Η σημερινή ζωντανή τιμή Alphabet xStock είναι 281.11 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOOGLX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOOGLX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Alphabet xStock είναι 281.11 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOOGLX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOOGLX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GOOGLX

Πληροφορίες Τιμής GOOGLX

Τι είναι το GOOGLX

Επίσημος Ιστότοπος GOOGLX

Tokenomics GOOGLX

Προβλέψεις Τιμών GOOGLX

Ιστορικό GOOGLX

Οδηγός Αγοράς GOOGLX

Μετατροπέας νομίσματος GOOGLX-σε-Fiat

Spot GOOGLX

Alphabet xStock Λογότ.

Τιμή Alphabet xStock(GOOGLX)

Live Τιμή 1 GOOGLX σε USD

$281.11
$281.11$281.11
+0.63%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:05:43 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 277.17
$ 277.17$ 277.17
Κατώτ. 24H
$ 281.17
$ 281.17$ 281.17
Υψηλ. 24H

$ 277.17
$ 277.17$ 277.17

$ 281.17
$ 281.17$ 281.17

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.17%

+0.63%

+7.97%

+7.97%

Alphabet xStock (GOOGLX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 281.11. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOOGLX μεταξύ ενός χαμηλού $ 277.17 και ενός υψηλού $ 281.17, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOOGLX είναι $ 298.97509376416326, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 169.44795144400413.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOOGLX έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, +0.63% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alphabet xStock (GOOGLX) Πληροφορίες αγοράς

No.1330

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

$ 55.72K
$ 55.72K$ 55.72K

$ 14.08M
$ 14.08M$ 14.08M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19727666
50,099.19727666 50,099.19727666

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alphabet xStock είναι $ 6.35M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.72K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOOGLX είναι 22.60K, με συνολική προσφορά 50099.19727666. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.08M

Alphabet xStock (GOOGLX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Alphabet xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +1.7599+0.63%
30 ημέρες$ +34.49+13.98%
60 Ημέρες$ +57.06+25.46%
90 Ημέρες$ +90.32+47.34%
Alphabet xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GOOGLX κατέγραψε μια αλλαγή $ +1.7599 (+0.63%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Alphabet xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +34.49 (+13.98%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Alphabet xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GOOGLX άλλαξε κατά $ +57.06 (+25.46%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Alphabet xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +90.32 (+47.34%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Alphabet xStock (GOOGLX);

Ελέγξτε τώρα τη Alphabet xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Alphabet xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGOOGLX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAlphabet xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Alphabet xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Alphabet xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Alphabet xStock (GOOGLX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Alphabet xStock (GOOGLX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Alphabet xStock.

Ελέγξτε την Alphabet xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Alphabet xStock (GOOGLX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GOOGLX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Alphabet xStock (GOOGLX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Alphabet xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Alphabet xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Alphabet xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Alphabet xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Alphabet xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Alphabet xStock

Πόσο αξίζει το Alphabet xStock (GOOGLX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GOOGLX στο USD είναι 281.11 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GOOGLX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GOOGLX σε USD είναι $ 281.11. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Alphabet xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GOOGLX είναι $ 6.35M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOOGLX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOOGLX είναι 22.60K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GOOGLX;
Το GOOGLX πέτυχε τιμή ATH ύψους 298.97509376416326 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GOOGLX;
Το GOOGLX είχε τιμή ATL ύψους 169.44795144400413 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GOOGLX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GOOGLX είναι $ 55.72K USD.
Θα ανέβει το GOOGLX υψηλότερα φέτος;
Το GOOGLX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GOOGLX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:05:43 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

