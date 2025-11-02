ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή ELA είναι 1.439 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ELA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ELA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή ELA είναι 1.439 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ELA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ELA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ELA

Πληροφορίες Τιμής ELA

Τι είναι το ELA

Whitepaper ELA

Επίσημος Ιστότοπος ELA

Tokenomics ELA

Προβλέψεις Τιμών ELA

Ιστορικό ELA

Οδηγός Αγοράς ELA

Μετατροπέας νομίσματος ELA-σε-Fiat

Spot ELA

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

ELA Λογότ.

Τιμή ELA(ELA)

Live Τιμή 1 ELA σε USD

$1.439
$1.439$1.439
+2.63%1D
USD
ELA (ELA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:58:27 (UTC+8)

ELA (ELA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Κατώτ. 24H
$ 1.447
$ 1.447$ 1.447
Υψηλ. 24H

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 1.447
$ 1.447$ 1.447

--
----

--
----

0.00%

+2.63%

-4.45%

-4.45%

ELA (ELA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 1.439. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ELA μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.4 και ενός υψηλού $ 1.447, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ELA είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ELA έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +2.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ELA (ELA) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 2.24K
$ 2.24K$ 2.24K

$ 40.61M
$ 40.61M$ 40.61M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ELA είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 2.24K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ELA είναι --, με συνολική προσφορά 28220000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.61M

ELA (ELA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών ELA για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.03688+2.63%
30 ημέρες$ -0.45-23.83%
60 Ημέρες$ +0.439+43.90%
90 Ημέρες$ +0.439+43.90%
ELA Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ELA κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.03688 (+2.63%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

ELA Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.45 (-23.83%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

ELA Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ELA άλλαξε κατά $ +0.439 (+43.90%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

ELA Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.439 (+43.90%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του ELA (ELA);

Ελέγξτε τώρα τη ELA σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι ELA (ELA)

Elastos is building a decentralized internet infrastructure that gives users true digital ownership and privacy, secured by Bitcoin's hashpower.

ELA είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των ELAεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεELA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοELA ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας ELA ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

ELA Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ELA (ELA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ELA (ELA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ELA.

Ελέγξτε την ELA πρόβλεψη τιμής τώρα!

ELA (ELA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ELA (ELA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ELA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε ELA (ELA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε ELA? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα ELA στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ELA σε Τοπικά Νομίσματα

