Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής (USD)

Λάβετε προβλέψεις τιμής για το Amazon.com xStock για το 2026, 2027, 2028, 2030 και λοιπά. Προβλέψτε πόσο θα αυξηθεί το AMZNX τα επόμενα 5 χρόνια ή περισσότερο. Άμεση πρόβλεψη μελλοντικών σεναρίων τιμών με βάση τις τάσεις της αγοράς και το συναίσθημα.

Εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ -100 και 1.000 για να προβλέψετε την τιμή του Amazon.com xStock % Υπολογισμός *Αποποίηση ευθύνης: Όλες οι προβλέψεις τιμής βασίζονται στην εισαγωγή των χρηστών. $244.24 $244.24 $244.24 0.00% USD Πραγματικό Πρόβλεψη Amazon.com xStock Πρόβλεψη τιμής για το 2025-2050 (USD) Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2025 (φέτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Amazon.com xStock θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 0.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 244.24 το 2025. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2026 (επόμενο έτος) Με βάση την πρόβλεψή σας, το Amazon.com xStock θα μπορούσε ενδεχομένως να δει μια αύξηση της τάξης του 5.00%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 256.452 το 2026. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2027 (σε 2 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του AMZNX το 2027 είναι $ 269.2746 με ρυθμό ανάπτυξης 10.25%. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2028 (σε 3 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του AMZNX το 2028 είναι $ 282.7383 με ρυθμό ανάπτυξης 15.76%. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2029 (σε 4 χρόνια) Σύμφωνα με την ενότητα πρόβλεψης τιμής, η προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του AMZNX το 2029 είναι $ 296.8752 με ρυθμό ανάπτυξης 21.55%. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2030 (σε 5 χρόνια) Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης τιμής, η στοχευόμενη τιμή του AMZNX το 2030 είναι $ 311.7190 με ρυθμό ανάπτυξης 27.63%. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2040 (σε 15 χρόνια) Το 2040, η τιμή του Amazon.com xStock θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 107.89%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 507.7574. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη τιμής για το 2050 (σε 25 χρόνια) Το 2050, η τιμή του Amazon.com xStock θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 238.64%. Θα μπορούσε να φτάσει σε τιμή συναλλαγών της τάξης του $ 827.0833. Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2025 $ 244.24 0.00%

2026 $ 256.452 5.00%

2027 $ 269.2746 10.25%

2028 $ 282.7383 15.76%

2029 $ 296.8752 21.55%

2030 $ 311.7190 27.63%

2031 $ 327.3049 34.01%

2032 $ 343.6702 40.71% Έτος Τιμή Ανάπτυξη 2033 $ 360.8537 47.75%

2034 $ 378.8964 55.13%

2035 $ 397.8412 62.89%

2036 $ 417.7332 71.03%

2037 $ 438.6199 79.59%

2038 $ 460.5509 88.56%

2039 $ 483.5784 97.99%

2040 $ 507.7574 107.89% Εμφάνιση Περισσότερων Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Τιμής του Amazon.com xStock για Σήμερα, Αύριο, Αυτή την Εβδομάδα και σε 30 Ημέρες Ημερομηνία Πρόβλεψη τιμής Ανάπτυξη November 3, 2025(Σήμερα) $ 244.24 0.00%

November 4, 2025(Αύριο) $ 244.2734 0.01%

November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα) $ 244.4742 0.10%

December 3, 2025(30 ημέρες) $ 245.2437 0.41% Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη Τιμής Σήμερα Η προβλεπόμενη τιμή για το AMZNX στις November 3, 2025(Σήμερα) , είναι $244.24 . Αυτή η προβολή αντικατοπτρίζει το υπολογισμένο αποτέλεσμα του παρεχόμενου ποσοστού ανάπτυξης, δίνοντας στους χρήστες ένα στιγμιότυπο της πιθανής κίνησης της τιμής για σήμερα. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη Τιμής Αύριο Για το November 4, 2025(Αύριο), η πρόβλεψη τιμής για το AMZNX, χρησιμοποιώντας μια εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% , είναι $244.2734 . Τα αποτελέσματα αυτά προσφέρουν μια εκτιμώμενη προοπτική για την αξία του token με βάση τις επιλεγμένες παραμέτρους. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη Τιμής Αυτή την Εβδομάδα Έως τις November 10, 2025(Αυτή την εβδομάδα), η πρόβλεψη τιμής για το AMZNX, χρησιμοποιώντας έναν ρυθμό ανάπτυξης 5% , είναι $244.4742 . Αυτή η εβδομαδιαία πρόβλεψη υπολογίζεται με βάση το ίδιο ποσοστό αύξησης για να δώσει μια ιδέα των πιθανών τάσεων των τιμών τις επόμενες ημέρες. Amazon.com xStock (AMZNX) Πρόβλεψη Τιμής 30 Ημερών Εξετάζοντας τις επόμενες 30 ημέρες, η τιμή που προβλέπεται για AMZNX είναι $245.2437 . Αυτή η πρόβλεψη προκύπτει χρησιμοποιώντας την εισαγωγή ετήσιας αύξησης 5% για να εκτιμήσουμε πού θα μπορούσε να βρίσκεται η αξία του token μετά από ένα μήνα.

