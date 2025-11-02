ΑνταλλαγήDEX+
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Overtake είναι 0.25383 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TAKE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TAKE εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Overtake(TAKE)

Live Τιμή 1 TAKE σε USD

$0.25383
$0.25383$0.25383
-5.89%1D
USD
Overtake (TAKE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:18 (UTC+8)

Overtake (TAKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.24316
$ 0.24316$ 0.24316
Κατώτ. 24H
$ 0.27066
$ 0.27066$ 0.27066
Υψηλ. 24H

$ 0.24316
$ 0.24316$ 0.24316

$ 0.27066
$ 0.27066$ 0.27066

--
----

--
----

+1.73%

-5.89%

-16.18%

-16.18%

Overtake (TAKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.25383. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TAKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.24316 και ενός υψηλού $ 0.27066, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TAKE είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TAKE έχει αλλάξει κατά +1.73% την τελευταία ώρα, -5.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Overtake (TAKE) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 114.39K
$ 114.39K$ 114.39K

$ 253.83M
$ 253.83M$ 253.83M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Overtake είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 114.39K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TAKE είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 253.83M

Overtake (TAKE) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Overtake για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0158863-5.89%
30 ημέρες$ +0.06668+35.62%
60 Ημέρες$ +0.11948+88.93%
90 Ημέρες$ +0.23083+1,003.60%
Overtake Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TAKE κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0158863 (-5.89%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Overtake Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.06668 (+35.62%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Overtake Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TAKE άλλαξε κατά $ +0.11948 (+88.93%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Overtake Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.23083 (+1,003.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Overtake (TAKE);

Ελέγξτε τώρα τη Overtake σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Overtake (TAKE)

OVERTAKE is a peer-to-peer marketplace on Sui that lets players trade game items, accounts, and currencies with ease. Designed for the multi-billion dollar Web2 game asset market, it uses a multi-signature smart contract escrow to ensure secure, low-fee transactions with instant settlement.

Overtake είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTAKE τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOvertake ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Overtake ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Overtake Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Overtake (TAKE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Overtake (TAKE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Overtake.

Ελέγξτε την Overtake πρόβλεψη τιμής τώρα!

Overtake (TAKE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Overtake (TAKE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TAKE token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Overtake (TAKE)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Overtake? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Overtake στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TAKE σε Τοπικά Νομίσματα

