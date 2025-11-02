ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Collector Crypt είναι 0.07047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CARDS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CARDS εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Collector Crypt(CARDS)

Live Τιμή 1 CARDS σε USD

$0.07047
+10.57%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:47:43 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.05988
Κατώτ. 24H
$ 0.0849
Υψηλ. 24H

$ 0.05988
$ 0.0849
--
--
-7.63%

+10.57%

-42.62%

-42.62%

Collector Crypt (CARDS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.07047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CARDS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.05988 και ενός υψηλού $ 0.0849, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CARDS είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CARDS έχει αλλάξει κατά -7.63% την τελευταία ώρα, +10.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -42.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Collector Crypt (CARDS) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 95.80K
$ 0.00
--
--
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Collector Crypt είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 95.80K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CARDS είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Collector Crypt (CARDS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Collector Crypt για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0067366+10.57%
30 ημέρες$ -0.17573-71.38%
60 Ημέρες$ -0.05603-44.30%
90 Ημέρες$ +0.02047+40.94%
Collector Crypt Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CARDS κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0067366 (+10.57%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Collector Crypt Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.17573 (-71.38%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Collector Crypt Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CARDS άλλαξε κατά $ -0.05603 (-44.30%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Collector Crypt Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.02047 (+40.94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Collector Crypt (CARDS);

Ελέγξτε τώρα τη Collector Crypt σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Collector Cryptεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCARDS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCollector Crypt ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Collector Crypt ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Collector Crypt Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Collector Crypt (CARDS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Collector Crypt (CARDS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Collector Crypt.

Ελέγξτε την Collector Crypt πρόβλεψη τιμής τώρα!

Collector Crypt (CARDS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Collector Crypt (CARDS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CARDS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Collector Crypt (CARDS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Collector Crypt? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Collector Crypt στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CARDS σε Τοπικά Νομίσματα

