Πληροφορίες Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Αγοράστε ARG τώρα!

Argentine Football (ARG) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Argentine Football (ARG), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Συνολική προμήθεια: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.09M $ 20.09M $ 20.09M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Τρέχουσα τιμή: $ 1.0047 $ 1.0047 $ 1.0047 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Argentine Football (ARG)

Tokenomics Argentine Football (ARG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Argentine Football (ARG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ARG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ARG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ARG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ARG token!

Πώς να Αγοράσετε ARG Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Argentine Football (ARG) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Argentine Football (ARG) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ARG βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ARG τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ARG Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ARG; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ARG συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ARG Token τώρα!

