Πληροφορίες Altura (ALU) Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users' NFT economy, simplify users' enrollment, and instill trust in players' base. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.altura.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): http://altura.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0

Altura (ALU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Altura (ALU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 19.04M $ 19.04M $ 19.04M Συνολική προμήθεια: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.04M $ 19.04M $ 19.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Altura (ALU)

Tokenomics Altura (ALU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Altura (ALU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALU token!

Πώς να Αγοράσετε ALU Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Altura (ALU) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Altura (ALU) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ALU βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ALU τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ALU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ALU Token τώρα!

