CultDAO (CULTDAO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CultDAO (CULTDAO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CultDAO (CULTDAO) CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cultdao.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Αγοράστε CULTDAO τώρα!

CultDAO (CULTDAO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CultDAO (CULTDAO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.70M $ 20.70M $ 20.70M Συνολική προμήθεια: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 31.96M $ 31.96M $ 31.96M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000047933 $ 0.0000047933 $ 0.0000047933 Μάθετε περισσότερα για την τιμή CultDAO (CULTDAO)

Tokenomics CultDAO (CULTDAO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CultDAO (CULTDAO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CULTDAO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CULTDAO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CULTDAO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CULTDAO token!

Πώς να Αγοράσετε CULTDAO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε CultDAO (CULTDAO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CULTDAO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CULTDAO στη MEXC τώρα!

CultDAO (CULTDAO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CULTDAO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CULTDAO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CULTDAO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CULTDAO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CULTDAO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CULTDAO Token τώρα!

