Η σημερινή ζωντανή τιμή Amazon.com xStock είναι 243.15 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AMZNX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AMZNX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AMZNX

Πληροφορίες Τιμής AMZNX

Τι είναι το AMZNX

Επίσημος Ιστότοπος AMZNX

Tokenomics AMZNX

Προβλέψεις Τιμών AMZNX

Ιστορικό AMZNX

Οδηγός Αγοράς AMZNX

Μετατροπέας νομίσματος AMZNX-σε-Fiat

Spot AMZNX

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Amazon.com xStock Λογότ.

Τιμή Amazon.com xStock(AMZNX)

Live Τιμή 1 AMZNX σε USD

$243.15
$243.15
-0.24%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:27 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 243.12
$ 243.12
Κατώτ. 24H
$ 244.84
$ 244.84
Υψηλ. 24H

$ 243.12
$ 243.12

$ 244.84
$ 244.84

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126

-0.39%

-0.24%

+8.33%

+8.33%

Amazon.com xStock (AMZNX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 243.15. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AMZNX μεταξύ ενός χαμηλού $ 243.12 και ενός υψηλού $ 244.84, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AMZNX είναι $ 3,341.2964079602716, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 188.44399514803126.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AMZNX έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και +8.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Amazon.com xStock (AMZNX) Πληροφορίες αγοράς

No.1860

$ 1.89M
$ 1.89M

$ 62.17K
$ 62.17K

$ 3.77M
$ 3.77M

7.78K
7.78K

--
--

15,499.3396209
15,499.3396209

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Amazon.com xStock είναι $ 1.89M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 62.17K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AMZNX είναι 7.78K, με συνολική προσφορά 15499.3396209. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.77M

Amazon.com xStock (AMZNX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Amazon.com xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.585-0.24%
30 ημέρες$ +19.01+8.48%
60 Ημέρες$ +17.71+7.85%
90 Ημέρες$ +25.64+11.78%
Amazon.com xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AMZNX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.585 (-0.24%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Amazon.com xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +19.01 (+8.48%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Amazon.com xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AMZNX άλλαξε κατά $ +17.71 (+7.85%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Amazon.com xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +25.64 (+11.78%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Amazon.com xStock (AMZNX);

Ελέγξτε τώρα τη Amazon.com xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Amazon.com xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAMZNX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAmazon.com xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Amazon.com xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Amazon.com xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Amazon.com xStock (AMZNX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Amazon.com xStock (AMZNX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Amazon.com xStock.

Ελέγξτε την Amazon.com xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Amazon.com xStock (AMZNX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AMZNX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Amazon.com xStock (AMZNX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Amazon.com xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Amazon.com xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AMZNX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε VND
6,398,492.25
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε AUD
A$369.588
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε GBP
184.794
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε EUR
209.109
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε USD
$243.15
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MYR
RM1,018.7985
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TRY
10,212.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε JPY
¥37,201.95
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ARS
ARS$348,852.168
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε RUB
19,546.8285
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε INR
21,584.4255
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε IDR
Rp4,052,498.379
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε PHP
14,270.4735
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε EGP
￡E.11,428.05
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BRL
R$1,305.7155
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε CAD
C$340.41
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BDT
29,630.259
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε NGN
351,371.202
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε COP
$935,191.3725
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ZAR
R.4,223.5155
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε UAH
10,161.2385
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TZS
T.Sh.595,955.787
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε VES
Bs53,736.15
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε CLP
$228,561
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε PKR
Rs68,665.56
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε KZT
128,378.337
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε THB
฿7,834.293
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TWD
NT$7,486.5885
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε AED
د.إ892.3605
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε CHF
Fr194.52
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε HKD
HK$1,889.2755
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε AMD
֏92,732.547
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MAD
.د.م2,244.2745
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MXN
$4,512.864
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SAR
ريال911.8125
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ETB
Br37,355.1345
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε KES
KSh31,327.446
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε JOD
د.أ172.39335
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε PLN
894.792
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε RON
лв1,072.2915
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SEK
kr2,307.4935
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BGN
лв410.9235
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε HUF
Ft81,265.593
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε CZK
5,128.0335
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε KWD
د.ك74.16075
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ILS
790.2375
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BOB
Bs1,675.3035
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε AZN
413.355
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TJS
SM2,232.117
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε GEL
658.9365
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε AOA
Kz222,868.8585
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BHD
.د.ب91.18125
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BMD
$243.15
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε DKK
kr1,573.1805
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε HNL
L6,375.393
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MUR
11,121.681
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε NAD
$4,204.0635
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε NOK
kr2,460.678
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε NZD
$423.081
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε PAB
B/.243.15
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε PGK
K1,021.23
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε QAR
ر.ق882.6345
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε RSD
дин.24,572.739
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε UZS
soʻm2,894,642.394
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ALL
L20,300.5935
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ANG
ƒ435.2385
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε AWG
ƒ435.2385
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BBD
$486.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BAM
KM408.492
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BIF
Fr710,727.45
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BND
$313.6635
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BSD
$243.15
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε JMD
$38,916.1575
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε KHR
972,600
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε KMF
Fr103,581.9
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε LAK
5,285,869.4595
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε LKR
රු73,815.477
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MDL
L4,126.2555
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MGA
Ar1,090,357.545
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MOP
P1,940.337
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MVR
3,720.195
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MWK
MK420,673.815
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε MZN
MT15,537.285
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε NPR
रु34,391.136
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε PYG
1,712,262.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε RWF
Fr352,324.35
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SBD
$2,001.1245
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SCR
3,559.716
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SRD
$9,361.275
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SVC
$2,120.268
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε SZL
L4,204.0635
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TMT
m851.025
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TND
د.ت715.8336
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε TTD
$1,641.2625
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε UGX
Sh844,216.8
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε XAF
Fr137,379.75
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε XCD
$656.505
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε XOF
Fr137,379.75
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε XPF
Fr24,801.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BWP
P3,255.7785
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε BZD
$486.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε CVE
$23,111.4075
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε DJF
Fr43,037.55
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε DOP
$15,576.189
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε DZD
د.ج31,602.2055
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε FJD
$556.8135
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε GNF
Fr2,095,953
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε GTQ
Q1,857.666
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε GYD
$50,728.3845
1 Amazon.com xStock(AMZNX) σε ISK
kr30,150.6

Amazon.com xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Amazon.com xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Amazon.com xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Amazon.com xStock

Πόσο αξίζει το Amazon.com xStock (AMZNX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AMZNX στο USD είναι 243.15 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AMZNX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AMZNX σε USD είναι $ 243.15. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Amazon.com xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AMZNX είναι $ 1.89M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMZNX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMZNX είναι 7.78K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AMZNX;
Το AMZNX πέτυχε τιμή ATH ύψους 3,341.2964079602716 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AMZNX;
Το AMZNX είχε τιμή ATL ύψους 188.44399514803126 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AMZNX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AMZNX είναι $ 62.17K USD.
Θα ανέβει το AMZNX υψηλότερα φέτος;
Το AMZNX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AMZNX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:37:27 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής AMZNX-σε-USD

Ποσό

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 243.15 USD

Συναλλαγή AMZNX

AMZNX/USDT
$243.15
$243.15
-0.22%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

$110,399.46

$3,860.26

$0.03033

$185.15

$1.0000

$110,399.46

$3,860.26

$92.83

$185.15

$2.5139

$0.00000

$0.00000

$1.4300

$0.05523

$0.07405

