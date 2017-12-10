AaveToken (AAVE) Tokenomics
Πληροφορίες AaveToken (AAVE)
Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
AaveToken (AAVE) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για AaveToken (AAVE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token AaveToken (AAVE)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token AAVE. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Minting: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.
- Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE.
Allocation Mechanism
The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules:
|Allocation Recipient
|Allocation Description
|Unlocking Mechanism
|Core Development
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|User Experience Development
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Management & Legal
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Unexpected Costs
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Promotions & Marketing
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Public Sale
|Fully unlocked at token genesis
|Ecosystem Reserve
|3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked
Usage and Incentive Mechanism
AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol:
- Governance: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.
- Incentives: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.
- Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security.
Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency.
Locking Mechanism
- Vesting/Cliff: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.
- Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal.
Unlocking Time
- Public Sale: Fully unlocked at genesis.
- Other Allocations: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.
- Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration.
Example Unlocking Table
|Allocation Recipient
|Unlock Start Date
|Unlocking Schedule
|Amount Unlocked per Period
|Core Development
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|180,000
|User Experience Development
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|120,000
|Management & Legal
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|120,000
|Unexpected Costs
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|60,000
|Promotions & Marketing
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|120,000
|Public Sale
|2017-12-10
|Fully unlocked at genesis
|10,000,000
|Ecosystem Reserve
|2020-09-24
|Fully unlocked at migration
|3,000,000
Summary Table: Aave Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve
|Allocation
|Core Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve
|Usage
|Governance, protocol incentives, Safety Module staking
|Incentives
|Distributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards
|Locking
|Vesting for most allocations, staking in Safety Module
|Unlocking
|20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant)
Additional Notes
- Governance and Incentives: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.
- Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security.
This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.
Tokenomics AaveToken (AAVE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του AaveToken (AAVE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός AAVE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα AAVE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AAVE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AAVE token!
