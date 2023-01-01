Bonk (BONK) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bonk (BONK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
USD

Πληροφορίες Bonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://www.bonkcoin.com/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://assets-global.website-files.com/63d9862f53dc8e65d16eb0e0/63de6fb910d0b94a933c4a2f_BONK-PAPER-040223.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/DezXAZ8z7PnrnRJjz3wXBoRgixCa6xjnB7YaB1pPB263

Bonk (BONK) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bonk (BONK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 1.92B
$ 1.92B$ 1.92B
Συνολική προμήθεια:
$ 88.00T
$ 88.00T$ 88.00T
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 80.61T
$ 80.61T$ 80.61T
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 2.12B
$ 2.12B$ 2.12B
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 0.00005993
$ 0.00005993$ 0.00005993
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0.000000091971686428
$ 0.000000091971686428$ 0.000000091971686428
Τρέχουσα τιμή:
$ 0.00002387
$ 0.00002387$ 0.00002387

Σε βάθος δομή Token Bonk (BONK)

Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token BONK. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.

Bonk (BONK) is a Solana-based meme token with deep integrations across DeFi, gaming, and payments within the Solana ecosystem. Its token economics are designed to foster community engagement, incentivize liquidity, and support long-term ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Token Standard & Supply: BONK is primarily an SPL token on Solana, with a maximum supply of approximately 93.56 trillion tokens. It is also bridged to Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, and Arbitrum, but core functionalities are on Solana.
  • Initial Distribution: There was no public or private sale; the majority of tokens were distributed via airdrop and ecosystem allocations.

Allocation Mechanism

The initial allocation of BONK tokens is as follows:

Allocation Recipient% of SupplyAmount (BONK)
Solana NFT Projects21.0%21,000,000,000,000
Early Contributors21.0%21,000,000,000,000
BONKDAO15.8%15,800,000,000,000
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%15,800,000,000,000
Solana Artists & Collectors10.5%10,500,000,000,000
Initial Liquidity5.3%5,300,000,000,000
Solana Developers5.3%5,300,000,000,000
Marketing5.3%5,300,000,000,000
  • No Team Sale: No tokens were sold to the public or private investors, and no portion was used for fundraising.

Usage and Incentive Mechanisms

Primary Uses:

  • Payments: Used across a growing list of dApps and platforms for payments and rewards.
  • DeFi: BONK can be paired with other tokens in liquidity pools (e.g., BonkSwap), earning LPs a share of transaction fees (APY ranged from 23.43% to 43.36% as of Jan. 31, 2024).
  • Staking: Liquidity providers in incentivized pools (BONK/SOL, BONK/USDC) receive esBONK rewards, which can be staked to unlock BONK over time.
  • Gaming & NFTs: Used in games, NFT minting, and as rewards in various gamified applications.
  • Referral Programs: BONKBot offers referral rewards paid in BONK, funded by a portion of trading fees.

Incentive Mechanisms:

  • esBONK Staking: ~55.56 million esBONK distributed daily to LPs. esBONK can be staked to unlock BONK at a 1:1 ratio over 365 days.
  • Referral Rewards: Users referring new traders to BonkBot receive a share of trading fees in BONK (30% first month, 20% second, 10% ongoing).

Locking and Unlocking Mechanisms

Locking

  • esBONK Staking: esBONK tokens earned by LPs are locked and can be staked to unlock BONK linearly over 365 days.
  • Early Contributors: Their allocation is subject to a 3-year linear vesting schedule.

Unlocking

Allocation RecipientUnlock TypeGranularityStart DateEnd DateLocking Period (days)
Early ContributorsLinearDaily2023-01-012025-12-311,096
  • Early Contributors: Receive daily unlocks of their allocation over three years, from Jan 1, 2023, to Dec 31, 2025.
  • esBONK Staking: Users unlock BONK linearly over 365 days by staking esBONK.

Summary Table: Allocation, Locking, and Unlocking

Allocation Recipient% of SupplyLocking MechanismUnlocking Period
Solana NFT Projects21.0%Not specifiedNot specified
Early Contributors21.0%3-year linear vesting2023-01-01 to 2025-12-31
BONKDAO15.8%Not specifiedNot specified
Solana Market Participants & DeFi Users15.8%Not specifiedNot specified
Solana Artists & Collectors10.5%Not specifiedNot specified
Initial Liquidity5.3%Not specifiedNot specified
Solana Developers5.3%Not specifiedNot specified
Marketing5.3%Not specifiedNot specified

Additional Notes

  • No Mint/Freeze Authority: The BONK token contract on Solana does not have mint or freeze authority, ensuring decentralization and security.
  • No Delegated Staking: Staking is for liquidity incentives, not network security; there is no delegated staking or node operation.
  • Ecosystem Integrations: BONK is integrated with 100+ dApps, including DeFi, gaming, NFT, and social platforms.

In summary: BONK’s token economics are community-focused, with airdrop-based distribution, strong DeFi incentives, and a transparent, time-locked vesting for contributors. Its utility spans payments, DeFi, gaming, and social rewards, with mechanisms to encourage long-term participation and ecosystem growth.

Tokenomics Bonk (BONK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Bonk (BONK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός BONK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα BONK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BONK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BONK token!

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.