Εξερευνήστε τα tokenomics Altar of Creativity (AION) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token AION, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Altar of Creativity (AION) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token AION, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!