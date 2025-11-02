ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή AMD είναι 256.87 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AMDON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AMDON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή AMD είναι 256.87 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AMDON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AMDON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AMDON

Πληροφορίες Τιμής AMDON

Τι είναι το AMDON

Επίσημος Ιστότοπος AMDON

Tokenomics AMDON

Προβλέψεις Τιμών AMDON

Ιστορικό AMDON

Οδηγός Αγοράς AMDON

Μετατροπέας νομίσματος AMDON-σε-Fiat

Spot AMDON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

AMD Λογότ.

Τιμή AMD(AMDON)

Live Τιμή 1 AMDON σε USD

$259.2
$259.2$259.2
-0.44%1D
USD
AMD (AMDON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:36:50 (UTC+8)

AMD (AMDON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 245.5
$ 245.5$ 245.5
Κατώτ. 24H
$ 262
$ 262$ 262
Υψηλ. 24H

$ 245.5
$ 245.5$ 245.5

$ 262
$ 262$ 262

$ 266.6556235433073
$ 266.6556235433073$ 266.6556235433073

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

+2.09%

-0.44%

+1.30%

+1.30%

AMD (AMDON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 256.87. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AMDON μεταξύ ενός χαμηλού $ 245.5 και ενός υψηλού $ 262, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AMDON είναι $ 266.6556235433073, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 149.93556428664579.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AMDON έχει αλλάξει κατά +2.09% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

AMD (AMDON) Πληροφορίες αγοράς

No.1786

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

$ 63.42K
$ 63.42K$ 63.42K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

8.55K
8.55K 8.55K

8,554.52926656
8,554.52926656 8,554.52926656

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του AMD είναι $ 2.20M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 63.42K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AMDON είναι 8.55K, με συνολική προσφορά 8554.52926656. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.20M

AMD (AMDON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών AMD για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -1.1455-0.44%
30 ημέρες$ +85.76+50.11%
60 Ημέρες$ +156.87+156.87%
90 Ημέρες$ +156.87+156.87%
AMD Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AMDON κατέγραψε μια αλλαγή $ -1.1455 (-0.44%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

AMD Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +85.76 (+50.11%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

AMD Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AMDON άλλαξε κατά $ +156.87 (+156.87%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

AMD Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +156.87 (+156.87%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του AMD (AMDON);

Ελέγξτε τώρα τη AMD σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι AMD (AMDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AMD είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AMDεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAMDON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAMD ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AMD ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AMD Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AMD (AMDON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AMD (AMDON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AMD.

Ελέγξτε την AMD πρόβλεψη τιμής τώρα!

AMD (AMDON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AMD (AMDON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AMDON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AMD (AMDON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AMD? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AMD στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

