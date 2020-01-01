APE and PEPE (APEPE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το APE and PEPE (APEPE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες APE and PEPE (APEPE) A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Επίσημη ιστοσελίδα: https://apepe.lol/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Αγοράστε APEPE τώρα!

APE and PEPE (APEPE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για APE and PEPE (APEPE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 108.92M $ 108.92M $ 108.92M Συνολική προμήθεια: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 40.07T $ 40.07T $ 40.07T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 570.78M $ 570.78M $ 570.78M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000002718 $ 0.000002718 $ 0.000002718 Μάθετε περισσότερα για την τιμή APE and PEPE (APEPE)

Tokenomics APE and PEPE (APEPE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του APE and PEPE (APEPE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός APEPE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα APEPE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του APEPE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του APEPE token!

APE and PEPE (APEPE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών APEPE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών APEPE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής APEPE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το APEPE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του APEPE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του APEPE Token τώρα!