1 Overtake(TAKE) σε VND
6,679.53645
1 Overtake(TAKE) σε AUD
A$0.3858216
1 Overtake(TAKE) σε GBP
0.1929108
1 Overtake(TAKE) σε EUR
0.2182938
1 Overtake(TAKE) σε USD
$0.25383
1 Overtake(TAKE) σε MYR
RM1.0635477
1 Overtake(TAKE) σε TRY
10.66086
1 Overtake(TAKE) σε JPY
¥38.83599
1 Overtake(TAKE) σε ARS
ARS$364.1749776
1 Overtake(TAKE) σε RUB
20.4053937
1 Overtake(TAKE) σε INR
22.5324891
1 Overtake(TAKE) σε IDR
Rp4,230.4983078
1 Overtake(TAKE) σε PHP
14.8972827
1 Overtake(TAKE) σε EGP
￡E.11.93001
1 Overtake(TAKE) σε BRL
R$1.3630671
1 Overtake(TAKE) σε CAD
C$0.355362
1 Overtake(TAKE) σε BDT
30.9317238
1 Overtake(TAKE) σε NGN
366.8046564
1 Overtake(TAKE) σε COP
$976.2682545
1 Overtake(TAKE) σε ZAR
R.4.4090271
1 Overtake(TAKE) σε UAH
10.6075557
1 Overtake(TAKE) σε TZS
T.Sh.622.1322534
1 Overtake(TAKE) σε VES
Bs56.09643
1 Overtake(TAKE) σε CLP
$238.6002
1 Overtake(TAKE) σε PKR
Rs71.681592
1 Overtake(TAKE) σε KZT
134.0171634
1 Overtake(TAKE) σε THB
฿8.1784026
1 Overtake(TAKE) σε TWD
NT$7.8154257
1 Overtake(TAKE) σε AED
د.إ0.9315561
1 Overtake(TAKE) σε CHF
Fr0.203064
1 Overtake(TAKE) σε HKD
HK$1.9722591
1 Overtake(TAKE) σε AMD
֏96.8056854
1 Overtake(TAKE) σε MAD
.د.م2.3428509
1 Overtake(TAKE) σε MXN
$4.7110848
1 Overtake(TAKE) σε SAR
ريال0.9518625
1 Overtake(TAKE) σε ETB
Br38.9959029
1 Overtake(TAKE) σε KES
KSh32.7034572
1 Overtake(TAKE) σε JOD
د.أ0.17996547
1 Overtake(TAKE) σε PLN
0.9340944
1 Overtake(TAKE) σε RON
лв1.1193903
1 Overtake(TAKE) σε SEK
kr2.4088467
1 Overtake(TAKE) σε BGN
лв0.4289727
1 Overtake(TAKE) σε HUF
Ft84.8350626
1 Overtake(TAKE) σε CZK
5.3532747
1 Overtake(TAKE) σε KWD
د.ك0.07741815
1 Overtake(TAKE) σε ILS
0.8249475
1 Overtake(TAKE) σε BOB
Bs1.7488887
1 Overtake(TAKE) σε AZN
0.431511
1 Overtake(TAKE) σε TJS
SM2.3301594
1 Overtake(TAKE) σε GEL
0.6878793
1 Overtake(TAKE) σε AOA
Kz232.6580397
1 Overtake(TAKE) σε BHD
.د.ب0.09518625
1 Overtake(TAKE) σε BMD
$0.25383
1 Overtake(TAKE) σε DKK
kr1.6422801
1 Overtake(TAKE) σε HNL
L6.6554226
1 Overtake(TAKE) σε MUR
11.6101842
1 Overtake(TAKE) σε NAD
$4.3887207
1 Overtake(TAKE) σε NOK
kr2.5687596
1 Overtake(TAKE) σε NZD
$0.4416642
1 Overtake(TAKE) σε PAB
B/.0.25383
1 Overtake(TAKE) σε PGK
K1.066086
1 Overtake(TAKE) σε QAR
ر.ق0.9214029
1 Overtake(TAKE) σε RSD
дин.25.6520598
1 Overtake(TAKE) σε UZS
soʻm3,021.7852308
1 Overtake(TAKE) σε ALL
L21.1922667
1 Overtake(TAKE) σε ANG
ƒ0.4543557
1 Overtake(TAKE) σε AWG
ƒ0.4543557
1 Overtake(TAKE) σε BBD
$0.50766
1 Overtake(TAKE) σε BAM
KM0.4264344
1 Overtake(TAKE) σε BIF
Fr741.94509
1 Overtake(TAKE) σε BND
$0.3274407
1 Overtake(TAKE) σε BSD
$0.25383
1 Overtake(TAKE) σε JMD
$40.6254915
1 Overtake(TAKE) σε KHR
1,015.32
1 Overtake(TAKE) σε KMF
Fr108.13158
1 Overtake(TAKE) σε LAK
5,518.0433679
1 Overtake(TAKE) σε LKR
රු77.0577114
1 Overtake(TAKE) σε MDL
L4.3074951
1 Overtake(TAKE) σε MGA
Ar1,138.249869
1 Overtake(TAKE) σε MOP
P2.0255634
1 Overtake(TAKE) σε MVR
3.883599
1 Overtake(TAKE) σε MWK
MK439.151283
1 Overtake(TAKE) σε MZN
MT16.219737
1 Overtake(TAKE) σε NPR
रु35.9017152
1 Overtake(TAKE) σε PYG
1,787.47086
1 Overtake(TAKE) σε RWF
Fr367.79967
1 Overtake(TAKE) σε SBD
$2.0890209
1 Overtake(TAKE) σε SCR
3.7160712
1 Overtake(TAKE) σε SRD
$9.772455
1 Overtake(TAKE) σε SVC
$2.2133976
1 Overtake(TAKE) σε SZL
L4.3887207
1 Overtake(TAKE) σε TMT
m0.888405
1 Overtake(TAKE) σε TND
د.ت0.74727552
1 Overtake(TAKE) σε TTD
$1.7133525
1 Overtake(TAKE) σε UGX
Sh881.29776
1 Overtake(TAKE) σε XAF
Fr143.41395
1 Overtake(TAKE) σε XCD
$0.685341
1 Overtake(TAKE) σε XOF
Fr143.41395
1 Overtake(TAKE) σε XPF
Fr25.89066
1 Overtake(TAKE) σε BWP
P3.3987837
1 Overtake(TAKE) σε BZD
$0.50766
1 Overtake(TAKE) σε CVE
$24.1265415
1 Overtake(TAKE) σε DJF
Fr44.92791
1 Overtake(TAKE) σε DOP
$16.2603498
1 Overtake(TAKE) σε DZD
د.ج32.9902851
1 Overtake(TAKE) σε FJD
$0.5812707
1 Overtake(TAKE) σε GNF
Fr2,188.0146
1 Overtake(TAKE) σε GTQ
Q1.9392612
1 Overtake(TAKE) σε GYD
$52.9565529
1 Overtake(TAKE) σε ISK
kr31.47492

Overtake Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Overtake, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Overtake
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Overtake

Πόσο αξίζει το Overtake (TAKE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TAKE στο USD είναι 0.25383 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TAKE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TAKE σε USD είναι $ 0.25383. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Overtake;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TAKE είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TAKE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TAKE είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TAKE;
Το TAKE πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TAKE;
Το TAKE είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TAKE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TAKE είναι $ 114.39K USD.
Θα ανέβει το TAKE υψηλότερα φέτος;
Το TAKE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TAKE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:44:18 (UTC+8)

Overtake (TAKE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

