Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Lorenzo Protocol (BANK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Lorenzo Protocol (BANK) Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.lorenzo-protocol.xyz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Αγοράστε BANK τώρα!

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Lorenzo Protocol (BANK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M Συνολική προμήθεια: $ 508.08M $ 508.08M $ 508.08M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 174.57M $ 174.57M $ 174.57M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 134.46M $ 134.46M $ 134.46M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Τρέχουσα τιμή: $ 0.06403 $ 0.06403 $ 0.06403 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Lorenzo Protocol (BANK)

Tokenomics Lorenzo Protocol (BANK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Lorenzo Protocol (BANK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BANK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BANK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BANK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BANK token!

Πώς να Αγοράσετε BANK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Lorenzo Protocol (BANK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BANK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BANK στη MEXC τώρα!

Lorenzo Protocol (BANK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BANK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BANK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BANK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BANK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BANK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BANK Token τώρα!

