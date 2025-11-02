ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Hims Hers Health είναι 46.48 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο HIMSON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής HIMSON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το HIMSON

Πληροφορίες Τιμής HIMSON

Τι είναι το HIMSON

Επίσημος Ιστότοπος HIMSON

Tokenomics HIMSON

Προβλέψεις Τιμών HIMSON

Ιστορικό HIMSON

Οδηγός Αγοράς HIMSON

Μετατροπέας νομίσματος HIMSON-σε-Fiat

Spot HIMSON

Hims Hers Health Λογότ.

Τιμή Hims Hers Health(HIMSON)

Live Τιμή 1 HIMSON σε USD

$46.48
$46.48$46.48
+0.17%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:07:20 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 46.03
$ 46.03$ 46.03
Κατώτ. 24H
$ 46.74
$ 46.74$ 46.74
Υψηλ. 24H

$ 46.03
$ 46.03$ 46.03

$ 46.74
$ 46.74$ 46.74

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

-0.13%

+0.17%

-5.46%

-5.46%

Hims Hers Health (HIMSON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 46.48. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HIMSON μεταξύ ενός χαμηλού $ 46.03 και ενός υψηλού $ 46.74, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HIMSON είναι $ 64.87097006673565, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 42.91605561045867.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HIMSON έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, +0.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hims Hers Health (HIMSON) Πληροφορίες αγοράς

No.2779

$ 276.30K
$ 276.30K$ 276.30K

$ 65.46K
$ 65.46K$ 65.46K

$ 276.30K
$ 276.30K$ 276.30K

5.94K
5.94K 5.94K

5,944.58827932
5,944.58827932 5,944.58827932

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hims Hers Health είναι $ 276.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 65.46K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HIMSON είναι 5.94K, με συνολική προσφορά 5944.58827932. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 276.30K

Hims Hers Health (HIMSON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Hims Hers Health για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0789+0.17%
30 ημέρες$ -11.93-20.43%
60 Ημέρες$ +16.48+54.93%
90 Ημέρες$ +16.48+54.93%
Hims Hers Health Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το HIMSON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0789 (+0.17%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Hims Hers Health Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -11.93 (-20.43%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Hims Hers Health Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το HIMSON άλλαξε κατά $ +16.48 (+54.93%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Hims Hers Health Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +16.48 (+54.93%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Hims Hers Health (HIMSON);

Ελέγξτε τώρα τη Hims Hers Health σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Hims Hers Healthεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεHIMSON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοHims Hers Health ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Hims Hers Health ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Hims Hers Health Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Hims Hers Health (HIMSON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Hims Hers Health (HIMSON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Hims Hers Health.

Ελέγξτε την Hims Hers Health πρόβλεψη τιμής τώρα!

Hims Hers Health (HIMSON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Hims Hers Health (HIMSON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του HIMSON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Hims Hers Health (HIMSON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Hims Hers Health? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Hims Hers Health στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