Τρέχουσες στατιστικές τιμών Amazon.com xStock Τρέχουσα Τιμή $ 244.24$ 244.24 $ 244.24 Αλλαγή τιμής (24ω) 0.00% Κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.78K 7.78K 7.78K Όγκος (24 ώρες) $ 60.94K$ 60.94K $ 60.94K Όγκος (24 ώρες) -- Η τελευταία τιμή του AMZNX είναι $ 244.24. Έχει 24ωρη μεταβολή της τάξης των 0.00%, με 24ωρο όγκο συναλλαγών της τάξης των $ 60.94K. Επιπλέον, το AMZNX έχει συνολικό δημόσια διαθέσιμο όγκο της τάξης των 7.78Kκαι μια συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους $ 1.90M. Προβολή ζωντανής τιμής AMZNX

Amazon.com xStock Ιστορική Τιμή Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στη σελίδα live τιμής Amazon.com xStock, η τρέχουσα τιμή του Amazon.com xStock είναι 244.37USD. Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του Amazon.com xStock(AMZNX) είναι 0.00 AMZNX , φτάνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $1.90M . Περίοδος Αλλαγή(%) Αλλαγή(USD) Υψηλό Χαμ. 24 ώρες -0.00% $ -0.069999 $ 244.84 $ 243.15

7 ημέρες 0.09% $ 19.8700 $ 254.96 $ 223.18

30 ημέρες 0.11% $ 24.25 $ 254.96 $ 210.33 Απόδοση 24 Ωρών Τις τελευταίες 24 ώρες, το Amazon.com xStock έχει παρουσιάσει μεταβολή της τιμής κατά $-0.069999 , η οποία αντικατοπτρίζει μια μεταβολή της αξίας κατά -0.00% . Απόδοση 7 Ημερών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, το Amazon.com xStock ήταν μέρος συναλλαγών με υψηλότερη τιμή $254.96 και κατώτατη $223.18 . Η τιμή του μεταβλήθηκε κατά 0.09% . Αυτή η πρόσφατη τάση δείχνει τις δυνατότητες του AMZNX για περαιτέρω κίνηση στην αγορά. Απόδοση 30 Ημερών Κατά τον τελευταίο μήνα, το Amazon.com xStock παρουσίασε μια μεταβολή κατά 0.11% , η οποία αντανακλά περίπου το $24.25 της αξίας του. Αυτό υποδεικνύει ότι το AMZNX θα μπορούσε να υποστεί περαιτέρω μεταβολές τιμής στο εγγύς μέλλον. Ελέγξτε το πλήρες ιστορικό τιμών του Amazon.com xStock για λεπτομερείς τάσεις στη MEXC Προβολή πλήρους ιστορικού τιμών του AMZNX

Πώς Λειτουργεί η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Amazon.com xStock (AMZNX ); Η Μονάδα Πρόβλεψης Τιμής Amazon.com xStock είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πιθανές μελλοντικές τιμές του AMZNX με βάση τις δικές σας υποθέσεις για την ανάπτυξη. Είτε είστε ένας έμπειρος είτε ένας περίεργος επενδυτής, αυτή η μονάδα προσφέρει έναν απλό και διαδραστικό τρόπο πρόβλεψης της μελλοντικής αξίας του token. 1. Εισαγάγετε την Πρόβλεψή σας για την Ανάπτυξη Ξεκινήστε εισαγάγοντας το επιθυμητό ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό, ανάλογα με την προοπτική σας για την αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σας για το Amazon.com xStock για το επόμενο έτος, τα επόμενα πέντε έτη ή ακόμη και τις επόμενες δεκαετίες. 2. Υπολογίστε τη Μελλοντική Τιμή Αφού εισαγάγετε τον ρυθμό ανάπτυξης, κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός». Η μονάδα θα υπολογίσει αμέσως την προβλεπόμενη μελλοντική τιμή του AMZNX, δίνοντάς σας μια σαφή απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η πρόβλεψή σας επηρεάζει την αξία του token με την πάροδο του χρόνου. 3. Εξερευνήστε Διαφορετικά Σενάρια Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης για να δείτε πώς διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του Amazon.com xStock. Αυτή η ευελιξία σάς επιτρέπει να αναλύετε τόσο αισιόδοξες όσο και συντηρητικές προβλέψεις, βοηθώντας σας να λαμβάνετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 4. Συναισθήματα Χρηστών και Πληροφορίες της Κοινότητας Η μονάδα ενσωματώνει επίσης δεδομένα για τα συναισθήματα των χρηστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε τις προβλέψεις σας με εκείνες άλλων χρηστών. Αυτή η συλλογική συνεισφορά προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινότητα το μέλλον του AMZNX. Τεχνικοί Δείκτες για Πρόβλεψη Τιμής Για να ενισχύσει την ακρίβεια της πρόβλεψης, η μονάδα αξιοποιεί διάφορους τεχνικούς δείκτες και δεδομένα της αγοράς. Περιλαμβάνονται: Εκθετικοί Κινούμενοι Μέσοι Όροι (EMA): Βοηθά στην παρακολούθηση της τάσης τιμής του token εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις και παρέχοντας πληροφορίες για πιθανές αντιστροφές τάσεων. Δείκτες Bollinger Band: Μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς και εντοπίζει πιθανές συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): Αξιολογεί την ορμή του AMZNX για να καθορίσει αν βρίσκεται σε ανοδική ή πτωτική φάση. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD): Αξιολογεί την ισχύ και την κατεύθυνση των κινήσεων της τιμής για να εντοπίσει πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου.Συνδυάζοντας αυτούς τους δείκτες με δεδομένα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, η μονάδα παρέχει μια δυναμική πρόβλεψη τιμής, βοηθώντας σας να αποκτήσετε πιο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Amazon.com xStock.

