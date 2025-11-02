ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή GOAT Network είναι 0.09818 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOATED σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOATED εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή GOAT Network είναι 0.09818 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GOATED σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GOATED εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GOATED

Πληροφορίες Τιμής GOATED

Τι είναι το GOATED

Whitepaper GOATED

Επίσημος Ιστότοπος GOATED

Tokenomics GOATED

Προβλέψεις Τιμών GOATED

Ιστορικό GOATED

Οδηγός Αγοράς GOATED

Μετατροπέας νομίσματος GOATED-σε-Fiat

Spot GOATED

GOATED Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

GOAT Network Λογότ.

Τιμή GOAT Network(GOATED)

Live Τιμή 1 GOATED σε USD

$0.09818
$0.09818$0.09818
-7.75%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:05:09 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.09749
$ 0.09749$ 0.09749
Κατώτ. 24H
$ 0.1072
$ 0.1072$ 0.1072
Υψηλ. 24H

$ 0.09749
$ 0.09749$ 0.09749

$ 0.1072
$ 0.1072$ 0.1072

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-0.93%

-7.75%

+9.82%

+9.82%

GOAT Network (GOATED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.09818. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOATED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.09749 και ενός υψηλού $ 0.1072, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOATED είναι $ 0.19772632791076053, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.052417385027545234.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOATED έχει αλλάξει κατά -0.93% την τελευταία ώρα, -7.75% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GOAT Network (GOATED) Πληροφορίες αγοράς

No.1116

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

$ 58.46K
$ 58.46K$ 58.46K

$ 98.18M
$ 98.18M$ 98.18M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GOAT Network είναι $ 10.24M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 58.46K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOATED είναι 104.35M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 98.18M

GOAT Network (GOATED) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών GOAT Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0082482-7.75%
30 ημέρες$ +0.01108+12.72%
60 Ημέρες$ +0.04818+96.36%
90 Ημέρες$ +0.04818+96.36%
GOAT Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το GOATED κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0082482 (-7.75%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

GOAT Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.01108 (+12.72%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

GOAT Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το GOATED άλλαξε κατά $ +0.04818 (+96.36%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

GOAT Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.04818 (+96.36%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του GOAT Network (GOATED);

Ελέγξτε τώρα τη GOAT Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των GOAT Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεGOATED τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοGOAT Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας GOAT Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

GOAT Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το GOAT Network (GOATED) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία GOAT Network (GOATED) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το GOAT Network.

Ελέγξτε την GOAT Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

GOAT Network (GOATED) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του GOAT Network (GOATED) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GOATED token τώρα!

Πώς να αγοράσετε GOAT Network (GOATED)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε GOAT Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα GOAT Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

