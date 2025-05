TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

ΚατάταξηNo.31

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1,374.83%

Προμήθεια Κυκλοφορίας8,723,713

Μέγιστη Προμήθεια21,000,000

Συνολικός Όγκος8,723,713

Ποσοστό κυκλοφορίας0.4154%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή767.6796797200545,2024-04-11

Χαμηλότερη τιμή30.40095531468245,2023-05-14

Δημόσιο BlockchainTAO

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

