At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. Επίσημη ιστοσελίδα: https://alexgo.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home Block Explorer: https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet

ALEX Lab (ALEX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ALEX Lab (ALEX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Συνολική προμήθεια: $ 606.49M $ 606.49M $ 606.49M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 606.49M $ 606.49M $ 606.49M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.59132 $ 0.59132 $ 0.59132 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004794769914265774 $ 0.004794769914265774 $ 0.004794769914265774 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0055 $ 0.0055 $ 0.0055 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ALEX Lab (ALEX)

Tokenomics ALEX Lab (ALEX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ALEX Lab (ALEX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ALEX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ALEX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ALEX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ALEX token!

Πώς να Αγοράσετε ALEX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε ALEX Lab (ALEX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ALEX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ALEX στη MEXC τώρα!

ALEX Lab (ALEX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ALEX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ALEX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ALEX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ALEX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ALEX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ALEX Token τώρα!

