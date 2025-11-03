GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το GOAT Network για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το GOATED τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Αγορά GOATED

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του GOAT Network % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $0.09345 $0.09345 $0.09345 -0.30% USD Πραγματικό Πρόβλεψη GOAT Network Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το GOAT Network θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.09345 το 2025. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το GOAT Network θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.098122 το 2026. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του GOATED το 2027 είναι $ 0.103028 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του GOATED το 2028 είναι $ 0.108180 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του GOATED το 2029 είναι $ 0.113589 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του GOATED το 2030 είναι $ 0.119268 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του GOAT Network θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.194275. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του GOAT Network θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 0.316454. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 0.09345 0.00%

2026 $ 0.098122 5.00%

2027 $ 0.103028 10.25%

2028 $ 0.108180 15.76%

2029 $ 0.113589 21.55%

2030 $ 0.119268 27.63%

2031 $ 0.125231 34.01%

2032 $ 0.131493 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 0.138068 47.75%

2034 $ 0.144971 55.13%

2035 $ 0.152220 62.89%

2036 $ 0.159831 71.03%

2037 $ 0.167822 79.59%

2038 $ 0.176213 88.56%

2039 $ 0.185024 97.99%

2040 $ 0.194275 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του GOAT Network για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 0.09345 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 0.093462 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 0.093539 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 0.093834 0.41% GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το GOATED στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $0.09345 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το GOATED, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $0.093462 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το GOATED, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $0.093539 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. GOAT Network (GOATED) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για GOATED είναι $0.093834 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών GOAT Network Τρέχουσα Τιμή $ 0.09345$ 0.09345 $ 0.09345 Αλλαγή τιμής (24ω) -0.30% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.75M$ 9.75M $ 9.75M Προμήθεια Κυκλοφορίας 104.35M 104.35M 104.35M Όγκος (24 ώρες) $ 55.36K$ 55.36K $ 55.36K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του GOATED είναι $ 0.09345. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των -0.30%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 55.36K. Επιπλέον, το GOATED έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 104.35Mκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 9.75M. Προβολή ζωντανής τιμής GOATED

Πώς να αγοράσετε GOAT Network (GOATED) Προσπαθείτε να αγοράσετε GOATED; Τώρα μπορείτε να αγοράσετε GOATED μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς, P2P και πολλών άλλων μεθόδων πληρωμής. Μάθετε πώς να αγοράσετε GOAT Network και να ξεκινήσετε στη MEXC τώρα! Μάθετε πώς να αγοράσετε GOATED τώρα

GOAT Network Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής GOAT Network, η τρέχουσα τιμή του GOAT Network είναι 0.09345USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GOAT Network(GOATED) είναι 0.00 GOATED , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $9.75M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.10% $ -0.011479 $ 0.10509 $ 0.09306

7 ημέρες 0.09% $ 0.007690 $ 0.17199 $ 0.0806

30 ημέρες 0.05% $ 0.004350 $ 0.17199 $ 0.05133 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το GOAT Network έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.011479 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.10% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το GOAT Network ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $0.17199 και κατώτατη $0.0806 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 0.09% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του GOATED για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το GOAT Network παρουσίασε μια μεταβολή κατά 0.05% , η οποία αντανακλά περίπου το $0.004350 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το GOATED θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του GOAT Network για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του GOATED

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής GOAT Network (GOATED ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής GOAT Network είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του GOATED με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το GOAT Network για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του GOATED, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του GOAT Network. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του GOATED. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του GOATED για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του GOAT Network.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής GOATED;

GOATED Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε GOATED τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το GOATED θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του GOATED τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής GOAT Network (GOATED), η προβλεπόμενη τιμή του GOATED θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 GOATED το 2026; Η τιμή του 1 GOAT Network (GOATED) σήμερα είναι $0.09345 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το GOATED θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του GOATED το 2027; Το GOAT Network (GOATED) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 GOATED έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του GOATED για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το GOAT Network (GOATED) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του GOATED για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το GOAT Network (GOATED) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 GOATED το 2030; Η τιμή του 1 GOAT Network (GOATED) σήμερα είναι $0.09345 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το GOATED θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του GOATED για το 2040; Το GOAT Network (GOATED) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 GOATED έως το 2040. Εγγραφή Τώρα