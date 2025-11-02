ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Cosplay Token είναι 0.001969 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COT σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COT εύκολα στη MEXC τώρα.

Cosplay Token Λογότ.

Τιμή Cosplay Token(COT)

Live Τιμή 1 COT σε USD

$0.001969
$0.001969$0.001969
-0.80%1D
USD
Cosplay Token (COT) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Cosplay Token (COT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.001951
$ 0.001951$ 0.001951
Κατώτ. 24H
$ 0.002003
$ 0.002003$ 0.002003
Υψηλ. 24H

$ 0.001951
$ 0.001951$ 0.001951

$ 0.002003
$ 0.002003$ 0.002003

$ 0.20071997640034067
$ 0.20071997640034067$ 0.20071997640034067

$ 0.001063216445440777
$ 0.001063216445440777$ 0.001063216445440777

0.00%

-0.80%

+1.91%

+1.91%

Cosplay Token (COT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.001969. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.001951 και ενός υψηλού $ 0.002003, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COT είναι $ 0.20071997640034067, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.001063216445440777.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COT έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cosplay Token (COT) Πληροφορίες αγοράς

No.2298

$ 776.49K
$ 776.49K$ 776.49K

$ 4.27K
$ 4.27K$ 4.27K

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

394.36M
394.36M 394.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

39.43%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cosplay Token είναι $ 776.49K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 4.27K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COT είναι 394.36M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.97M

Cosplay Token (COT) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Cosplay Token για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00001588-0.80%
30 ημέρες$ -0.000242-10.95%
60 Ημέρες$ -0.000109-5.25%
90 Ημέρες$ -0.000046-2.29%
Cosplay Token Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το COT κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00001588 (-0.80%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Cosplay Token Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.000242 (-10.95%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Cosplay Token Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το COT άλλαξε κατά $ -0.000109 (-5.25%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Cosplay Token Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.000046 (-2.29%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Cosplay Token (COT);

Ελέγξτε τώρα τη Cosplay Token σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Cosplay Token (COT)

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Cosplay Tokenεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCOT τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCosplay Token ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Cosplay Token ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Cosplay Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Cosplay Token (COT) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Cosplay Token (COT) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Cosplay Token.

Ελέγξτε την Cosplay Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

Cosplay Token (COT) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Cosplay Token (COT) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COT token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Cosplay Token (COT)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Cosplay Token? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Cosplay Token στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

