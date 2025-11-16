Εξερευνήστε τα tokenomics Camp Network (CAMP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CAMP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Camp Network (CAMP) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CAMP, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!