GOATED σε Τοπικά Νομίσματα

1 GOAT Network(GOATED) σε VND
2,583.6067
1 GOAT Network(GOATED) σε AUD
A$0.1492336
1 GOAT Network(GOATED) σε GBP
0.0746168
1 GOAT Network(GOATED) σε EUR
0.0844348
1 GOAT Network(GOATED) σε USD
$0.09818
1 GOAT Network(GOATED) σε MYR
RM0.4113742
1 GOAT Network(GOATED) σε TRY
4.12356
1 GOAT Network(GOATED) σε JPY
¥15.02154
1 GOAT Network(GOATED) σε ARS
ARS$140.8608096
1 GOAT Network(GOATED) σε RUB
7.8926902
1 GOAT Network(GOATED) σε INR
8.7154386
1 GOAT Network(GOATED) σε IDR
Rp1,636.3326788
1 GOAT Network(GOATED) σε PHP
5.7621842
1 GOAT Network(GOATED) σε EGP
￡E.4.61446
1 GOAT Network(GOATED) σε BRL
R$0.5272266
1 GOAT Network(GOATED) σε CAD
C$0.137452
1 GOAT Network(GOATED) σε BDT
11.9642148
1 GOAT Network(GOATED) σε NGN
141.8779544
1 GOAT Network(GOATED) σε COP
$377.615007
1 GOAT Network(GOATED) σε ZAR
R.1.7053866
1 GOAT Network(GOATED) σε UAH
4.1029422
1 GOAT Network(GOATED) σε TZS
T.Sh.240.6372164
1 GOAT Network(GOATED) σε VES
Bs21.69778
1 GOAT Network(GOATED) σε CLP
$92.2892
1 GOAT Network(GOATED) σε PKR
Rs27.726032
1 GOAT Network(GOATED) σε KZT
51.8370764
1 GOAT Network(GOATED) σε THB
฿3.1633596
1 GOAT Network(GOATED) σε TWD
NT$3.0229622
1 GOAT Network(GOATED) σε AED
د.إ0.3603206
1 GOAT Network(GOATED) σε CHF
Fr0.078544
1 GOAT Network(GOATED) σε HKD
HK$0.7628586
1 GOAT Network(GOATED) σε AMD
֏37.4438884
1 GOAT Network(GOATED) σε MAD
.د.م0.9062014
1 GOAT Network(GOATED) σε MXN
$1.8222208
1 GOAT Network(GOATED) σε SAR
ريال0.368175
1 GOAT Network(GOATED) σε ETB
Br15.0833934
1 GOAT Network(GOATED) σε KES
KSh12.6495112
1 GOAT Network(GOATED) σε JOD
د.أ0.06960962
1 GOAT Network(GOATED) σε PLN
0.3613024
1 GOAT Network(GOATED) σε RON
лв0.4329738
1 GOAT Network(GOATED) σε SEK
kr0.9317282
1 GOAT Network(GOATED) σε BGN
лв0.1659242
1 GOAT Network(GOATED) σε HUF
Ft32.8137196
1 GOAT Network(GOATED) σε CZK
2.0706162
1 GOAT Network(GOATED) σε KWD
د.ك0.0299449
1 GOAT Network(GOATED) σε ILS
0.319085
1 GOAT Network(GOATED) σε BOB
Bs0.6764602
1 GOAT Network(GOATED) σε AZN
0.166906
1 GOAT Network(GOATED) σε TJS
SM0.9012924
1 GOAT Network(GOATED) σε GEL
0.2660678
1 GOAT Network(GOATED) σε AOA
Kz89.9908062
1 GOAT Network(GOATED) σε BHD
.د.ب0.0368175
1 GOAT Network(GOATED) σε BMD
$0.09818
1 GOAT Network(GOATED) σε DKK
kr0.6352246
1 GOAT Network(GOATED) σε HNL
L2.5742796
1 GOAT Network(GOATED) σε MUR
4.4907532
1 GOAT Network(GOATED) σε NAD
$1.6975322
1 GOAT Network(GOATED) σε NOK
kr0.9935816
1 GOAT Network(GOATED) σε NZD
$0.1708332
1 GOAT Network(GOATED) σε PAB
B/.0.09818
1 GOAT Network(GOATED) σε PGK
K0.412356
1 GOAT Network(GOATED) σε QAR
ر.ق0.3563934
1 GOAT Network(GOATED) σε RSD
дин.9.9220708
1 GOAT Network(GOATED) σε UZS
soʻm1,168.8093368
1 GOAT Network(GOATED) σε ALL
L8.1970482
1 GOAT Network(GOATED) σε ANG
ƒ0.1757422
1 GOAT Network(GOATED) σε AWG
ƒ0.1757422
1 GOAT Network(GOATED) σε BBD
$0.19636
1 GOAT Network(GOATED) σε BAM
KM0.1649424
1 GOAT Network(GOATED) σε BIF
Fr286.98014
1 GOAT Network(GOATED) σε BND
$0.1266522
1 GOAT Network(GOATED) σε BSD
$0.09818
1 GOAT Network(GOATED) σε JMD
$15.713709
1 GOAT Network(GOATED) σε KHR
392.72
1 GOAT Network(GOATED) σε KMF
Fr41.82468
1 GOAT Network(GOATED) σε LAK
2,134.3477834
1 GOAT Network(GOATED) σε LKR
රු29.8054844
1 GOAT Network(GOATED) σε MDL
L1.6661146
1 GOAT Network(GOATED) σε MGA
Ar440.268574
1 GOAT Network(GOATED) σε MOP
P0.7834764
1 GOAT Network(GOATED) σε MVR
1.502154
1 GOAT Network(GOATED) σε MWK
MK169.861218
1 GOAT Network(GOATED) σε MZN
MT6.273702
1 GOAT Network(GOATED) σε NPR
रु13.8865792
1 GOAT Network(GOATED) σε PYG
691.38356
1 GOAT Network(GOATED) σε RWF
Fr142.26282
1 GOAT Network(GOATED) σε SBD
$0.8080214
1 GOAT Network(GOATED) σε SCR
1.4373552
1 GOAT Network(GOATED) σε SRD
$3.77993
1 GOAT Network(GOATED) σε SVC
$0.8561296
1 GOAT Network(GOATED) σε SZL
L1.6975322
1 GOAT Network(GOATED) σε TMT
m0.34363
1 GOAT Network(GOATED) σε TND
د.ت0.28904192
1 GOAT Network(GOATED) σε TTD
$0.662715
1 GOAT Network(GOATED) σε UGX
Sh340.88096
1 GOAT Network(GOATED) σε XAF
Fr55.4717
1 GOAT Network(GOATED) σε XCD
$0.265086
1 GOAT Network(GOATED) σε XOF
Fr55.4717
1 GOAT Network(GOATED) σε XPF
Fr10.01436
1 GOAT Network(GOATED) σε BWP
P1.3146302
1 GOAT Network(GOATED) σε BZD
$0.19636
1 GOAT Network(GOATED) σε CVE
$9.332009
1 GOAT Network(GOATED) σε DJF
Fr17.37786
1 GOAT Network(GOATED) σε DOP
$6.2894108
1 GOAT Network(GOATED) σε DZD
د.ج12.7604546
1 GOAT Network(GOATED) σε FJD
$0.2248322
1 GOAT Network(GOATED) σε GNF
Fr846.3116
1 GOAT Network(GOATED) σε GTQ
Q0.7500952
1 GOAT Network(GOATED) σε GYD
$20.4832934
1 GOAT Network(GOATED) σε ISK
kr12.17432

