Η σημερινή ζωντανή τιμή Courage The Dog είναι 0.000434 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CCDOG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CCDOG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CCDOG

Πληροφορίες Τιμής CCDOG

Τι είναι το CCDOG

Επίσημος Ιστότοπος CCDOG

Tokenomics CCDOG

Προβλέψεις Τιμών CCDOG

Ιστορικό CCDOG

Οδηγός Αγοράς CCDOG

Μετατροπέας νομίσματος CCDOG-σε-Fiat

Spot CCDOG

Courage The Dog Λογότ.

Τιμή Courage The Dog(CCDOG)

Live Τιμή 1 CCDOG σε USD

$0.000434
$0.000434
+10.15%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:48:06 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00031
$ 0.00031
Κατώτ. 24H
$ 0.00052
$ 0.00052
Υψηλ. 24H

$ 0.00031
$ 0.00031

$ 0.00052
$ 0.00052

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114

0.00%

+10.15%

-15.07%

-15.07%

Courage The Dog (CCDOG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000434. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CCDOG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00031 και ενός υψηλού $ 0.00052, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CCDOG είναι $ 0.007338398743725209, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000171937390596114.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CCDOG έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +10.15% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Courage The Dog (CCDOG) Πληροφορίες αγοράς

No.2603

$ 434.00K
$ 434.00K

$ 14.77K
$ 14.77K

$ 434.00K
$ 434.00K

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Courage The Dog είναι $ 434.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 14.77K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CCDOG είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 434.00K

Courage The Dog (CCDOG) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Courage The Dog για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00003999+10.15%
30 ημέρες$ -0.001316-75.20%
60 Ημέρες$ -0.001415-76.53%
90 Ημέρες$ -0.001416-76.55%
Courage The Dog Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CCDOG κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00003999 (+10.15%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Courage The Dog Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.001316 (-75.20%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Courage The Dog Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CCDOG άλλαξε κατά $ -0.001415 (-76.53%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Courage The Dog Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.001416 (-76.55%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Courage The Dog (CCDOG);

Ελέγξτε τώρα τη Courage The Dog σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Courage The Dog (CCDOG)

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

Courage The Dog είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Courage The Dogεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCCDOG τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCourage The Dog ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Courage The Dog ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Courage The Dog Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Courage The Dog (CCDOG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Courage The Dog (CCDOG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Courage The Dog.

Ελέγξτε την Courage The Dog πρόβλεψη τιμής τώρα!

Courage The Dog (CCDOG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Courage The Dog (CCDOG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CCDOG token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Courage The Dog (CCDOG)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Courage The Dog? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Courage The Dog στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Courage The Dog Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Courage The Dog, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Courage The Dog
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Courage The Dog

Πόσο αξίζει το Courage The Dog (CCDOG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CCDOG στο USD είναι 0.000434 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CCDOG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CCDOG σε USD είναι $ 0.000434. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Courage The Dog;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CCDOG είναι $ 434.00K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CCDOG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CCDOG είναι 1.00B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CCDOG;
Το CCDOG πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.007338398743725209 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CCDOG;
Το CCDOG είχε τιμή ATL ύψους 0.000171937390596114 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CCDOG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CCDOG είναι $ 14.77K USD.
Θα ανέβει το CCDOG υψηλότερα φέτος;
Το CCDOG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CCDOG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:48:06 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

