ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Camp Network είναι 0.01224 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CAMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CAMP εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Camp Network είναι 0.01224 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CAMP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CAMP εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CAMP

Πληροφορίες Τιμής CAMP

Τι είναι το CAMP

Whitepaper CAMP

Επίσημος Ιστότοπος CAMP

Tokenomics CAMP

Προβλέψεις Τιμών CAMP

Ιστορικό CAMP

Οδηγός Αγοράς CAMP

Μετατροπέας νομίσματος CAMP-σε-Fiat

Spot CAMP

CAMP Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Camp Network Λογότ.

Τιμή Camp Network(CAMP)

Live Τιμή 1 CAMP σε USD

$0.01224
$0.01224$0.01224
-0.32%1D
USD
Camp Network (CAMP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:47:34 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01176
$ 0.01176$ 0.01176
Κατώτ. 24H
$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292
Υψηλ. 24H

$ 0.01176
$ 0.01176$ 0.01176

$ 0.01292
$ 0.01292$ 0.01292

--
----

--
----

-0.17%

-0.32%

-19.11%

-19.11%

Camp Network (CAMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01224. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CAMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01176 και ενός υψηλού $ 0.01292, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CAMP είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CAMP έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Camp Network (CAMP) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 215.54K
$ 215.54K$ 215.54K

$ 122.40M
$ 122.40M$ 122.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Camp Network είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 215.54K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CAMP είναι --, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 122.40M

Camp Network (CAMP) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Camp Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000393-0.32%
30 ημέρες$ -0.01966-61.64%
60 Ημέρες$ -0.06773-84.70%
90 Ημέρες$ +0.00224+22.40%
Camp Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CAMP κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000393 (-0.32%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Camp Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.01966 (-61.64%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Camp Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CAMP άλλαξε κατά $ -0.06773 (-84.70%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Camp Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00224 (+22.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Camp Network (CAMP);

Ελέγξτε τώρα τη Camp Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Camp Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCAMP τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCamp Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Camp Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Camp Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Camp Network (CAMP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Camp Network (CAMP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Camp Network.

Ελέγξτε την Camp Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Camp Network (CAMP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Camp Network (CAMP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CAMP token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Camp Network (CAMP)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Camp Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Camp Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CAMP σε Τοπικά Νομίσματα