1 ELA(ELA) σε VND
37,867.285
1 ELA(ELA) σε AUD
A$2.18728
1 ELA(ELA) σε GBP
1.09364
1 ELA(ELA) σε EUR
1.23754
1 ELA(ELA) σε USD
$1.439
1 ELA(ELA) σε MYR
RM6.02941
1 ELA(ELA) σε TRY
60.438
1 ELA(ELA) σε JPY
¥220.167
1 ELA(ELA) σε ARS
ARS$2,064.56208
1 ELA(ELA) σε RUB
115.68121
1 ELA(ELA) σε INR
127.74003
1 ELA(ELA) σε IDR
Rp23,983.32374
1 ELA(ELA) σε PHP
84.45491
1 ELA(ELA) σε EGP
￡E.67.633
1 ELA(ELA) σε BRL
R$7.72743
1 ELA(ELA) σε CAD
C$2.0146
1 ELA(ELA) σε BDT
175.35654
1 ELA(ELA) σε NGN
2,079.47012
1 ELA(ELA) σε COP
$5,534.60985
1 ELA(ELA) σε ZAR
R.24.99543
1 ELA(ELA) σε UAH
60.13581
1 ELA(ELA) σε TZS
T.Sh.3,526.96022
1 ELA(ELA) σε VES
Bs318.019
1 ELA(ELA) σε CLP
$1,352.66
1 ELA(ELA) σε PKR
Rs406.3736
1 ELA(ELA) σε KZT
759.76322
1 ELA(ELA) σε THB
฿46.36458
1 ELA(ELA) σε TWD
NT$44.30681
1 ELA(ELA) σε AED
د.إ5.28113
1 ELA(ELA) σε CHF
Fr1.1512
1 ELA(ELA) σε HKD
HK$11.18103
1 ELA(ELA) σε AMD
֏548.80582
1 ELA(ELA) σε MAD
.د.م13.28197
1 ELA(ELA) σε MXN
$26.70784
1 ELA(ELA) σε SAR
ريال5.39625
1 ELA(ELA) σε ETB
Br221.07357
1 ELA(ELA) σε KES
KSh185.40076
1 ELA(ELA) σε JOD
د.أ1.020251
1 ELA(ELA) σε PLN
5.29552
1 ELA(ELA) σε RON
лв6.34599
1 ELA(ELA) σε SEK
kr13.65611
1 ELA(ELA) σε BGN
лв2.43191
1 ELA(ELA) σε HUF
Ft480.94258
1 ELA(ELA) σε CZK
30.34851
1 ELA(ELA) σε KWD
د.ك0.438895
1 ELA(ELA) σε ILS
4.67675
1 ELA(ELA) σε BOB
Bs9.91471
1 ELA(ELA) σε AZN
2.4463
1 ELA(ELA) σε TJS
SM13.21002
1 ELA(ELA) σε GEL
3.89969
1 ELA(ELA) σε AOA
Kz1,318.97301
1 ELA(ELA) σε BHD
.د.ب0.539625
1 ELA(ELA) σε BMD
$1.439
1 ELA(ELA) σε DKK
kr9.31033
1 ELA(ELA) σε HNL
L37.73058
1 ELA(ELA) σε MUR
65.81986
1 ELA(ELA) σε NAD
$24.88031
1 ELA(ELA) σε NOK
kr14.56268
1 ELA(ELA) σε NZD
$2.50386
1 ELA(ELA) σε PAB
B/.1.439
1 ELA(ELA) σε PGK
K6.0438
1 ELA(ELA) σε QAR
ر.ق5.22357
1 ELA(ELA) σε RSD
дин.145.42534
1 ELA(ELA) σε UZS
soʻm17,130.94964
1 ELA(ELA) σε ALL
L120.14211
1 ELA(ELA) σε ANG
ƒ2.57581
1 ELA(ELA) σε AWG
ƒ2.57581
1 ELA(ELA) σε BBD
$2.878
1 ELA(ELA) σε BAM
KM2.41752
1 ELA(ELA) σε BIF
Fr4,206.197
1 ELA(ELA) σε BND
$1.85631
1 ELA(ELA) σε BSD
$1.439
1 ELA(ELA) σε JMD
$230.31195
1 ELA(ELA) σε KHR
5,756
1 ELA(ELA) σε KMF
Fr613.014
1 ELA(ELA) σε LAK
31,282.60807
1 ELA(ELA) σε LKR
රු436.85162
1 ELA(ELA) σε MDL
L24.41983
1 ELA(ELA) σε MGA
Ar6,452.9077
1 ELA(ELA) σε MOP
P11.48322
1 ELA(ELA) σε MVR
22.0167
1 ELA(ELA) σε MWK
MK2,489.6139
1 ELA(ELA) σε MZN
MT91.9521
1 ELA(ELA) σε NPR
रु203.53216
1 ELA(ELA) σε PYG
10,133.438
1 ELA(ELA) σε RWF
Fr2,085.111
1 ELA(ELA) σε SBD
$11.84297
1 ELA(ELA) σε SCR
21.06696
1 ELA(ELA) σε SRD
$55.4015
1 ELA(ELA) σε SVC
$12.54808
1 ELA(ELA) σε SZL
L24.88031
1 ELA(ELA) σε TMT
m5.0365
1 ELA(ELA) σε TND
د.ت4.236416
1 ELA(ELA) σε TTD
$9.71325
1 ELA(ELA) σε UGX
Sh4,996.208
1 ELA(ELA) σε XAF
Fr813.035
1 ELA(ELA) σε XCD
$3.8853
1 ELA(ELA) σε XOF
Fr813.035
1 ELA(ELA) σε XPF
Fr146.778
1 ELA(ELA) σε BWP
P19.26821
1 ELA(ELA) σε BZD
$2.878
1 ELA(ELA) σε CVE
$136.77695
1 ELA(ELA) σε DJF
Fr254.703
1 ELA(ELA) σε DOP
$92.18234
1 ELA(ELA) σε DZD
د.ج187.02683
1 ELA(ELA) σε FJD
$3.29531
1 ELA(ELA) σε GNF
Fr12,404.18
1 ELA(ELA) σε GTQ
Q10.99396
1 ELA(ELA) σε GYD
$300.21857
1 ELA(ELA) σε ISK
kr178.436

ELA Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του ELA, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος ELA
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με ELA

Πόσο αξίζει το ELA (ELA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ELA στο USD είναι 1.439 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ELA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ELA σε USD είναι $ 1.439. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ELA;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ELA είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ELA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ELA είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ELA;
Το ELA πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ELA;
Το ELA είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ELA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ELA είναι $ 2.24K USD.
Θα ανέβει το ELA υψηλότερα φέτος;
Το ELA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ELA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:58:27 (UTC+8)

ELA (ELA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής ELA-σε-USD

Ποσό

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.439 USD

Συναλλαγή ELA

ELA/USDT
$1.439
$1.439$1.439
+2.63%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,416.44
$110,416.44$110,416.44

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.18
$3,861.18$3,861.18

-0.88%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03036
$0.03036$0.03036

+1.03%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.97
$184.97$184.97

-0.77%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,416.44
$110,416.44$110,416.44

+0.11%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,861.18
$3,861.18$3,861.18

-0.88%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.92
$93.92$93.92

+32.44%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.97
$184.97$184.97

-0.77%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5151
$2.5151$2.5151

+0.56%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7521
$0.7521$0.7521

+1,404.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05439
$0.05439$0.05439

+171.95%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07550
$0.07550$0.07550

-10.49%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7521
$0.7521$0.7521

+1,404.20%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000019
$0.000000000000000000000019$0.000000000000000000000019

+280.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0041248
$0.0041248$0.0041248

+102.22%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07204
$0.07204$0.07204

+65.38%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.304362
$2.304362$2.304362

+60.55%