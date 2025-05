MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

ΌνομαMANA

ΚατάταξηNo.108

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0001%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)1.79%

Προμήθεια Κυκλοφορίας1,969,729,010.368757

Μέγιστη Προμήθεια0

Συνολικός Όγκος2,193,179,327.320146

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2017-09-18 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο0.024 USDT

Υψηλότερη τιμή5.902317189920042,2021-11-25

Χαμηλότερη τιμή0.007883059792220592,2017-10-13

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

