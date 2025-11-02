ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή AriaAI είναι 0.16673 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ARIA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ARIA εύκολα στη MEXC τώρα.

AriaAI Λογότ.

Τιμή AriaAI(ARIA)

Live Τιμή 1 ARIA σε USD

$0.16669
-0.10%1D
USD
AriaAI (ARIA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:38:32 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.16546
Κατώτ. 24H
$ 0.17409
Υψηλ. 24H

$ 0.16546
$ 0.17409
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
-0.21%

-0.10%

-2.02%

-2.02%

AriaAI (ARIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.16673. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ARIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.16546 και ενός υψηλού $ 0.17409, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ARIA είναι $ 0.2461952287601809, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03247204859891276.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ARIA έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, -0.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AriaAI (ARIA) Πληροφορίες αγοράς

No.586

$ 39.05M
$ 1.10M
$ 166.73M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AriaAI είναι $ 39.05M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.10M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ARIA είναι 234.22M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 166.73M

AriaAI (ARIA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AriaAI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0001669-0.10%
30 ημέρες$ -0.02029-10.85%
60 Ημέρες$ +0.05419+48.15%
90 Ημέρες$ +0.14673+733.65%
AriaAI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ARIA κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0001669 (-0.10%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AriaAI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02029 (-10.85%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AriaAI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ARIA άλλαξε κατά $ +0.05419 (+48.15%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AriaAI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.14673 (+733.65%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AriaAI (ARIA);

Ελέγξτε τώρα τη AriaAI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AriaAIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεARIA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAriaAI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AriaAI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AriaAI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AriaAI (ARIA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AriaAI (ARIA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AriaAI.

Ελέγξτε την AriaAI πρόβλεψη τιμής τώρα!

AriaAI (ARIA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AriaAI (ARIA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ARIA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AriaAI (ARIA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AriaAI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AriaAI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ARIA σε Τοπικά Νομίσματα

