Algorand (ALGO) Tokenomics
Πληροφορίες Algorand (ALGO)
Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.
Algorand (ALGO) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Algorand (ALGO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Algorand (ALGO)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token ALGO. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Algorand’s token economics are designed to support a decentralized, secure, and scalable blockchain ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with supporting tables for clarity.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: The maximum supply of ALGO is capped at 10 billion tokens.
- Initial Distribution: At genesis, a portion of tokens was unlocked, with the remainder subject to various vesting schedules.
- Issuance Schedules:
- Some allocations (e.g., Public Sale, Team, Foundation, and Investors) were 100% unlocked at the Token Generation Event (TGE).
- Others (e.g., End User Grant, Participation Rewards, Node Running Mining) followed linear vesting schedules over months or years.
Issuance Schedule Table
|Allocation Recipient
|Issuance Mechanism Description
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Unlock Period Granularity
|End User Grant
|1.73% unlocked at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months
|2019-07-16
|2024-03-16
|4,310,088
|Monthly
|Participation Rewards
|0.91% unlocked at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years
|2019-06-17
|2028-06-16
|527,395
|Daily
|Node Running Mining
|4.17% unlocked at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years
|2019-06-17
|2021-06-16
|3,277,360
|Daily
|Team, Foundation, Investors
|100% unlocked at TGE
|2019-06-16
|2019-06-16
|2,500,000,000
|Instant
|Public Sale
|100% unlocked at TGE
|2019-06-16
|2019-06-16
|3,000,000,000
|Instant
2. Allocation Mechanism
- Major Allocations:
- Public Sale: 3 billion ALGO
- Node Running Mining: 2.5 billion ALGO
- Team, Foundation, and Investors: 2.5 billion ALGO
- Participation Rewards: ~1.75 billion ALGO
- End User Grant: 250 million ALGO
Allocation Table
|Allocation Recipient
|Total Allocated Amount (ALGO)
|Public Sale
|3,000,000,000
|Node Running Mining
|2,500,000,000
|Team, Foundation, Investors
|2,500,000,000
|Participation Rewards
|1,750,000,000
|End User Grant
|250,000,000
3. Usage and Incentive Mechanism
- Governance: ALGO holders can participate in decentralized governance by committing tokens for three-month cycles. Governors vote on proposals and receive rewards proportional to their staked amount.
- Staking/Participation Rewards:
- Previously, ALGO holders received participation rewards simply by holding tokens in eligible wallets. This was replaced by governance rewards in May 2022.
- Governance rewards are variable, with APYs historically ranging from 10.02% to 14.05%.
- No Slashing: Algorand’s Pure Proof-of-Stake (PPoS) does not penalize users via slashing.
4. Locking Mechanism
- Governance Locking: To participate in governance, users must commit (effectively lock) their ALGO for the duration of a governance cycle (three months). However, the protocol does not enforce a technical lock; users must maintain their committed balance to remain eligible for rewards.
- Vesting Schedules: Many allocations are subject to linear vesting, as detailed above.
5. Unlocking Time
- Unlocking Events:
- Public Sale and Team/Investors allocations were fully unlocked at TGE.
- End User Grant: 1.73% at TGE, remainder over 57 months.
- Participation Rewards: 0.91% at TGE, remainder over 9 years.
- Node Running Mining: 4.17% at TGE, remainder over 2 years.
Unlocking Table (Sample Events)
|Unlock Date
|Unlocked Amount (ALGO)
|% Impact on Circulating Supply
|Locking Mechanism
|Allocation Description
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|End User Grant
|1.73% at TGE, 98.27% linear monthly vesting over 57 months
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Participation Rewards
|0.91% at TGE, 99.09% linear monthly vesting over 9 years
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Public Sale
|100% unlocked at TGE
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Node Running Mining
|4.17% at TGE, 95.83% linear daily vesting over 2 years
|2019-06-16
|5,624,500,000
|64.71%
|Team, Foundation, Investors
|100% unlocked at TGE
6. Additional Notes
- Ecosystem Support: 25 billion ALGO (12.5% of max supply) was locked and distributed over 10 years at ~10% per year.
- Governance Process: Operates in cycles (three months each) with sign-up, voting, and rewards phases.
- Rewards Source: Governance and community rewards are funded from a dedicated allocation (~1.75 billion ALGO).
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Mix of instant unlock and linear vesting (monthly/daily) over 2–9 years
|Allocation
|Public Sale, Node Mining, Team/Investors, Participation Rewards, End User Grant
|Usage/Incentive
|Governance participation, staking rewards, no slashing, decentralized voting
|Locking
|Governance: soft lock (must maintain balance); vesting: enforced by schedule
|Unlocking
|TGE for some, linear vesting for others; major unlocks completed by 2028
Algorand’s token economics are structured to incentivize long-term participation, decentralized governance, and ecosystem growth, with a transparent and predictable unlocking schedule and no punitive slashing for participants.
Tokenomics Algorand (ALGO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Algorand (ALGO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός ALGO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα ALGO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALGO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALGO token!
Πώς να Αγοράσετε ALGO
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Algorand (ALGO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ALGO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
Algorand (ALGO) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ALGO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής ALGO
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALGO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALGO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.
Αγόρασε Algorand (ALGO)
Ποσό
1 ALGO = 0.2572 USD