1 Collector Crypt(CARDS) σε VND
1,854.41805
1 Collector Crypt(CARDS) σε AUD
A$0.1071144
1 Collector Crypt(CARDS) σε GBP
0.0535572
1 Collector Crypt(CARDS) σε EUR
0.0606042
1 Collector Crypt(CARDS) σε USD
$0.07047
1 Collector Crypt(CARDS) σε MYR
RM0.2952693
1 Collector Crypt(CARDS) σε TRY
2.95974
1 Collector Crypt(CARDS) σε JPY
¥10.78191
1 Collector Crypt(CARDS) σε ARS
ARS$101.1047184
1 Collector Crypt(CARDS) σε RUB
5.6650833
1 Collector Crypt(CARDS) σε INR
6.2556219
1 Collector Crypt(CARDS) σε IDR
Rp1,174.4995302
1 Collector Crypt(CARDS) σε PHP
4.1358843
1 Collector Crypt(CARDS) σε EGP
￡E.3.31209
1 Collector Crypt(CARDS) σε BRL
R$0.3784239
1 Collector Crypt(CARDS) σε CAD
C$0.098658
1 Collector Crypt(CARDS) σε BDT
8.5874742
1 Collector Crypt(CARDS) σε NGN
101.8347876
1 Collector Crypt(CARDS) σε COP
$271.0381905
1 Collector Crypt(CARDS) σε ZAR
R.1.2240639
1 Collector Crypt(CARDS) σε UAH
2.9449413
1 Collector Crypt(CARDS) σε TZS
T.Sh.172.7205606
1 Collector Crypt(CARDS) σε VES
Bs15.57387
1 Collector Crypt(CARDS) σε CLP
$66.2418
1 Collector Crypt(CARDS) σε PKR
Rs19.900728
1 Collector Crypt(CARDS) σε KZT
37.2067506
1 Collector Crypt(CARDS) σε THB
฿2.2705434
1 Collector Crypt(CARDS) σε TWD
NT$2.1697713
1 Collector Crypt(CARDS) σε AED
د.إ0.2586249
1 Collector Crypt(CARDS) σε CHF
Fr0.056376
1 Collector Crypt(CARDS) σε HKD
HK$0.5475519
1 Collector Crypt(CARDS) σε AMD
֏26.8758486
1 Collector Crypt(CARDS) σε MAD
.د.م0.6504381
1 Collector Crypt(CARDS) σε MXN
$1.3079232
1 Collector Crypt(CARDS) σε SAR
ريال0.2642625
1 Collector Crypt(CARDS) σε ETB
Br10.8263061
1 Collector Crypt(CARDS) σε KES
KSh9.0793548
1 Collector Crypt(CARDS) σε JOD
د.أ0.04996323
1 Collector Crypt(CARDS) σε PLN
0.2593296
1 Collector Crypt(CARDS) σε RON
лв0.3107727
1 Collector Crypt(CARDS) σε SEK
kr0.6687603
1 Collector Crypt(CARDS) σε BGN
лв0.1190943
1 Collector Crypt(CARDS) σε HUF
Ft23.5524834
1 Collector Crypt(CARDS) σε CZK
1.4862123
1 Collector Crypt(CARDS) σε KWD
د.ك0.02149335
1 Collector Crypt(CARDS) σε ILS
0.2290275
1 Collector Crypt(CARDS) σε BOB
Bs0.4855383
1 Collector Crypt(CARDS) σε AZN
0.119799
1 Collector Crypt(CARDS) σε TJS
SM0.6469146
1 Collector Crypt(CARDS) σε GEL
0.1909737
1 Collector Crypt(CARDS) σε AOA
Kz64.5920973
1 Collector Crypt(CARDS) σε BHD
.د.ب0.02642625
1 Collector Crypt(CARDS) σε BMD
$0.07047
1 Collector Crypt(CARDS) σε DKK
kr0.4559409
1 Collector Crypt(CARDS) σε HNL
L1.8477234
1 Collector Crypt(CARDS) σε MUR
3.2232978
1 Collector Crypt(CARDS) σε NAD
$1.2184263
1 Collector Crypt(CARDS) σε NOK
kr0.7131564
1 Collector Crypt(CARDS) σε NZD
$0.1226178
1 Collector Crypt(CARDS) σε PAB
B/.0.07047
1 Collector Crypt(CARDS) σε PGK
K0.295974
1 Collector Crypt(CARDS) σε QAR
ر.ق0.2558061
1 Collector Crypt(CARDS) σε RSD
дин.7.1216982
1 Collector Crypt(CARDS) σε UZS
soʻm838.9284372
1 Collector Crypt(CARDS) σε ALL
L5.8835403
1 Collector Crypt(CARDS) σε ANG
ƒ0.1261413
1 Collector Crypt(CARDS) σε AWG
ƒ0.1261413
1 Collector Crypt(CARDS) σε BBD
$0.14094
1 Collector Crypt(CARDS) σε BAM
KM0.1183896
1 Collector Crypt(CARDS) σε BIF
Fr205.98381
1 Collector Crypt(CARDS) σε BND
$0.0909063
1 Collector Crypt(CARDS) σε BSD
$0.07047
1 Collector Crypt(CARDS) σε JMD
$11.2787235
1 Collector Crypt(CARDS) σε KHR
281.88
1 Collector Crypt(CARDS) σε KMF
Fr30.02022
1 Collector Crypt(CARDS) σε LAK
1,531.9564911
1 Collector Crypt(CARDS) σε LKR
රු21.3932826
1 Collector Crypt(CARDS) σε MDL
L1.1958759
1 Collector Crypt(CARDS) σε MGA
Ar316.008621
1 Collector Crypt(CARDS) σε MOP
P0.5623506
1 Collector Crypt(CARDS) σε MVR
1.078191
1 Collector Crypt(CARDS) σε MWK
MK121.920147
1 Collector Crypt(CARDS) σε MZN
MT4.503033
1 Collector Crypt(CARDS) σε NPR
रु9.9672768
1 Collector Crypt(CARDS) σε PYG
496.24974
1 Collector Crypt(CARDS) σε RWF
Fr102.11103
1 Collector Crypt(CARDS) σε SBD
$0.5799681
1 Collector Crypt(CARDS) σε SCR
1.0316808
1 Collector Crypt(CARDS) σε SRD
$2.713095
1 Collector Crypt(CARDS) σε SVC
$0.6144984
1 Collector Crypt(CARDS) σε SZL
L1.2184263
1 Collector Crypt(CARDS) σε TMT
m0.246645
1 Collector Crypt(CARDS) σε TND
د.ت0.20746368
1 Collector Crypt(CARDS) σε TTD
$0.4756725
1 Collector Crypt(CARDS) σε UGX
Sh244.67184
1 Collector Crypt(CARDS) σε XAF
Fr39.81555
1 Collector Crypt(CARDS) σε XCD
$0.190269
1 Collector Crypt(CARDS) σε XOF
Fr39.81555
1 Collector Crypt(CARDS) σε XPF
Fr7.18794
1 Collector Crypt(CARDS) σε BWP
P0.9435933
1 Collector Crypt(CARDS) σε BZD
$0.14094
1 Collector Crypt(CARDS) σε CVE
$6.6981735
1 Collector Crypt(CARDS) σε DJF
Fr12.47319
1 Collector Crypt(CARDS) σε DOP
$4.5143082
1 Collector Crypt(CARDS) σε DZD
د.ج9.1589859
1 Collector Crypt(CARDS) σε FJD
$0.1613763
1 Collector Crypt(CARDS) σε GNF
Fr607.4514
1 Collector Crypt(CARDS) σε GTQ
Q0.5383908
1 Collector Crypt(CARDS) σε GYD
$14.7021561
1 Collector Crypt(CARDS) σε ISK
kr8.73828

Collector Crypt Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Collector Crypt, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Collector Crypt

Πόσο αξίζει το Collector Crypt (CARDS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CARDS στο USD είναι 0.07047 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CARDS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CARDS σε USD είναι $ 0.07047. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Collector Crypt;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CARDS είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CARDS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CARDS είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CARDS;
Το CARDS πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CARDS;
Το CARDS είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CARDS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CARDS είναι $ 95.80K USD.
Θα ανέβει το CARDS υψηλότερα φέτος;
Το CARDS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CARDS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:47:43 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

