Energy Web (EWT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Energy Web (EWT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Energy Web (EWT) Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.energyweb.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Block Explorer: https://explorer.energyweb.org/

Energy Web (EWT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Energy Web (EWT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 44.31M $ 44.31M $ 44.31M Συνολική προμήθεια: $ 83.26M $ 83.26M $ 83.26M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 147.40M $ 147.40M $ 147.40M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Τρέχουσα τιμή: $ 1.474 $ 1.474 $ 1.474 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Energy Web (EWT)

Tokenomics Energy Web (EWT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Energy Web (EWT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EWT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EWT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EWT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EWT token!

Πώς να Αγοράσετε EWT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Energy Web (EWT) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Energy Web (EWT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών EWT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών EWT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής EWT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το EWT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του EWT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του EWT Token τώρα!