1 Camp Network(CAMP) σε VND
322.0956
1 Camp Network(CAMP) σε AUD
A$0.0186048
1 Camp Network(CAMP) σε GBP
0.0093024
1 Camp Network(CAMP) σε EUR
0.0105264
1 Camp Network(CAMP) σε USD
$0.01224
1 Camp Network(CAMP) σε MYR
RM0.0512856
1 Camp Network(CAMP) σε TRY
0.51408
1 Camp Network(CAMP) σε JPY
¥1.87272
1 Camp Network(CAMP) σε ARS
ARS$17.5609728
1 Camp Network(CAMP) σε RUB
0.9839736
1 Camp Network(CAMP) σε INR
1.0865448
1 Camp Network(CAMP) σε IDR
Rp203.9999184
1 Camp Network(CAMP) σε PHP
0.7183656
1 Camp Network(CAMP) σε EGP
￡E.0.57528
1 Camp Network(CAMP) σε BRL
R$0.0657288
1 Camp Network(CAMP) σε CAD
C$0.017136
1 Camp Network(CAMP) σε BDT
1.4915664
1 Camp Network(CAMP) σε NGN
17.6877792
1 Camp Network(CAMP) σε COP
$47.076876
1 Camp Network(CAMP) σε ZAR
R.0.2126088
1 Camp Network(CAMP) σε UAH
0.5115096
1 Camp Network(CAMP) σε TZS
T.Sh.29.9999952
1 Camp Network(CAMP) σε VES
Bs2.70504
1 Camp Network(CAMP) σε CLP
$11.5056
1 Camp Network(CAMP) σε PKR
Rs3.456576
1 Camp Network(CAMP) σε KZT
6.4624752
1 Camp Network(CAMP) σε THB
฿0.3943728
1 Camp Network(CAMP) σε TWD
NT$0.3768696
1 Camp Network(CAMP) σε AED
د.إ0.0449208
1 Camp Network(CAMP) σε CHF
Fr0.009792
1 Camp Network(CAMP) σε HKD
HK$0.0951048
1 Camp Network(CAMP) σε AMD
֏4.6680912
1 Camp Network(CAMP) σε MAD
.د.م0.1129752
1 Camp Network(CAMP) σε MXN
$0.2271744
1 Camp Network(CAMP) σε SAR
ريال0.0459
1 Camp Network(CAMP) σε ETB
Br1.8804312
1 Camp Network(CAMP) σε KES
KSh1.5770016
1 Camp Network(CAMP) σε JOD
د.أ0.00867816
1 Camp Network(CAMP) σε PLN
0.0450432
1 Camp Network(CAMP) σε RON
лв0.0539784
1 Camp Network(CAMP) σε SEK
kr0.1161576
1 Camp Network(CAMP) σε BGN
лв0.0206856
1 Camp Network(CAMP) σε HUF
Ft4.0908528
1 Camp Network(CAMP) σε CZK
0.2581416
1 Camp Network(CAMP) σε KWD
د.ك0.0037332
1 Camp Network(CAMP) σε ILS
0.03978
1 Camp Network(CAMP) σε BOB
Bs0.0843336
1 Camp Network(CAMP) σε AZN
0.020808
1 Camp Network(CAMP) σε TJS
SM0.1123632
1 Camp Network(CAMP) σε GEL
0.0331704
1 Camp Network(CAMP) σε AOA
Kz11.2190616
1 Camp Network(CAMP) σε BHD
.د.ب0.00459
1 Camp Network(CAMP) σε BMD
$0.01224
1 Camp Network(CAMP) σε DKK
kr0.0791928
1 Camp Network(CAMP) σε HNL
L0.3209328
1 Camp Network(CAMP) σε MUR
0.5598576
1 Camp Network(CAMP) σε NAD
$0.2116296
1 Camp Network(CAMP) σε NOK
kr0.1238688
1 Camp Network(CAMP) σε NZD
$0.0212976
1 Camp Network(CAMP) σε PAB
B/.0.01224
1 Camp Network(CAMP) σε PGK
K0.051408
1 Camp Network(CAMP) σε QAR
ر.ق0.0444312
1 Camp Network(CAMP) σε RSD
дин.1.2369744
1 Camp Network(CAMP) σε UZS
soʻm145.7142624
1 Camp Network(CAMP) σε ALL
L1.0219176
1 Camp Network(CAMP) σε ANG
ƒ0.0219096
1 Camp Network(CAMP) σε AWG
ƒ0.0219096
1 Camp Network(CAMP) σε BBD
$0.02448
1 Camp Network(CAMP) σε BAM
KM0.0205632
1 Camp Network(CAMP) σε BIF
Fr35.77752
1 Camp Network(CAMP) σε BND
$0.0157896
1 Camp Network(CAMP) σε BSD
$0.01224
1 Camp Network(CAMP) σε JMD
$1.959012
1 Camp Network(CAMP) σε KHR
48.96
1 Camp Network(CAMP) σε KMF
Fr5.21424
1 Camp Network(CAMP) σε LAK
266.0869512
1 Camp Network(CAMP) σε LKR
රු3.7158192
1 Camp Network(CAMP) σε MDL
L0.2077128
1 Camp Network(CAMP) σε MGA
Ar54.887832
1 Camp Network(CAMP) σε MOP
P0.0976752
1 Camp Network(CAMP) σε MVR
0.187272
1 Camp Network(CAMP) σε MWK
MK21.176424
1 Camp Network(CAMP) σε MZN
MT0.782136
1 Camp Network(CAMP) σε NPR
रु1.7312256
1 Camp Network(CAMP) σε PYG
86.19408
1 Camp Network(CAMP) σε RWF
Fr17.73576
1 Camp Network(CAMP) σε SBD
$0.1007352
1 Camp Network(CAMP) σε SCR
0.1791936
1 Camp Network(CAMP) σε SRD
$0.47124
1 Camp Network(CAMP) σε SVC
$0.1067328
1 Camp Network(CAMP) σε SZL
L0.2116296
1 Camp Network(CAMP) σε TMT
m0.04284
1 Camp Network(CAMP) σε TND
د.ت0.03603456
1 Camp Network(CAMP) σε TTD
$0.08262
1 Camp Network(CAMP) σε UGX
Sh42.49728
1 Camp Network(CAMP) σε XAF
Fr6.9156
1 Camp Network(CAMP) σε XCD
$0.033048
1 Camp Network(CAMP) σε XOF
Fr6.9156
1 Camp Network(CAMP) σε XPF
Fr1.24848
1 Camp Network(CAMP) σε BWP
P0.1638936
1 Camp Network(CAMP) σε BZD
$0.02448
1 Camp Network(CAMP) σε CVE
$1.163412
1 Camp Network(CAMP) σε DJF
Fr2.16648
1 Camp Network(CAMP) σε DOP
$0.7840944
1 Camp Network(CAMP) σε DZD
د.ج1.5908328
1 Camp Network(CAMP) σε FJD
$0.0280296
1 Camp Network(CAMP) σε GNF
Fr105.5088
1 Camp Network(CAMP) σε GTQ
Q0.0935136
1 Camp Network(CAMP) σε GYD
$2.5536312
1 Camp Network(CAMP) σε ISK
kr1.51776

Camp Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Camp Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Camp Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Camp Network

Πόσο αξίζει το Camp Network (CAMP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CAMP στο USD είναι 0.01224 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CAMP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CAMP σε USD είναι $ 0.01224. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Camp Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CAMP είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CAMP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CAMP είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CAMP;
Το CAMP πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CAMP;
Το CAMP είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CAMP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CAMP είναι $ 215.54K USD.
Θα ανέβει το CAMP υψηλότερα φέτος;
Το CAMP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CAMP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:47:34 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής CAMP-σε-USD

Ποσό

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01224 USD

Συναλλαγή CAMP

CAMP/USDC
$0.01225
$0.01225$0.01225
-0.32%
CAMP/USDT
$0.01224
$0.01224$0.01224
-0.40%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,450.00
$110,450.00$110,450.00

+0.14%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,862.23
$3,862.23$3,862.23

-0.85%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03008
$0.03008$0.03008

+0.09%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.73
$184.73$184.73

-0.90%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,450.00
$110,450.00$110,450.00

+0.14%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,862.23
$3,862.23$3,862.23

-0.85%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.71
$94.71$94.71

+33.56%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.73
$184.73$184.73

-0.90%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5150
$2.5150$2.5150

+0.56%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8520
$0.8520$0.8520

+1,604.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05523
$0.05523$0.05523

+176.15%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07500
$0.07500$0.07500

-11.08%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8520
$0.8520$0.8520

+1,604.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0042883
$0.0042883$0.0042883

+110.24%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07244
$0.07244$0.07244

+66.29%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.330107
$2.330107$2.330107

+62.34%