Adventure Gold (AGLD) Tokenomics

Πληροφορίες Adventure Gold (AGLD) AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://adventurelayer.xyz Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.adventurelayer.xyz Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20 Αγοράστε AGLD τώρα!

Adventure Gold (AGLD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Adventure Gold (AGLD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 54.70M $ 54.70M $ 54.70M Συνολική προμήθεια: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 67.92M $ 67.92M $ 67.92M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 8.2 $ 8.2 $ 8.2 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 $ 0.20848210063010023 Τρέχουσα τιμή: $ 0.7075 $ 0.7075 $ 0.7075 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Adventure Gold (AGLD)

Tokenomics Adventure Gold (AGLD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Adventure Gold (AGLD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AGLD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AGLD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AGLD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AGLD token!

Πώς να Αγοράσετε AGLD Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Adventure Gold (AGLD) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AGLD, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε AGLD στη MEXC τώρα!

Adventure Gold (AGLD) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AGLD βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AGLD τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής AGLD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AGLD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AGLD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του AGLD Token τώρα!