COT σε Τοπικά Νομίσματα

1 Cosplay Token(COT) σε VND
51.814235
1 Cosplay Token(COT) σε AUD
A$0.00299288
1 Cosplay Token(COT) σε GBP
0.00149644
1 Cosplay Token(COT) σε EUR
0.00169334
1 Cosplay Token(COT) σε USD
$0.001969
1 Cosplay Token(COT) σε MYR
RM0.00825011
1 Cosplay Token(COT) σε TRY
0.082698
1 Cosplay Token(COT) σε JPY
¥0.301257
1 Cosplay Token(COT) σε ARS
ARS$2.82496368
1 Cosplay Token(COT) σε RUB
0.15828791
1 Cosplay Token(COT) σε INR
0.17478813
1 Cosplay Token(COT) σε IDR
Rp32.81665354
1 Cosplay Token(COT) σε PHP
0.11556061
1 Cosplay Token(COT) σε EGP
￡E.0.092543
1 Cosplay Token(COT) σε BRL
R$0.01057353
1 Cosplay Token(COT) σε CAD
C$0.0027566
1 Cosplay Token(COT) σε BDT
0.23994234
1 Cosplay Token(COT) σε NGN
2.84536252
1 Cosplay Token(COT) σε COP
$7.57306935
1 Cosplay Token(COT) σε ZAR
R.0.03420153
1 Cosplay Token(COT) σε UAH
0.08228451
1 Cosplay Token(COT) σε TZS
T.Sh.4.82597962
1 Cosplay Token(COT) σε VES
Bs0.435149
1 Cosplay Token(COT) σε CLP
$1.85086
1 Cosplay Token(COT) σε PKR
Rs0.5560456
1 Cosplay Token(COT) σε KZT
1.03959262
1 Cosplay Token(COT) σε THB
฿0.06344118
1 Cosplay Token(COT) σε TWD
NT$0.06062551
1 Cosplay Token(COT) σε AED
د.إ0.00722623
1 Cosplay Token(COT) σε CHF
Fr0.0015752
1 Cosplay Token(COT) σε HKD
HK$0.01529913
1 Cosplay Token(COT) σε AMD
֏0.75093722
1 Cosplay Token(COT) σε MAD
.د.م0.01817387
1 Cosplay Token(COT) σε MXN
$0.03654464
1 Cosplay Token(COT) σε SAR
ريال0.00738375
1 Cosplay Token(COT) σε ETB
Br0.30249747
1 Cosplay Token(COT) σε KES
KSh0.25368596
1 Cosplay Token(COT) σε JOD
د.أ0.001396021
1 Cosplay Token(COT) σε PLN
0.00724592
1 Cosplay Token(COT) σε RON
лв0.00868329
1 Cosplay Token(COT) σε SEK
kr0.01868581
1 Cosplay Token(COT) σε BGN
лв0.00332761
1 Cosplay Token(COT) σε HUF
Ft0.65807918
1 Cosplay Token(COT) σε CZK
0.04152621
1 Cosplay Token(COT) σε KWD
د.ك0.000600545
1 Cosplay Token(COT) σε ILS
0.00639925
1 Cosplay Token(COT) σε BOB
Bs0.01356641
1 Cosplay Token(COT) σε AZN
0.0033473
1 Cosplay Token(COT) σε TJS
SM0.01807542
1 Cosplay Token(COT) σε GEL
0.00533599
1 Cosplay Token(COT) σε AOA
Kz1.80476571
1 Cosplay Token(COT) σε BHD
.د.ب0.000738375
1 Cosplay Token(COT) σε BMD
$0.001969
1 Cosplay Token(COT) σε DKK
kr0.01273943
1 Cosplay Token(COT) σε HNL
L0.05162718
1 Cosplay Token(COT) σε MUR
0.09006206
1 Cosplay Token(COT) σε NAD
$0.03404401
1 Cosplay Token(COT) σε NOK
kr0.01992628
1 Cosplay Token(COT) σε NZD
$0.00342606
1 Cosplay Token(COT) σε PAB
B/.0.001969
1 Cosplay Token(COT) σε PGK
K0.0082698
1 Cosplay Token(COT) σε QAR
ر.ق0.00714747
1 Cosplay Token(COT) σε RSD
дин.0.19898714
1 Cosplay Token(COT) σε UZS
soʻm23.44047244
1 Cosplay Token(COT) σε ALL
L0.16439181
1 Cosplay Token(COT) σε ANG
ƒ0.00352451
1 Cosplay Token(COT) σε AWG
ƒ0.00352451
1 Cosplay Token(COT) σε BBD
$0.003938
1 Cosplay Token(COT) σε BAM
KM0.00330792
1 Cosplay Token(COT) σε BIF
Fr5.755387
1 Cosplay Token(COT) σε BND
$0.00254001
1 Cosplay Token(COT) σε BSD
$0.001969
1 Cosplay Token(COT) σε JMD
$0.31513845
1 Cosplay Token(COT) σε KHR
7.876
1 Cosplay Token(COT) σε KMF
Fr0.838794
1 Cosplay Token(COT) σε LAK
42.80434697
1 Cosplay Token(COT) σε LKR
රු0.59774902
1 Cosplay Token(COT) σε MDL
L0.03341393
1 Cosplay Token(COT) σε MGA
Ar8.8295867
1 Cosplay Token(COT) σε MOP
P0.01571262
1 Cosplay Token(COT) σε MVR
0.0301257
1 Cosplay Token(COT) σε MWK
MK3.4065669
1 Cosplay Token(COT) σε MZN
MT0.1258191
1 Cosplay Token(COT) σε NPR
रु0.27849536
1 Cosplay Token(COT) σε PYG
13.865698
1 Cosplay Token(COT) σε RWF
Fr2.853081
1 Cosplay Token(COT) σε SBD
$0.01620487
1 Cosplay Token(COT) σε SCR
0.02882616
1 Cosplay Token(COT) σε SRD
$0.0758065
1 Cosplay Token(COT) σε SVC
$0.01716968
1 Cosplay Token(COT) σε SZL
L0.03404401
1 Cosplay Token(COT) σε TMT
m0.0068915
1 Cosplay Token(COT) σε TND
د.ت0.005796736
1 Cosplay Token(COT) σε TTD
$0.01329075
1 Cosplay Token(COT) σε UGX
Sh6.836368
1 Cosplay Token(COT) σε XAF
Fr1.112485
1 Cosplay Token(COT) σε XCD
$0.0053163
1 Cosplay Token(COT) σε XOF
Fr1.112485
1 Cosplay Token(COT) σε XPF
Fr0.200838
1 Cosplay Token(COT) σε BWP
P0.02636491
1 Cosplay Token(COT) σε BZD
$0.003938
1 Cosplay Token(COT) σε CVE
$0.18715345
1 Cosplay Token(COT) σε DJF
Fr0.348513
1 Cosplay Token(COT) σε DOP
$0.12613414
1 Cosplay Token(COT) σε DZD
د.ج0.25591093
1 Cosplay Token(COT) σε FJD
$0.00450901
1 Cosplay Token(COT) σε GNF
Fr16.97278
1 Cosplay Token(COT) σε GTQ
Q0.01504316
1 Cosplay Token(COT) σε GYD
$0.41079247
1 Cosplay Token(COT) σε ISK
kr0.244156

Cosplay Token Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Cosplay Token, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Cosplay Token
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Cosplay Token

Πόσο αξίζει το Cosplay Token (COT) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COT στο USD είναι 0.001969 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COT σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COT σε USD είναι $ 0.001969. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Cosplay Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COT είναι $ 776.49K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COT;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COT είναι 394.36M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COT;
Το COT πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.20071997640034067 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COT;
Το COT είχε τιμή ATL ύψους 0.001063216445440777 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COT;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COT είναι $ 4.27K USD.
Θα ανέβει το COT υψηλότερα φέτος;
Το COT μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COT πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Cosplay Token (COT) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

