
$2.5144$2.5144

+0.53%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6660
$0.6660$0.6660

+1,232.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05653
$0.05653$0.05653

+182.65%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07650
$0.07650$0.07650

-9.30%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.6660
$0.6660$0.6660

+1,232.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041189
$0.0041189$0.0041189

+101.93%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009325
$0.0009325$0.0009325

+60.99%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06981
$0.06981$0.06981

+60.26%