Εξερευνήστε τα tokenomics BTH (BTHOLD2) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BTHOLD2, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics BTH (BTHOLD2) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BTHOLD2, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!