Τι είναι AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience. AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των AdExεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεADX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAdEx ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας AdEx ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

AdEx Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το AdEx (ADX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία AdEx (ADX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το AdEx.

Ελέγξτε την AdEx πρόβλεψη τιμής τώρα!

AdEx (ADX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του AdEx (ADX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ADX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε AdEx (ADX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε AdEx? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα AdEx στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ADX σε Τοπικά Νομίσματα

Δοκιμάστε τον μετατροπέα

AdEx Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του AdEx, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με AdEx Πόσο αξίζει το AdEx (ADX) σήμερα; Η ζωντανή τιμή ADX στο USD είναι 0.1352 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ADX σε USD; $ 0.1352 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του ADX σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του AdEx; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ADX είναι $ 20.00M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ADX; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ADX είναι 147.90M USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ADX; Το ADX πέτυχε τιμή ATH ύψους 3.708280086517334 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ADX; Το ADX είχε τιμή ATL ύψους 0.034879632974 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ADX; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ADX είναι $ 1.74K USD . Θα ανέβει το ADX υψηλότερα φέτος; Το ADX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ADX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

AdEx (ADX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 11-02 15:42:00 Ενημερώσεις κλάδου The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Ενημερώσεις κλάδου Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Ενημερώσεις κλάδου $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025