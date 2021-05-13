FEG Token (FEG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FEG Token (FEG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες FEG Token (FEG) FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.feg.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.feg.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Αγοράστε FEG τώρα!

FEG Token (FEG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FEG Token (FEG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Συνολική προμήθεια: $ 96.96B $ 96.96B $ 96.96B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000947 $ 0.0000947 $ 0.0000947 Μάθετε περισσότερα για την τιμή FEG Token (FEG)

Tokenomics FEG Token (FEG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FEG Token (FEG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FEG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FEG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FEG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FEG token!

Πώς να Αγοράσετε FEG Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε FEG Token (FEG) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς FEG, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε FEG στη MEXC τώρα!

FEG Token (FEG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών FEG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών FEG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής FEG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FEG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FEG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FEG Token τώρα!