GOAT Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του GOAT Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος GOAT Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με GOAT Network

Πόσο αξίζει το GOAT Network (GOATED) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GOATED στο USD είναι 0.09818 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GOATED σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GOATED σε USD είναι $ 0.09818. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του GOAT Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GOATED είναι $ 10.24M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOATED;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOATED είναι 104.35M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GOATED;
Το GOATED πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.19772632791076053 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GOATED;
Το GOATED είχε τιμή ATL ύψους 0.052417385027545234 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GOATED;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GOATED είναι $ 58.46K USD.
Θα ανέβει το GOATED υψηλότερα φέτος;
Το GOATED μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GOATED πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:05:09 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής GOATED-σε-USD

Ποσό

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.09818 USD

Συναλλαγή GOATED

GOATED/USDT
$0.09818
$0.09818$0.09818
-7.75%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,636.15
$110,636.15$110,636.15

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.78
$3,867.78$3,867.78

-0.71%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03062
$0.03062$0.03062

+1.89%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.39
$185.39$185.39

-0.55%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,636.15
$110,636.15$110,636.15

+0.31%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.78
$3,867.78$3,867.78

-0.71%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.22
$92.22$92.22

+30.05%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.39
$185.39$185.39

-0.55%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5172
$2.5172$2.5172

+0.65%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7400
$0.7400$0.7400

+1,380.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05492
$0.05492$0.05492

+174.60%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07845
$0.07845$0.07845

-6.99%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7400
$0.7400$0.7400

+1,380.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+400.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041984
$0.0041984$0.0041984

+105.83%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07164
$0.07164$0.07164

+64.46%

SoulLayer Λογότ.

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009402
$0.0009402$0.0009402

+62.32%