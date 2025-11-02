ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή CROSS είναι 0.12513 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CROSS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CROSS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CROSS

Πληροφορίες Τιμής CROSS

Τι είναι το CROSS

Επίσημος Ιστότοπος CROSS

Tokenomics CROSS

Προβλέψεις Τιμών CROSS

Ιστορικό CROSS

Οδηγός Αγοράς CROSS

CROSS Λογότ.

Τιμή CROSS(CROSS)

Live Τιμή 1 CROSS σε USD

$0.12508
$0.12508$0.12508
-1.43%1D
USD
CROSS (CROSS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:52:04 (UTC+8)

CROSS (CROSS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.12495
$ 0.12495$ 0.12495
Κατώτ. 24H
$ 0.12992
$ 0.12992$ 0.12992
Υψηλ. 24H

$ 0.12495
$ 0.12495$ 0.12495

$ 0.12992
$ 0.12992$ 0.12992

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

-1.48%

-1.43%

-11.34%

-11.34%

CROSS (CROSS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.12513. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CROSS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.12495 και ενός υψηλού $ 0.12992, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CROSS είναι $ 0.4431755260236053, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04656997751656906.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CROSS έχει αλλάξει κατά -1.48% την τελευταία ώρα, -1.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CROSS (CROSS) Πληροφορίες αγοράς

No.453

$ 41.95M
$ 41.95M$ 41.95M

$ 65.66K
$ 65.66K$ 65.66K

$ 125.13M
$ 125.13M$ 125.13M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CROSS είναι $ 41.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 65.66K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CROSS είναι 335.22M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 125.13M

CROSS (CROSS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών CROSS για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0018146-1.43%
30 ημέρες$ -0.10325-45.21%
60 Ημέρες$ -0.08653-40.89%
90 Ημέρες$ -0.16975-57.57%
CROSS Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CROSS κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0018146 (-1.43%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

CROSS Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.10325 (-45.21%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

CROSS Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CROSS άλλαξε κατά $ -0.08653 (-40.89%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

CROSS Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.16975 (-57.57%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του CROSS (CROSS);

Ελέγξτε τώρα τη CROSS σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι CROSS (CROSS)

CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.

CROSS είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCROSS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCROSS ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας CROSS ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

CROSS Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το CROSS (CROSS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία CROSS (CROSS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το CROSS.

Ελέγξτε την CROSS πρόβλεψη τιμής τώρα!

CROSS (CROSS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του CROSS (CROSS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CROSS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε CROSS (CROSS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε CROSS? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα CROSS στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CROSS σε Τοπικά Νομίσματα

CROSS Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του CROSS, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος CROSS
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με CROSS

Πόσο αξίζει το CROSS (CROSS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CROSS στο USD είναι 0.12513 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CROSS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CROSS σε USD είναι $ 0.12513. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του CROSS;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CROSS είναι $ 41.95M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CROSS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CROSS είναι 335.22M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CROSS;
Το CROSS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.4431755260236053 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CROSS;
Το CROSS είχε τιμή ATL ύψους 0.04656997751656906 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CROSS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CROSS είναι $ 65.66K USD.
Θα ανέβει το CROSS υψηλότερα φέτος;
Το CROSS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CROSS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:52:04 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

