Η σημερινή ζωντανή τιμή Arm Holdings PLC είναι 170.12 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ARMON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ARMON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ARMON

Πληροφορίες Τιμής ARMON

Τι είναι το ARMON

Επίσημος Ιστότοπος ARMON

Tokenomics ARMON

Προβλέψεις Τιμών ARMON

Ιστορικό ARMON

Οδηγός Αγοράς ARMON

Arm Holdings PLC Λογότ.

Τιμή Arm Holdings PLC(ARMON)

Live Τιμή 1 ARMON σε USD

$170.23
+0.27%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:38:48 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 169.4
Κατώτ. 24H
$ 172.07
Υψηλ. 24H

$ 169.4
$ 172.07
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
+0.33%

+0.27%

+0.12%

+0.12%

Arm Holdings PLC (ARMON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 170.12. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARMON μεταξύ ενός χαμηλού $ 169.4 και ενός υψηλού $ 172.07, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARMON είναι $ 191.8179294374928, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 130.83952449123566.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARMON έχει αλλάξει κατά +0.33% την τελευταία ώρα, +0.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.12% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Arm Holdings PLC (ARMON) Πληροφορίες αγοράς

No.2206

$ 942.36K
$ 54.83K
$ 942.36K
5.54K
5,539.35512285
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Arm Holdings PLC είναι $ 942.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.83K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARMON είναι 5.54K, με συνολική προσφορά 5539.35512285. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 942.36K

Arm Holdings PLC (ARMON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Arm Holdings PLC για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.4584+0.27%
30 ημέρες$ +17.36+11.36%
60 Ημέρες$ +70.12+70.12%
90 Ημέρες$ +70.12+70.12%
Arm Holdings PLC Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ARMON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.4584 (+0.27%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Arm Holdings PLC Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +17.36 (+11.36%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Arm Holdings PLC Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ARMON άλλαξε κατά $ +70.12 (+70.12%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Arm Holdings PLC Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +70.12 (+70.12%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Arm Holdings PLC (ARMON);

Ελέγξτε τώρα τη Arm Holdings PLC σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Arm Holdings PLCεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεARMON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοArm Holdings PLC ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Arm Holdings PLC ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Arm Holdings PLC Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Arm Holdings PLC (ARMON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Arm Holdings PLC (ARMON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Arm Holdings PLC.

Ελέγξτε την Arm Holdings PLC πρόβλεψη τιμής τώρα!

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Arm Holdings PLC (ARMON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ARMON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Arm Holdings PLC (ARMON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Arm Holdings PLC? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Arm Holdings PLC στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ARMON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε VND
4,476,707.8
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε AUD
A$258.5824
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε GBP
129.2912
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε EUR
146.3032
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε USD
$170.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MYR
RM712.8028
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TRY
7,145.04
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε JPY
¥26,028.36
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ARS
ARS$244,074.5664
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε RUB
13,675.9468
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε INR
15,101.5524
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε IDR
Rp2,835,332.1992
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε PHP
9,984.3428
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε EGP
￡E.7,995.64
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BRL
R$913.5444
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε CAD
C$238.168
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BDT
20,730.8232
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε NGN
245,837.0096
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε COP
$654,307.038
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ZAR
R.2,954.9844
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε UAH
7,109.3148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TZS
T.Sh.416,960.7176
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε VES
Bs37,596.52
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε CLP
$159,912.8
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε PKR
Rs48,041.888
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε KZT
89,819.9576
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε THB
฿5,481.2664
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TWD
NT$5,237.9948
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε AED
د.إ624.3404
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε CHF
Fr136.096
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε HKD
HK$1,321.8324
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε AMD
֏64,880.3656
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MAD
.د.م1,570.2076
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MXN
$3,157.4272
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SAR
ريال637.95
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ETB
Br26,135.5356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε KES
KSh21,918.2608
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε JOD
د.أ120.61508
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε PLN
626.0416
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε RON
лв750.2292
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SEK
kr1,614.4388
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BGN
лв287.5028
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε HUF
Ft56,857.5064
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε CZK
3,587.8308
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε KWD
د.ك51.8866
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ILS
552.89
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BOB
Bs1,172.1268
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε AZN
289.204
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TJS
SM1,561.7016
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε GEL
461.0252
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε AOA
Kz155,930.2908
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BHD
.د.ب63.795
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BMD
$170.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε DKK
kr1,100.6764
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε HNL
L4,460.5464
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MUR
7,781.2888
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε NAD
$2,941.3748
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε NOK
kr1,721.6144
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε NZD
$296.0088
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε PAB
B/.170.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε PGK
K714.504
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε QAR
ر.ق617.5356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε RSD
дин.17,192.3272
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε UZS
soʻm2,025,237.7712
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ALL
L14,203.3188
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ANG
ƒ304.5148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε AWG
ƒ304.5148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BBD
$340.24
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BAM
KM285.8016
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BIF
Fr497,260.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BND
$219.4548
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BSD
$170.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε JMD
$27,227.706
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε KHR
680,480
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε KMF
Fr72,471.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε LAK
3,698,260.7956
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε LKR
රු51,645.0296
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MDL
L2,886.9364
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MGA
Ar762,869.116
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MOP
P1,357.5576
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MVR
2,602.836
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MWK
MK294,324.612
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε MZN
MT10,870.668
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε NPR
रु24,061.7728
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε PYG
1,197,985.04
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε RWF
Fr246,503.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SBD
$1,400.0876
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SCR
2,490.5568
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SRD
$6,549.62
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SVC
$1,483.4464
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε SZL
L2,941.3748
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TMT
m595.42
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TND
د.ت500.83328
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε TTD
$1,148.31
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε UGX
Sh590,656.64
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε XAF
Fr96,117.8
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε XCD
$459.324
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε XOF
Fr96,117.8
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε XPF
Fr17,352.24
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BWP
P2,277.9068
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε BZD
$340.24
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε CVE
$16,169.906
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε DJF
Fr30,111.24
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε DOP
$10,897.8872
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε DZD
د.ج22,110.4964
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε FJD
$389.5748
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε GNF
Fr1,466,434.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε GTQ
Q1,299.7168
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε GYD
$35,492.1356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) σε ISK
kr21,094.88

Arm Holdings PLC Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Arm Holdings PLC, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Arm Holdings PLC
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Arm Holdings PLC

Πόσο αξίζει το Arm Holdings PLC (ARMON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ARMON στο USD είναι 170.12 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ARMON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ARMON σε USD είναι $ 170.12. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Arm Holdings PLC;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ARMON είναι $ 942.36K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARMON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARMON είναι 5.54K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ARMON;
Το ARMON πέτυχε τιμή ATH ύψους 191.8179294374928 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ARMON;
Το ARMON είχε τιμή ATL ύψους 130.83952449123566 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ARMON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ARMON είναι $ 54.83K USD.
Θα ανέβει το ARMON υψηλότερα φέτος;
Το ARMON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ARMON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:38:48 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής ARMON-σε-USD

Ποσό

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 170.12 USD