Γιατί Είναι Σημαντική η Πρόβλεψη Τιμής AMZNX;

AMZNX Οι Προβλέψεις Τιμών είναι σημαντικότατες για διάφορους λόγους και οι επενδυτές συμμετέχουν σε αυτές για διάφορους σκοπούς:

Ανάπτυξη Επενδυτικής Στρατηγικής: Οι προβλέψεις βοηθούν τους επενδυτές να διαμορφώνουν στρατηγικές. Εκτιμώντας τις μελλοντικές τιμές, μπορούν να αποφασίσουν πότε να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να διακρατήσουν το κρυπτονόμισμα.

Αξιολόγηση Κινδύνου: Η κατανόηση των πιθανών κινήσεων των τιμών επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν τον κίνδυνο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο κρύπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και τον μετριασμό πιθανών απωλειών.

Ανάλυση Αγοράς: Οι προβλέψεις συχνά περιλαμβάνουν την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, των νέων και των ιστορικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να κατανοήσουν τη δυναμική της αγοράς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές των τιμών.

Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου: Προβλέποντας ποια κρύπτο ενδέχεται να έχουν καλή απόδοση, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν ανάλογα τα χαρτοφυλάκια τους, κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμα κέρδη βασίζονται σε προβλέψεις για τον εντοπισμό κρυπτονομισμάτων με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.

Ψυχολογική Ετοιμότητα: Η γνώση πιθανών σεναρίων τιμών προετοιμάζει τους επενδυτές συναισθηματικά και οικονομικά για την αστάθεια της αγοράς.

Αλληλεπίδραση Κοινότητας: Οι προβλέψεις τιμών κρύπτο συχνά αποτελούν έναυσμα συζητήσεων εντός της κοινότητας των επενδυτών, οδηγώντας σε μια ευρύτερη κατανόηση και συλλογική σοφία σχετικά με τις τάσεις της αγοράς.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) : Αξίζει να επενδύσετε σε AMZNX τώρα; Σύμφωνα με τις προβλέψεις σας, το AMZNX θα επιτύχει -- στις undefined , καθιστώντας το ένα token που αξίζει να εξεταστεί. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του AMZNX τον επόμενο μήνα; Σύμφωνα με το εργαλείο πρόβλεψης τιμής Amazon.com xStock (AMZNX), η προβλεπόμενη τιμή του AMZNX θα φτάσει τα -- στις undefined . Πόσο θα κοστίζει το 1 AMZNX το 2026; Η τιμή του 1 Amazon.com xStock (AMZNX) σήμερα είναι $244.24 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το AMZNX θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2026. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμή του AMZNX το 2027; Το Amazon.com xStock (AMZNX) προβλέπεται να σημειώσει 0.00% ετησίως, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 AMZNX έως το 2027. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του AMZNX για το 2028; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Amazon.com xStock (AMZNX) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2028. Ποια είναι η εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή του AMZNX για το 2029; Σύμφωνα με την εισαγωγή της πρόβλεψης τιμής σας, το Amazon.com xStock (AMZNX) θα σημειώσει αύξηση 0.00% , με εκτιμώμενη στοχευόμενη τιμή -- το 2029. Πόσο θα κοστίζει το 1 AMZNX το 2030; Η τιμή του 1 Amazon.com xStock (AMZNX) σήμερα είναι $244.24 . Σύμφωνα με την παραπάνω ενότητα πρόβλεψης, το AMZNX θα αυξηθεί κατά 0.00% , φθάνοντας τα -- το 2030. Ποια είναι η πρόβλεψη τιμής του AMZNX για το 2040; Το Amazon.com xStock (AMZNX) προβλέπεται να σημειώνει 0.00% σε ετήσια αύξηση, φθάνοντας σε τιμή -- για 1 AMZNX έως το 2040.