HIMSON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Hims Hers Health(HIMSON) σε VND
1,223,121.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε AUD
A$70.6496
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε GBP
35.3248
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε EUR
39.9728
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε USD
$46.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MYR
RM194.7512
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TRY
1,952.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε JPY
¥7,111.44
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ARS
ARS$66,685.7856
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε RUB
3,736.5272
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε INR
4,126.0296
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε IDR
Rp774,666.3568
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε PHP
2,727.9112
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε EGP
￡E.2,184.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BRL
R$249.5976
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε CAD
C$65.072
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BDT
5,664.0528
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε NGN
67,167.3184
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε COP
$178,769.052
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ZAR
R.807.3576
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε UAH
1,942.3992
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TZS
T.Sh.113,921.5504
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε VES
Bs10,272.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε CLP
$43,691.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε PKR
Rs13,125.952
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε KZT
24,540.5104
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε THB
฿1,497.5856
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TWD
NT$1,431.1192
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε AED
د.إ170.5816
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε CHF
Fr37.184
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε HKD
HK$361.1496
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε AMD
֏17,726.5424
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MAD
.د.م429.0104
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MXN
$862.6688
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SAR
ريال174.3
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ETB
Br7,140.7224
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε KES
KSh5,988.4832
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε JOD
د.أ32.95432
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε PLN
171.0464
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε RON
лв204.9768
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SEK
kr441.0952
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BGN
лв78.5512
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε HUF
Ft15,534.5456
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε CZK
980.2632
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε KWD
د.ك14.1764
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ILS
151.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BOB
Bs320.2472
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε AZN
79.016
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TJS
SM426.6864
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε GEL
125.9608
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε AOA
Kz42,603.1032
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BHD
.د.ب17.43
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BMD
$46.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε DKK
kr300.7256
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε HNL
L1,218.7056
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MUR
2,125.9952
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε NAD
$803.6392
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε NOK
kr470.3776
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε NZD
$80.8752
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε PAB
B/.46.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε PGK
K195.216
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε QAR
ر.ق168.7224
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε RSD
дин.4,697.2688
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε UZS
soʻm553,333.2448
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ALL
L3,880.6152
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ANG
ƒ83.1992
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε AWG
ƒ83.1992
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BBD
$92.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BAM
KM78.0864
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BIF
Fr135,861.04
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BND
$59.9592
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BSD
$46.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε JMD
$7,439.124
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε KHR
185,920
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε KMF
Fr19,800.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε LAK
1,010,434.7624
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε LKR
රු14,110.3984
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MDL
L788.7656
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MGA
Ar208,430.264
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MOP
P370.9104
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MVR
711.144
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MWK
MK80,415.048
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε MZN
MT2,970.072
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε NPR
रु6,574.1312
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε PYG
327,312.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε RWF
Fr67,349.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SBD
$382.5304
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SCR
680.4672
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SRD
$1,789.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SVC
$405.3056
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε SZL
L803.6392
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TMT
m162.68
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TND
د.ت136.83712
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε TTD
$313.74
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε UGX
Sh161,378.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε XAF
Fr26,261.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε XCD
$125.496
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε XOF
Fr26,261.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε XPF
Fr4,740.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BWP
P622.3672
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε BZD
$92.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε CVE
$4,417.924
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε DJF
Fr8,226.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε DOP
$2,977.5088
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε DZD
د.ج6,041.0056
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε FJD
$106.4392
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε GNF
Fr400,657.6
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε GTQ
Q355.1072
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε GYD
$9,697.1224
1 Hims Hers Health(HIMSON) σε ISK
kr5,763.52

Hims Hers Health Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Hims Hers Health, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Hims Hers Health
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Hims Hers Health

Πόσο αξίζει το Hims Hers Health (HIMSON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή HIMSON στο USD είναι 46.48 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή HIMSON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του HIMSON σε USD είναι $ 46.48. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Hims Hers Health;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το HIMSON είναι $ 276.30K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HIMSON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του HIMSON είναι 5.94K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του HIMSON;
Το HIMSON πέτυχε τιμή ATH ύψους 64.87097006673565 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του HIMSON;
Το HIMSON είχε τιμή ATL ύψους 42.91605561045867 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του HIMSON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το HIMSON είναι $ 65.46K USD.
Θα ανέβει το HIMSON υψηλότερα φέτος;
Το HIMSON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την HIMSON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:07:20 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,635.06
$110,635.06$110,635.06

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,866.73
$3,866.73$3,866.73

-0.74%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03065
$0.03065$0.03065

+1.99%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-0.56%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,635.06
$110,635.06$110,635.06

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,866.73
$3,866.73$3,866.73

-0.74%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.01
$93.01$93.01

+31.16%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-0.56%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5147
$2.5147$2.5147

+0.55%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7469
$0.7469$0.7469

+1,393.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05468
$0.05468$0.05468

+173.40%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07613
$0.07613$0.07613

-9.74%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7469
$0.7469$0.7469

+1,393.80%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041552
$0.0041552$0.0041552

+103.71%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07216
$0.07216$0.07216

+65.65%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009163
$0.0009163$0.0009163

+58.20%