1 AriaAI(ARIA) σε VND
4,387.49995
1 AriaAI(ARIA) σε AUD
A$0.2534296
1 AriaAI(ARIA) σε GBP
0.1267148
1 AriaAI(ARIA) σε EUR
0.1433878
1 AriaAI(ARIA) σε USD
$0.16673
1 AriaAI(ARIA) σε MYR
RM0.6985987
1 AriaAI(ARIA) σε TRY
7.00266
1 AriaAI(ARIA) σε JPY
¥25.50969
1 AriaAI(ARIA) σε ARS
ARS$239.2108656
1 AriaAI(ARIA) σε RUB
13.4034247
1 AriaAI(ARIA) σε INR
14.8006221
1 AriaAI(ARIA) σε IDR
Rp2,778.8322218
1 AriaAI(ARIA) σε PHP
9.7853837
1 AriaAI(ARIA) σε EGP
￡E.7.83631
1 AriaAI(ARIA) σε BRL
R$0.8953401
1 AriaAI(ARIA) σε CAD
C$0.233422
1 AriaAI(ARIA) σε BDT
20.3177178
1 AriaAI(ARIA) σε NGN
240.9381884
1 AriaAI(ARIA) σε COP
$641.2685895
1 AriaAI(ARIA) σε ZAR
R.2.8961001
1 AriaAI(ARIA) σε UAH
6.9676467
1 AriaAI(ARIA) σε TZS
T.Sh.408.6518954
1 AriaAI(ARIA) σε VES
Bs36.84733
1 AriaAI(ARIA) σε CLP
$156.7262
1 AriaAI(ARIA) σε PKR
Rs47.084552
1 AriaAI(ARIA) σε KZT
88.0301054
1 AriaAI(ARIA) σε THB
฿5.3720406
1 AriaAI(ARIA) σε TWD
NT$5.1336167
1 AriaAI(ARIA) σε AED
د.إ0.6118991
1 AriaAI(ARIA) σε CHF
Fr0.133384
1 AriaAI(ARIA) σε HKD
HK$1.2954921
1 AriaAI(ARIA) σε AMD
֏63.5874874
1 AriaAI(ARIA) σε MAD
.د.م1.5389179
1 AriaAI(ARIA) σε MXN
$3.0945088
1 AriaAI(ARIA) σε SAR
ريال0.6252375
1 AriaAI(ARIA) σε ETB
Br25.6147299
1 AriaAI(ARIA) σε KES
KSh21.4814932
1 AriaAI(ARIA) σε JOD
د.أ0.11821157
1 AriaAI(ARIA) σε PLN
0.6135664
1 AriaAI(ARIA) σε RON
лв0.7352793
1 AriaAI(ARIA) σε SEK
kr1.5822677
1 AriaAI(ARIA) σε BGN
лв0.2817737
1 AriaAI(ARIA) σε HUF
Ft55.7245006
1 AriaAI(ARIA) σε CZK
3.5163357
1 AriaAI(ARIA) σε KWD
د.ك0.05085265
1 AriaAI(ARIA) σε ILS
0.5418725
1 AriaAI(ARIA) σε BOB
Bs1.1487697
1 AriaAI(ARIA) σε AZN
0.283441
1 AriaAI(ARIA) σε TJS
SM1.5305814
1 AriaAI(ARIA) σε GEL
0.4518383
1 AriaAI(ARIA) σε AOA
Kz152.8230507
1 AriaAI(ARIA) σε BHD
.د.ب0.06252375
1 AriaAI(ARIA) σε BMD
$0.16673
1 AriaAI(ARIA) σε DKK
kr1.0787431
1 AriaAI(ARIA) σε HNL
L4.3716606
1 AriaAI(ARIA) σε MUR
7.6262302
1 AriaAI(ARIA) σε NAD
$2.8827617
1 AriaAI(ARIA) σε NOK
kr1.6873076
1 AriaAI(ARIA) σε NZD
$0.2901102
1 AriaAI(ARIA) σε PAB
B/.0.16673
1 AriaAI(ARIA) σε PGK
K0.700266
1 AriaAI(ARIA) σε QAR
ر.ق0.6052299
1 AriaAI(ARIA) σε RSD
дин.16.8497338
1 AriaAI(ARIA) σε UZS
soʻm1,984.8806348
1 AriaAI(ARIA) σε ALL
L13.9202877
1 AriaAI(ARIA) σε ANG
ƒ0.2984467
1 AriaAI(ARIA) σε AWG
ƒ0.2984467
1 AriaAI(ARIA) σε BBD
$0.33346
1 AriaAI(ARIA) σε BAM
KM0.2801064
1 AriaAI(ARIA) σε BIF
Fr487.35179
1 AriaAI(ARIA) σε BND
$0.2150817
1 AriaAI(ARIA) σε BSD
$0.16673
1 AriaAI(ARIA) σε JMD
$26.6851365
1 AriaAI(ARIA) σε KHR
666.92
1 AriaAI(ARIA) σε KMF
Fr71.02698
1 AriaAI(ARIA) σε LAK
3,624.5651449
1 AriaAI(ARIA) σε LKR
රු50.6158934
1 AriaAI(ARIA) σε MDL
L2.8294081
1 AriaAI(ARIA) σε MGA
Ar747.667339
1 AriaAI(ARIA) σε MOP
P1.3305054
1 AriaAI(ARIA) σε MVR
2.550969
1 AriaAI(ARIA) σε MWK
MK288.459573
1 AriaAI(ARIA) σε MZN
MT10.654047
1 AriaAI(ARIA) σε NPR
रु23.5822912
1 AriaAI(ARIA) σε PYG
1,174.11266
1 AriaAI(ARIA) σε RWF
Fr241.59177
1 AriaAI(ARIA) σε SBD
$1.3721879
1 AriaAI(ARIA) σε SCR
2.4409272
1 AriaAI(ARIA) σε SRD
$6.419105
1 AriaAI(ARIA) σε SVC
$1.4538856
1 AriaAI(ARIA) σε SZL
L2.8827617
1 AriaAI(ARIA) σε TMT
m0.583555
1 AriaAI(ARIA) σε TND
د.ت0.49085312
1 AriaAI(ARIA) σε TTD
$1.1254275
1 AriaAI(ARIA) σε UGX
Sh578.88656
1 AriaAI(ARIA) σε XAF
Fr94.20245
1 AriaAI(ARIA) σε XCD
$0.450171
1 AriaAI(ARIA) σε XOF
Fr94.20245
1 AriaAI(ARIA) σε XPF
Fr17.00646
1 AriaAI(ARIA) σε BWP
P2.2325147
1 AriaAI(ARIA) σε BZD
$0.33346
1 AriaAI(ARIA) σε CVE
$15.8476865
1 AriaAI(ARIA) σε DJF
Fr29.51121
1 AriaAI(ARIA) σε DOP
$10.6807238
1 AriaAI(ARIA) σε DZD
د.ج21.6698981
1 AriaAI(ARIA) σε FJD
$0.3818117
1 AriaAI(ARIA) σε GNF
Fr1,437.2126
1 AriaAI(ARIA) σε GTQ
Q1.2738172
1 AriaAI(ARIA) σε GYD
$34.7848799
1 AriaAI(ARIA) σε ISK
kr20.67452

AriaAI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AriaAI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος AriaAI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AriaAI

Πόσο αξίζει το AriaAI (ARIA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ARIA στο USD είναι 0.16673 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ARIA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ARIA σε USD είναι $ 0.16673. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AriaAI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ARIA είναι $ 39.05M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARIA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ARIA είναι 234.22M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ARIA;
Το ARIA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.2461952287601809 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ARIA;
Το ARIA είχε τιμή ATL ύψους 0.03247204859891276 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ARIA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ARIA είναι $ 1.10M USD.
Θα ανέβει το ARIA υψηλότερα φέτος;
Το ARIA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ARIA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:38:32 (UTC+8)

AriaAI (ARIA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$0.16669
