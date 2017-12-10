AaveToken (AAVE) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το AaveToken (AAVE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
USD

Πληροφορίες AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://aave.com/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://github.com/aave/aave-protocol/blob/master/docs/Aave_Protocol_Whitepaper_v1_0.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3vAs4D1WE6Na4tCgt4BApgFfENbm8WY7q4cSPD1yM4Cg

AaveToken (AAVE) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AaveToken (AAVE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 4.45B
$ 4.45B$ 4.45B
Συνολική προμήθεια:
$ 16.00M
$ 16.00M$ 16.00M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 15.21M
$ 15.21M$ 15.21M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 4.68B
$ 4.68B$ 4.68B
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 665.2893
$ 665.2893$ 665.2893
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0
$ 0$ 0
Τρέχουσα τιμή:
$ 292.34
$ 292.34$ 292.34

Σε βάθος δομή Token AaveToken (AAVE)

Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token AAVE. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.

Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Minting: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.
  • Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE.

Allocation Mechanism

The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules:

Allocation RecipientAllocation DescriptionUnlocking Mechanism
Core Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
User Experience Development20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Management & Legal20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Unexpected Costs20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Promotions & Marketing20% unlocked at genesis, then 20% every six months
Public SaleFully unlocked at token genesis
Ecosystem Reserve3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked

Usage and Incentive Mechanism

AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol:

  • Governance: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.
  • Incentives: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.
  • Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security.

Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency.

Locking Mechanism

  • Vesting/Cliff: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.
  • Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal.

Unlocking Time

  • Public Sale: Fully unlocked at genesis.
  • Other Allocations: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.
  • Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration.

Example Unlocking Table

Allocation RecipientUnlock Start DateUnlocking ScheduleAmount Unlocked per Period
Core Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months180,000
User Experience Development2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Management & Legal2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Unexpected Costs2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months60,000
Promotions & Marketing2017-12-1020% at genesis, 20% every 6 months120,000
Public Sale2017-12-10Fully unlocked at genesis10,000,000
Ecosystem Reserve2020-09-24Fully unlocked at migration3,000,000

Summary Table: Aave Tokenomics

MechanismDetails
IssuanceFixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve
AllocationCore Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve
UsageGovernance, protocol incentives, Safety Module staking
IncentivesDistributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards
LockingVesting for most allocations, staking in Safety Module
Unlocking20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant)

Additional Notes

  • Governance and Incentives: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.
  • Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security.

This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.

Tokenomics AaveToken (AAVE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του AaveToken (AAVE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός AAVE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα AAVE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AAVE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AAVE token!

Πώς να Αγοράσετε AAVE

Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε AaveToken (AAVE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς AAVE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.

AaveToken (AAVE) Ιστορικό τιμών

Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AAVE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής AAVE

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το AAVE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του AAVE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.