AMDON σε Τοπικά Νομίσματα

1 AMD(AMDON) σε VND
6,759,534.05
1 AMD(AMDON) σε AUD
A$390.4424
1 AMD(AMDON) σε GBP
195.2212
1 AMD(AMDON) σε EUR
220.9082
1 AMD(AMDON) σε USD
$256.87
1 AMD(AMDON) σε MYR
RM1,076.2853
1 AMD(AMDON) σε TRY
10,788.54
1 AMD(AMDON) σε JPY
¥39,301.11
1 AMD(AMDON) σε ARS
ARS$368,536.5264
1 AMD(AMDON) σε RUB
20,649.7793
1 AMD(AMDON) σε INR
22,802.3499
1 AMD(AMDON) σε IDR
Rp4,281,164.9542
1 AMD(AMDON) σε PHP
15,075.7003
1 AMD(AMDON) σε EGP
￡E.12,072.89
1 AMD(AMDON) σε BRL
R$1,379.3919
1 AMD(AMDON) σε CAD
C$359.618
1 AMD(AMDON) σε BDT
31,302.1782
1 AMD(AMDON) σε NGN
371,197.6996
1 AMD(AMDON) σε COP
$987,960.5505
1 AMD(AMDON) σε ZAR
R.4,461.8319
1 AMD(AMDON) σε UAH
10,734.5973
1 AMD(AMDON) σε TZS
T.Sh.629,583.2326
1 AMD(AMDON) σε VES
Bs56,768.27
1 AMD(AMDON) σε CLP
$241,457.8
1 AMD(AMDON) σε PKR
Rs72,540.088
1 AMD(AMDON) σε KZT
135,622.2226
1 AMD(AMDON) σε THB
฿8,276.3514
1 AMD(AMDON) σε TWD
NT$7,909.0273
1 AMD(AMDON) σε AED
د.إ942.7129
1 AMD(AMDON) σε CHF
Fr205.496
1 AMD(AMDON) σε HKD
HK$1,995.8799
1 AMD(AMDON) σε AMD
֏97,965.0806
1 AMD(AMDON) σε MAD
.د.م2,370.9101
1 AMD(AMDON) σε MXN
$4,767.5072
1 AMD(AMDON) σε SAR
ريال963.2625
1 AMD(AMDON) σε ETB
Br39,462.9381
1 AMD(AMDON) σε KES
KSh33,095.1308
1 AMD(AMDON) σε JOD
د.أ182.12083
1 AMD(AMDON) σε PLN
945.2816
1 AMD(AMDON) σε RON
лв1,132.7967
1 AMD(AMDON) σε SEK
kr2,437.6963
1 AMD(AMDON) σε BGN
лв434.1103
1 AMD(AMDON) σε HUF
Ft85,851.0914
1 AMD(AMDON) σε CZK
5,417.3883
1 AMD(AMDON) σε KWD
د.ك78.34535
1 AMD(AMDON) σε ILS
834.8275
1 AMD(AMDON) σε BOB
Bs1,769.8343
1 AMD(AMDON) σε AZN
436.679
1 AMD(AMDON) σε TJS
SM2,358.0666
1 AMD(AMDON) σε GEL
696.1177
1 AMD(AMDON) σε AOA
Kz235,444.4733
1 AMD(AMDON) σε BHD
.د.ب96.32625
1 AMD(AMDON) σε BMD
$256.87
1 AMD(AMDON) σε DKK
kr1,661.9489
1 AMD(AMDON) σε HNL
L6,735.1314
1 AMD(AMDON) σε MUR
11,749.2338
1 AMD(AMDON) σε NAD
$4,441.2823
1 AMD(AMDON) σε NOK
kr2,599.5244
1 AMD(AMDON) σε NZD
$446.9538
1 AMD(AMDON) σε PAB
B/.256.87
1 AMD(AMDON) σε PGK
K1,078.854
1 AMD(AMDON) σε QAR
ر.ق932.4381
1 AMD(AMDON) σε RSD
дин.25,959.2822
1 AMD(AMDON) σε UZS
soʻm3,057,975.7012
1 AMD(AMDON) σε ALL
L21,446.0763
1 AMD(AMDON) σε ANG
ƒ459.7973
1 AMD(AMDON) σε AWG
ƒ459.7973
1 AMD(AMDON) σε BBD
$513.74
1 AMD(AMDON) σε BAM
KM431.5416
1 AMD(AMDON) σε BIF
Fr750,831.01
1 AMD(AMDON) σε BND
$331.3623
1 AMD(AMDON) σε BSD
$256.87
1 AMD(AMDON) σε JMD
$41,112.0435
1 AMD(AMDON) σε KHR
1,027,480
1 AMD(AMDON) σε KMF
Fr109,426.62
1 AMD(AMDON) σε LAK
5,584,130.3231
1 AMD(AMDON) σε LKR
රු77,980.5946
1 AMD(AMDON) σε MDL
L4,359.0839
1 AMD(AMDON) σε MGA
Ar1,151,882.141
1 AMD(AMDON) σε MOP
P2,049.8226
1 AMD(AMDON) σε MVR
3,930.111
1 AMD(AMDON) σε MWK
MK444,410.787
1 AMD(AMDON) σε MZN
MT16,413.993
1 AMD(AMDON) σε NPR
रु36,331.6928
1 AMD(AMDON) σε PYG
1,808,878.54
1 AMD(AMDON) σε RWF
Fr372,204.63
1 AMD(AMDON) σε SBD
$2,114.0401
1 AMD(AMDON) σε SCR
3,760.5768
1 AMD(AMDON) σε SRD
$9,889.495
1 AMD(AMDON) σε SVC
$2,239.9064
1 AMD(AMDON) σε SZL
L4,441.2823
1 AMD(AMDON) σε TMT
m899.045
1 AMD(AMDON) σε TND
د.ت756.22528
1 AMD(AMDON) σε TTD
$1,733.8725
1 AMD(AMDON) σε UGX
Sh891,852.64
1 AMD(AMDON) σε XAF
Fr145,131.55
1 AMD(AMDON) σε XCD
$693.549
1 AMD(AMDON) σε XOF
Fr145,131.55
1 AMD(AMDON) σε XPF
Fr26,200.74
1 AMD(AMDON) σε BWP
P3,439.4893
1 AMD(AMDON) σε BZD
$513.74
1 AMD(AMDON) σε CVE
$24,415.4935
1 AMD(AMDON) σε DJF
Fr45,465.99
1 AMD(AMDON) σε DOP
$16,455.0922
1 AMD(AMDON) σε DZD
د.ج33,385.3939
1 AMD(AMDON) σε FJD
$588.2323
1 AMD(AMDON) σε GNF
Fr2,214,219.4
1 AMD(AMDON) σε GTQ
Q1,962.4868
1 AMD(AMDON) σε GYD
$53,590.7881
1 AMD(AMDON) σε ISK
kr31,851.88

AMD Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AMD, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος AMD
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AMD

Πόσο αξίζει το AMD (AMDON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AMDON στο USD είναι 256.87 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AMDON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AMDON σε USD είναι $ 256.87. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AMD;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AMDON είναι $ 2.20M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMDON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AMDON είναι 8.55K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AMDON;
Το AMDON πέτυχε τιμή ATH ύψους 266.6556235433073 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AMDON;
Το AMDON είχε τιμή ATL ύψους 149.93556428664579 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AMDON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AMDON είναι $ 63.42K USD.
Θα ανέβει το AMDON υψηλότερα φέτος;
Το AMDON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AMDON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:36:50 (UTC+8)

AMD (AMDON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής AMDON-σε-USD

Ποσό

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 256.87 USD

Συναλλαγή AMDON

AMDON/USDT
$259.2
$259.2$259.2
-0.44%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,401.07
$110,401.07$110,401.07

+0.10%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.72
$3,857.72$3,857.72

-0.97%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03037
$0.03037$0.03037

+1.06%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.98
$184.98$184.98

-0.77%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,401.07
$110,401.07$110,401.07

+0.10%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,857.72
$3,857.72$3,857.72

-0.97%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.28
$92.28$92.28

+30.13%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.98
$184.98$184.98

-0.77%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5120
$2.5120$2.5120

+0.44%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.3356
$1.3356$1.3356

+2,571.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05522
$0.05522$0.05522

+176.10%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07458
$0.07458$0.07458

-11.58%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.3356
$1.3356$1.3356

+2,571.20%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044595
$0.0044595$0.0044595

+118.63%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07302
$0.07302$0.07302

+67.63%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.350313
$2.350313$2.350313

+63.75%